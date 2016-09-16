Выходные домаВозвращение «Американской истории ужасов», альбом Ника Кейва и новый Пелевин
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Что слушать
Nick Cave and The Bad Seeds — «Skeleton Tree»
14 июля прошлого года сын Ника Кейва Артур упал с обрыва в Брайтоне — обстоятельства его смерти можно найти примерно в любой газете, от The Guardian до совсем позорных таблоидов. В «Skeleton Tree», посвященном потере, как одной конкретной, так и любой абстрактной, этих обстоятельств нет — просто потому, что скорбящим они кажутся лишними, неуместными, недостойными обсуждения. Кейв растерян, он ненавидит скорбные лица неизвестных ему людей, рассуждает о жизни с точки зрения геологии, с горечью говорит о том, что все теряет смысл, но в аккомпанирующем альбому фильме «Еще раз с чувством» он, впрочем, заключает, что его семья решила быть счастливой смерти назло. Это не бравада: «Skeleton Tree» полон не только плача, но и еле заметной надежды.
Довольно легко сравнить «Skeleton Tree» с Einstürzende Neubauten и поздним Скоттом Уокером, но классические музжурналистские тропы здесь кажутся такими же неуместными, как и мелкие детали жизни близких Ника Кейва; примерно так же в «Преступлении и наказании» можно найти отголоски Стендаля и Гюго, но на восприятие романа этот факт влияет не сильно. «Skeleton Tree» — это в первую очередь большой стиль, огромный, точный и искренний альбом, который лишь кажется анахроничным. Тем не менее одну, совсем не музыкальную параллель с новым Кейвом провести все же хочется — конечно, с «Blackstar» Дэвида Боуи. Оба альбома о смерти и ее принятии слушать довольно сложно, но если с января молва об ушедшем уже утихла и «Blackstar» стал гораздо легче для восприятия, то со «Skeleton Tree» этот трюк не пройдет. Смерть была раньше творчества, и она останется с альбомом, ком в горле будет вечным, а вместо человека — зияющая пустота. С которой все-таки можно — и нужно — как-то жить.
Новая песня Ким Гордон
После распада Sonic Youth Ким Гордон успела написать книгу едких и горьких воспоминаний, поучаствовать в нескольких проектах разной степени авангардности и записать вокал для Mudhoney и Бека, но на этой неделе впервые за свою долгую карьеру она выпустила сольный сингл. «Murdered Out», посвященная автомобилям Лос-Анджелеса, одновременно и очень шумная, грубая песня, и в то же время одна из самых близких к определению «песни» композиций, записанных при участии Гордон. В итоге получается удивительной красоты вещь: если сказать, что это лучшее, что кто-либо из Sonic Youth записал после распада группы, против истины особо не погрешишь, но заставишь скривиться фанатов группы.
Preoccupations — «Preoccupations»
Вообще-то группа Preoccupations раньше называлась Viet Cong — но за неуважение к войне группу заставили сменить название на менее обидное, поэтому считать ли их первый альбом под новым именем дебютным — вопрос интересный. Viet Cong играли очень шумный мрачный и бодрый рок — Preoccupations же, хоть и нагоняют жути в видео, более смирные и нежные по отношению к слушателю. «Preoccupations» звучит так, как если бы четвертый альбом группы Interpol был хорошим и с большим количеством синтезаторов — в лучшие моменты канадцы здесь совсем дают себе волю и играют чуть ли не электропоп на 12 минут («Memory») или коротенький вальс («Forbidden»). Впрочем, и довольно невзрачных постпанк-песен здесь тоже, к сожалению, хватает.
Against Me! — «Shape Shift with Me»
Вокалистку Against Me! Лору Джин Грейс раньше звали Том Гейбл — на восприятие нового их альбома это влияет так же сильно, как и на понимание предыдущего «Transgender Dysphoria Blues», посвященного проблемам освобождения и перехода. Новый альбом «Shape Shift with Me» — это концептуальная запись о влюбленности и вынужденном избавлении от нее главного героя, находящегося в состоянии трансгендерного перехода. Впрочем, как это часто бывает, альбом отлично воспринимается и без контекста — это 12 бойких песен о любви и нелюбви, которые прошибают на раз-два каждого вне зависимости от его предпочтений по жизни. Когда Грейс поет что-то вроде «то, что я интеллектуальна, не значит, что я не могу почувствовать это в груди», нельзя не проникнуться.
Микстейп Jam City
Джек Лэтем, более известный под псевдонимом Jam City, сначала прославился как автор очень умной музыки, переосмысляющей то, что играет в клубах, а в феврале прошлого года выпустил манифест, в котором сказано, что нет ничего интереснее песенной формы. За манифестом последовал один из самых интересных альбомов прошлого года, «Dream a Garden», довольно успешная попытка одновременно и сыграть на поле поп-музыки, и остаться экспериментатором. Новый микстейп «Trouble» выглядит как послесловие к прошлогоднему альбому, но не кажется ни устаревшим, ни необязательным — все та же грустная поп-музыка будущего, которой никогда не бывает мало.
Что смотреть
«Американская история ужасов»
American Horror Story
СОЗДАТЕЛИ: Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак
В РОЛЯХ: Эван Питерс, Деннис О’Хэйр, Сара Полсон
На этой неделе стартовала шестая часть долгоиграющего хоррора по мотивам жутких городских легенд — на этот раз создатели держали в тайне сюжетную линию до последнего, умудрившись при этом выпустить 26 тизеров, только один из которых имеет отношение к реальному сюжету серий. Первый эпизод не отвечает и на половину вопросов к сезону, но, по крайней мере, теперь мы знаем, что он получил название «Мой кошмар в Роаноке» и, следовательно, хотя бы косвенно будет затрагивать события в английской колонии на острове Роанок, где в XVI веке при загадочных обстоятельствах исчезли больше сотни человек.
Итак, в первой серии речь идет о супругах, переехавших в неприятный особняк на бывшей территории колонии. Псевдодокументалистика при этом смешивается с игрой: Лили Рейб и Андре Холланд представляют собой якобы реальную пару, которая рассказывает историю на камеру съемочной группе, а Куба Гудинг-младший из «Американской истории преступлений» и Сара Полсон художественно реконструируют ее.
«Наемник Куорри»
Quarry
Режиссер «Банши» Грег Яйтанс снял ретродраму о ветеране вьетнамской войны, который после возвращения в родной город не может найти работу, да и вообще влиться в старое русло жизни: кризис набирает обороты, а пацифистски настроенные сограждане совсем не рады убийце гражданских лиц во Вьетнаме.
В результате, когда бывшему морпеху поступает предложение вступить в группировку киллеров, ему приходится его принять — и стать жертвой обстоятельств.
Создатели: Майкл Д. Фуллер, Грэхэм Горди, Грег Яйтанс
В ролях: Логан Маршалл-Квинн, Джоди Бальфур, Питер Муллан, Никки Амука-Бёрд, Дэймон Херриман
«Кайф с доставкой»
High Maintenance
Адаптация веб-сериала на Vimeo, в котором торговец марихуаной из Нью-Йорка ходит от одного клиента к другому и знакомится с их закидонами. Все для вас, любители «Ананасового экспресса» и других фильмов и сериалов о ловле кайфа.
СОЗДАТЕЛИ: Бен Синклер, Катя Бликфелд
В РОЛЯХ: Бен Синклер
Что читать
Виктор Пелевин. «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»
Виктора Пелевина всегда любили за то, как он в одновременно привычной для себя и удивляющей всех форме умеет описывать духовные, экономические, социальные и политические процессы современной ему России. «Лампа Мафусаила» не стала исключением: пока политическая атмосфера в нашей стране отягощена образом борьбой России и Запада, Пелевин переводит конфликт в противостояние российских властей и мирового масонства, рассказывая альтернативную историю теории заговора через описание жизни дворянского рода в XIX, XX и XXI веках.
Ролан Барт. «Как жить вместе: романические симуляции некоторых пространств повседневности»
Издательство Ad Marginem продолжает методично переводить на русский язык работы одного из самых заметных французских философов прошлого века, Ролана Барта. На этот раз выпущен сборник расшифровок лекций Барта, прочитанных им в Коллеж де Франс в 1970-х и посвященных тому, как люди живут вместе и по отдельности и как это влияет на их мировосприятие.
Мэтью Сайед. «Принцип „черного ящика“. Как снизить риск неудач и непоправимых ошибок»
Британский журналист Мэтью Сайед написал книгу о страхе, который преследует каждого в современном обществе, — совершить ошибку. Ошибки или игнорируются, или воспринимаются как жуткие провалы, которые становятся непосильным клеймом на профессиональном облике человека. Автор книги объясняет, как начать по-другому относиться к неудачам, что делать, чтобы извлекать из них выгоду, и рассказывает, каким образом то или иное отношение к ошибкам влияет на развитие систем.
Главная особенность игры Recore — взаимодействие главной героини Джоуль с помощниками-роботами. Один помогает прыгнуть дальше, другой — разобраться с толпой врагов. Основной же помощник по имени Мак выглядит как милый механический пес. Recore делал японский дизайнер Кэйдзи Инафунэ, который долгое время работал над серией Mega Man, и это чувствуется. Игра сильна механикой: прыжки по платформам удобны и не раздражают, сражения сложны, но в меру, а на экране постоянно что-то происходит. Но история настолько слабая, что ее приходится объяснять буквально в нескольких миссиях. Также это первый релиз системы Xbox Play Anywhere, которая разрешает играть бесплатно на Windows, если игра уже куплена для Xbox One (или наоборот).
Переиздание BioShock
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Если вы пропустили серию BioShock или хотите вернуться в нее, то это переиздание для вас. Во всех трех играх — BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinite — обновлена графика и звук, переработаны анимации и текстуры. Особенно это заметно в первом BioShock, который вышел в 2007 году (хотя к физике можно придраться). У BioShock Infinite новая версия вышла только для консолей.
Переиздание Dead Rising
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Три игры серии о том, как журналист рубит зомби, переизданы для PlayStation 4 и Xbox One (а первый Dead Rising вышел в Steam). В новых версиях Dead Rising, Dead Rising 2 и Dead Rising 2: Off the Record почти нет нового контента, улучшенной графики и переработанных анимаций. Это те же игры, которые десять лет назад выходили на консолях прошлого поколения.
Текст: Артём Макарский, Настя Курганская, Илья Иноземцев, Сергей Бабкин, Николай Удинцев
фотографии: обложка, 2 – The FX, 1 – Bad Seed Ltd, 3 – Холдинг «Лабиринт», 4 – Microsoft Studios
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