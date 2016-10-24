В Эрмитаже в конце прошлой недели открылась выставка «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты» — большая ретроспектива одного из самых известных современных художников. Самым обсуждаемым элементом выставки уже стали чучела животных, которые художник активно использовал в сочетании с эрмитажной живописью в классических интерьерах музея. Например, сразу несколько работ из серии «Черепа» Фабр размещает в зале Снейдерса рядом с его натюрмортами, изобилующими дичью, рыбой, овощами и фруктами, как бы намекая на тлен, скрывающийся за ломящимися от яств столами.

The Village подробно рассказывал о творчестве художника, а теперь собрал фотосвидетельства посетителей одной из самых эпатажных эрмитажных выставок.

Я ничего не понял, как обычно. Но это красиво :) #янфабр

Фото опубликовано Max Kottov (@maxkottov)

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Фото опубликовано Olya (@olya_volkova)

#ЯнФабр в #Эрмитаж е. Восторг #JanFabre

Фото опубликовано Ксю (@pestovaksu)

Эрмитаж к Хэллоуину готов� #ЯнФабр

Фото опубликовано @popova_daryaa

#янфабр#вэрмитаже#janfabre#knightofdespairwarriorofbeauty #

Фото опубликовано Наталья Логунова (@logunenok)

Кто как, а я воскресным утром в #главныйштаб на #янфабр Ну что сказать. Конечно я оценила сполна концепцию противостояния мира мух и мира жуков, а также, проследила, конечно-же, параллель концептуальной концепции противостояния мух-жуков со срезом реальности из мира людей, и нашла нити-связи��� Веселая картинка беседы мухи и жука в Нью Йорке, на фоне больших грибов, помогла найти нити-связи точнее и быстрее. В общем костюм мухи мне понравился.

Фото опубликовано Marina Grigorieva (@marusiagrigoreva)

И я там был, и ничего не пил… #янфабр #убалтийскоймолодежиразвлечениясвои #janfabre

Фото опубликовано Александр Малич (@alexandermalich)