В Эрмитаже в конце прошлой недели открылась выставка «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты» — большая ретроспектива одного из самых известных современных художников. Самым обсуждаемым элементом выставки уже стали чучела животных, которые художник активно использовал в сочетании с эрмитажной живописью в классических интерьерах музея. Например, сразу несколько работ из серии «Черепа» Фабр размещает в зале Снейдерса рядом с его натюрмортами, изобилующими дичью, рыбой, овощами и фруктами, как бы намекая на тлен, скрывающийся за ломящимися от яств столами.

The Village подробно рассказывал о творчестве художника, а теперь собрал фотосвидетельства посетителей одной из самых эпатажных эрмитажных выставок.

"Честно говоря, я не современный художник, а скорее художник из Средневековья. Потому что я преклоняюсь перед красотой..." #janfabre#hermitage#publictalk#beauty#art#contemporary#spb#янфабр#искусство#красота#эрмитаж Фото опубликовано turkina_maria (@turkina_maria) Окт 23 2016 в 12:17 PDT

Stupidity is founded on Mortality- #JanFabre in @hermitage_museum #ГлупостьОпираетсяНаСмертность #ЯнФабр Фото опубликовано Hatulia A (@hatu357) Окт 23 2016 в 6:27 PDT

да, это мертвая собака в праздничном колпачке, подвешенная на крюках #янфабр Фото опубликовано @sashanovoselova Окт 22 2016 в 2:14 PDT

Я ничего не понял, как обычно. Но это красиво :) #янфабр Фото опубликовано Max Kottov (@maxkottov) Окт 23 2016 в 9:01 PDT

#janfabre #эрмитаж #выставка #янфабр #hermitage_museum Фото опубликовано Olya (@olya_volkova) Окт 23 2016 в 4:35 PDT

#ЯнФабр в #Эрмитаж е. Восторг #JanFabre Фото опубликовано Ксю (@pestovaksu) Окт 23 2016 в 3:54 PDT

Эрмитаж к Хэллоуину готов� #ЯнФабр Фото опубликовано @popova_daryaa Окт 23 2016 в 8:36 PDT

#янфабр#вэрмитаже#janfabre#knightofdespairwarriorofbeauty # Фото опубликовано Наталья Логунова (@logunenok) Окт 20 2016 в 5:37 PDT