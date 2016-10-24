Чучела животных на выставке Яна Фабра в Эрмитаже
В Эрмитаже в конце прошлой недели открылась выставка «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты» — большая ретроспектива одного из самых известных современных художников. Самым обсуждаемым элементом выставки уже стали чучела животных, которые художник активно использовал в сочетании с эрмитажной живописью в классических интерьерах музея. Например, сразу несколько работ из серии «Черепа» Фабр размещает в зале Снейдерса рядом с его натюрмортами, изобилующими дичью, рыбой, овощами и фруктами, как бы намекая на тлен, скрывающийся за ломящимися от яств столами.
The Village подробно рассказывал о творчестве художника, а теперь собрал фотосвидетельства посетителей одной из самых эпатажных эрмитажных выставок.
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