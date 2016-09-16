14 июля прошлого года сын Ника Кейва Артур упал с обрыва в Брайтоне — обстоятельства его смерти можно найти примерно в любой газете, от The Guardian до совсем позорных таблоидов. В «Skeleton Tree», посвященном потере, как одной конкретной, так и любой абстрактной, этих обстоятельств нет — просто потому, что скорбящим они кажутся лишними, неуместными, недостойными обсуждения. Кейв растерян, он ненавидит скорбные лица неизвестных ему людей, рассуждает о жизни с точки зрения геологии, с горечью говорит о том, что все теряет смысл, но в аккомпанирующем альбому фильме «Еще раз с чувством» он, впрочем, заключает, что его семья решила быть счастливой смерти назло. Это не бравада: «Skeleton Tree» полон не только плача, но и еле заметной надежды.

Довольно легко сравнить «Skeleton Tree» с Einstürzende Neubauten и поздним Скоттом Уокером, но классические музжурналистские тропы здесь кажутся такими же неуместными, как и мелкие детали жизни близких Ника Кейва; примерно так же в «Преступлении и наказании» можно найти отголоски Стендаля и Гюго, но на восприятие романа этот факт влияет не сильно. «Skeleton Tree» — это в первую очередь большой стиль, огромный, точный и искренний альбом, который лишь кажется анахроничным. Тем не менее одну, совсем не музыкальную параллель с новым Кейвом провести все же хочется — конечно, с «Blackstar» Дэвида Боуи. Оба альбома о смерти и ее принятии слушать довольно сложно, но если с января молва об ушедшем уже утихла и «Blackstar» стал гораздо легче для восприятия, то со «Skeleton Tree» этот трюк не пройдет. Смерть была раньше творчества, и она останется с альбомом, ком в горле будет вечным, а вместо человека — зияющая пустота. С которой все-таки можно — и нужно — как-то жить.