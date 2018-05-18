«Конченая»
Режиссер: Вон Стайн
В ролях: Марго Робби, Майк Майерс, Саймон Пегг
Медлительный неоновый триллер с психотичной Марго Робби
В занюханном кафе неизвестного терминала неизвестного города работает официантка Энни (Марго Робби) с красной помадой, яркой подводкой на глазах и другими приметами провинциальной буфетчицы. В один из дней в ее кафе заходит попить кофе ничем не примечательный мужчина средних лет со смертельным диагнозом и неприятным кашлем (Саймон Пегг) и затевает разговор о тщете всего сущего. В том же кафе старый и молодой бандиты (Декстер Флетчер и Макс Айронс) обсуждают мафиозные планы, и юный ожидаемо западает на Энни, неуклюже кокетничая у барной стойки о желании полакомиться ее булочками. В подвале в камере хранения гремит ключами уборщик-коротышка (Майк Майерс) — и все это что-то да значит. Уже с первых кадров мы понимаем, что у вечерней работы Энни в кафе есть другая смена — стриптиз в баре ради денег и убийства для души. И пока она смотрит в камеру взглядом ледяной стервы, все мужчины вокруг нее выстраиваются в ожидаемый ряд насильников и жертв, каждый из которых достоин кровавого наказания.
Terminal уже испортили для российского проката переводом «Конченая», о чем уже все посмеялись. Неуклюжий перевод, как ни странно, передает странную суть очень противоречивого фильма, где несколько актеров в предельно театрализованном пространстве говорят о добре и зле добрые два часа. «Конченая» цитирует все, что было снято на тему криминала и мести — от «Криминального чтива» до «Запрещенного приема», от «Перестрелки» до «Взрывной блондинки». Марго Робби, очевидно всесильная после «Я, Тоня», с улыбкой Харли Квинн проворачивает ту же маньячную игру, которая ей удается без усилий и на которую, в общем, постер приманивает зрителей. Остальные выдающиеся мужчины — пешки в этой игре, и предсказуемая развязка в нескольких частях ощущается уже в первые полчаса: ни одна реплика не роняется просто так и обязательно закольцовывается на кровавую бойню в итоге. Неоновый, красиво придуманный по свету и мизансценам, фиксирующийся на выразительных клоузапах, Terminal слишком затянут, предсказуем и плохо написан — как нищий родственник «Джона Уика» или «Малыша на драйве». Его физически невозможно смотреть не отрываясь, и он нарушает все обещания перед зрителями — не захватывает, мурыжит и тратит минимум полчаса нашего времени зря. Друг таких фильмов — отсутствие ожиданий, и, воспринимая «Конченую» как непритязательное кино на вечер, в ней можно найти много приятного и просто визуально удачного. Если вкратце: типичный фильм категории «Б», несмотря на достойный каст, с шансом стать для кого-то весенним guilty pleasure.
Смотреть? Возможно
«Дэдпул 2»
Режиссер: Дэвид Литч
В ролях: Джош Бролин, Морена Баккарин, Зази Битц
Бодрый сиквел экшена о наглом убийце неприятных злодеев
В первую же минуту фильма Дэдпул (Райан Рейнольдс) размышляет о близкой кончине и поджигает себя, лежа на баках с керосином. Его решению предшествовали несколько безумных месяцев, во время которых он сперва истребил десятки неприятных и мутных мафиози, а позже потерял смысл своей жизни из-за мести русского головореза Сергея. В смятении и апатии Дэдпул попадает в училище для сверходаренных детей и будущих людей Икс, где симпатичного и сложного подростка (Джулиан Деннисон в амплуа малолетнего бандюгана в «Охоте на дикарей») лечат незаконными способами карательной психиатрии. Заступившись за мелкого, Дэдпул попадает в тюрьму для самых жестоких душегубов «Айсбокс», куда за ними заявляется Кейбл (Джош Бролин) — машина уничтожения с протезами по всему телу и задачей Терминатора: тоже разобраться с проблемным ребенком. Все еще сильнее оживляется, когда на экране появляется Зази Битц из «Атланты» — если помните Валькирию из «Рагнарёка», то Домино ей вообще не уступает (и временами крадет все зрительское внимание).
«Дэдпул 2» работает и как убедительный сиквел, и как отдельный фильм, если вы не видели первую часть дилогии. Оторванные бошки под обещание порадовать вас семейным кино летают по экрану с первых минут, в титрах автор новой части Дэвид Литч («Джон Уик» и «Взрывная блондинка») обозначен как «чувак, который пристрелил собаку в „Джоне Уике“», Дэдпул по-прежнему ругается на чем свет стоит и льет слезы в моменты святых для него воспоминаний. Фильму требуется минимум полчаса, чтобы раскачаться и объяснить зрителям, с чем они имеют дело, и вторая его половина будет, что редко для экшена, выглядеть сильно удачнее первой. В «Дэдпуле 2» действительно больше шуток, чем в половине марвеловских релизов за год, а Дэвид Литч — и пора это громко признать — один из немногих людей в нынешнем американском мейнстриме, кто понимает, что делать не только с лицами актеров, но и их телами в кадре. А еще впервые со времен Джеймса Кэмерона он не только создал личного нестыдного Терминатора, но и придумал, как к месту употребить голос Селин Дион.
Смотреть? Да
«Чудеса»
Режиссер: Аличе Рорвахер
В ролях: Альба Рорвахер, Мария Александра Лунгу, Сэм Лаувейк
Важный итальянский фильм XXI века, приезжающий в Россию с опозданием
Девочка-подросток Джельсомина живет в тосканском пригороде. Это один из самых туристических краев в мире, но оазис ее семьи пока не захвачен туристами. Семья фермеров и пчеловодов давно гордится автономностью и совершенным презрением общественных правил. Дети здесь — продолжение жизненного выбора родителей, которые по наследству получают их мировоззрение, страхи и желания. Джельсомине должны с годами передать все хозяйство: она не очень принимает родительские пристрастия, но добросовестно исполняет домашние обязанности и заботится о младших. Родители — немец и француженка — специально скрылись подальше от обезумевшей толпы, чтобы частица чего-то истинного, традиционного сохранилась в них и их деле жизни. На одной из прогулок с отцом Джельсомина поражена видением — русалкоподобной дивой (Моника Беллуччи), которая снимается в рекламе. Именно со съемочной площадки девочка узнает, что может стать знаменитой. Самая традиционная семья в регионе получит денежный приз и телевизионное внимание от организаторов реалити-конкурса. Джельсомина мечтает стать частью этого соревнования, как бы родители ни хотели обратного.
Одна из самых интересных режиссеров Европы Аличе Рорвахер (обратите внимание на ее дебют «Небесное тело», а свежего «Счастливого Лазаря» считают претендентом на главный приз в Каннах-2018) объединяет в «Чудесах» две нежно прочувствованные темы. Тему обязательного взросления и выбора вопреки родительским наветам и тему исчезающей аутентичности, которая прячется от массовой культуры. Почему все самое ценное и непритворное растворяется, как только появляются камеры, как нас меняет телевидение и вообще жажда моментального одобрения? Почему нам так сложно поверить кому-то на слово и требуется личный опыт? Почему родители всегда учат детей чему-то, но не могут научить главному? Трепетный и поэтичный фильм Рорвахер, где реалити-ТВ смешивается с магическим реализмом и традициями документального кино, рисует трогающий за душу и очень прочувствованный образ взросления. Девочка на перепутье между папиными заповедями и излучением телевизора, между могущественной природой и симулякрами декораций — интонационно правильный портрет нового поколения и современной Европы между мифом о пасторальном рае и эпидемией селфи.
Смотреть? Да
Обложка: «Централ Партнершип»
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