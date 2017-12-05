Котики и без того правят интернетом, а если соединить их с криптовалютами, то хайпометр зашкаливает. Так и произошло с игрой CryptoKitties. Ее суть сводится к выращиванию виртуальных котят и их последующей перепродаже за Ethereum. За первую в игре кошку недавно выручили 115 тысяч долларов, а в общей сложности за неделю пользователи потратили на новые тамагочи почти 3 миллиона.

The Village разобрался, как стать владельцем заветного криптокотенка, сколько на него нужно денег и что потом делать с питомцем.

Как зарегистрироваться в игре

Для начала нужно установить онлайн-кошелек MetaMask. Это расширение для браузеров Chrome и Firefox для работы с Ethereum. Зарегистрировав аккаунт в системе, надо закончить заполнение профиля и на сайте — останется указать только e-mail и ник. Мобильной версии у игры пока нет.

Как выбрать котенка

Котят можно купить на внутренней бирже. До ноября 2018 года каждые 15 минут нового питомца будет генерировать сама система. Затем животные будут появляться только за счет спаривания других особей. Ценность каждого из них зависит от характеристик, которые наследуются от родителей. Сейчас, например, в игре есть всего 160 ягуаров и 93 мейн-куна. Также в продаже можно встретить редкие виды в образах вампира или гика и котов, к созданию которых причастны знаменитости вроде Кэти Перри и Илона Маска.

В остальных случаях следует обращать внимание на показатель Gen, который определяет, какое это по счету потомство. Чем он меньше, тем лучше. Еще один важный параметр — Cooldown — определяет, насколько быстро кошка сможет вступать в новые связи.

Сколько стоят питомцы

Цена сгенерированных системой котов определяется на основе стоимости пяти последних проданных животных. На момент написания инструкции она колебалась от 9 до 13 эфиров — от 245 до 355 тысяч рублей. Стоимость выведенных пользователями питомцев определяют их владельцы. Она постепенно снижается, если не находятся желающие купить кота. Сейчас среди самых дешевых можно встретить особей и за 1 200 рублей.

Как пополнить баланс

Чтобы пополнить баланс в CryptoKitties, достаточно вызвать MetaMask и перевести деньги через одну из криптовалютных бирж — например, через Coinbase. По состоянию на 5 декабря один эфир стоил чуть больше 27 тысяч рублей.

Как разводить криптоживотных

Пользователи могут не только покупать, но и разводить криптокотят. По умолчанию у питомцев нет определенного пола — каждый из них может выступить как кошкой, так и котом. Чтобы завести потомство, потребуется заплатить две тысячных эфира — примерно 55 рублей. Каждые роды увеличивают время, необходимое кошке для восстановления — постепенно оно доходит с нескольких минут до недели. При этом можно сводить не только своих животных, но и скрещивать их с чужими — опять же за отдельную плату.

Можно ли на этом разбогатеть

Деньги, которые пользователи получают за выведенных ими криптокотят, попадают к ним на счет в MetaMask. В дальнейшем их можно тратить и выводить с помощью бирж. На Reddit, например, уже делятся историями, как всего за пару дней заработали 3 200 долларов, вложив в игру 40.

Сами же разработчики — студия Axiom Zen— зарабатывают на продаже сгенерированных системой котят и комиссии в 3,75 % с каждой сделки.