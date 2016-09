Against Me! — «Shape Shift with Me»

Купить

Вокалистку Against Me! Лору Джин Грейс раньше звали Том Гейбл — на восприятие нового их альбома это влияет так же сильно, как и на понимание предыдущего «Transgender Dysphoria Blues», посвященного проблемам освобождения и перехода. Новый альбом «Shape Shift with Me» — это концептуальная запись о влюбленности и вынужденном избавлении от нее главного героя, находящегося в состоянии трансгендерного перехода. Впрочем, как это часто бывает, альбом отлично воспринимается и без контекста — это 12 бойких песен о любви и нелюбви, которые прошибают на раз-два каждого вне зависимости от его предпочтений по жизни. Когда Грейс поет что-то вроде «то, что я интеллектуальна, не значит, что я не могу почувствовать это в груди», нельзя не проникнуться.