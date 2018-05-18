Медлительный неоновый триллер с психотичной Марго Робби

В занюханном кафе неизвестного терминала неизвестного города работает официантка Энни (Марго Робби) с красной помадой, яркой подводкой на глазах и другими приметами провинциальной буфетчицы. В один из дней в ее кафе заходит попить кофе ничем не примечательный мужчина средних лет со смертельным диагнозом и неприятным кашлем (Саймон Пегг) и затевает разговор о тщете всего сущего. В том же кафе старый и молодой бандиты (Декстер Флетчер и Макс Айронс) обсуждают мафиозные планы, и юный ожидаемо западает на Энни, неуклюже кокетничая у барной стойки о желании полакомиться ее булочками. В подвале в камере хранения гремит ключами уборщик-коротышка (Майк Майерс) — и все это что-то да значит. Уже с первых кадров мы понимаем, что у вечерней работы Энни в кафе есть другая смена — стриптиз в баре ради денег и убийства для души. И пока она смотрит в камеру взглядом ледяной стервы, все мужчины вокруг нее выстраиваются в ожидаемый ряд насильников и жертв, каждый из которых достоин кровавого наказания.

Terminal уже испортили для российского проката переводом «Конченая», о чем уже все посмеялись. Неуклюжий перевод, как ни странно, передает странную суть очень противоречивого фильма, где несколько актеров в предельно театрализованном пространстве говорят о добре и зле добрые два часа. «Конченая» цитирует все, что было снято на тему криминала и мести — от «Криминального чтива» до «Запрещенного приема», от «Перестрелки» до «Взрывной блондинки». Марго Робби, очевидно всесильная после «Я, Тоня», с улыбкой Харли Квинн проворачивает ту же маньячную игру, которая ей удается без усилий и на которую, в общем, постер приманивает зрителей. Остальные выдающиеся мужчины — пешки в этой игре, и предсказуемая развязка в нескольких частях ощущается уже в первые полчаса: ни одна реплика не роняется просто так и обязательно закольцовывается на кровавую бойню в итоге. Неоновый, красиво придуманный по свету и мизансценам, фиксирующийся на выразительных клоузапах, Terminal слишком затянут, предсказуем и плохо написан — как нищий родственник «Джона Уика» или «Малыша на драйве». Его физически невозможно смотреть не отрываясь, и он нарушает все обещания перед зрителями — не захватывает, мурыжит и тратит минимум полчаса нашего времени зря. Друг таких фильмов — отсутствие ожиданий, и, воспринимая «Конченую» как непритязательное кино на вечер, в ней можно найти много приятного и просто визуально удачного. Если вкратце: типичный фильм категории «Б», несмотря на достойный каст, с шансом стать для кого-то весенним guilty pleasure.

Смотреть? Возможно