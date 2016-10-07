Выходные домаНовый Кид Кади, лекции о русской классике и сериал «Развод» с Сарой Джессикой Паркер
Сериалы, книги, игры и много новой музыки на выходные
Что смотреть
«Развод»
Divorce
HBO, 1-й сезон, 9 октября
СОЗДАТЕЛЬ: Шэрон Хорган
В РОЛЯХ: Сара Джессика Паркер, Томас Хейден Чёрч, Молли Шеннон
Пожалуй, каждый редактор в мире, пишущий об этом сериале, успел пошутить про продолжение «Секса в большом городе», поэтому просто пойдем дальше. Это комедийная драма о двух симпатичных друг другу людях, которые решаются на развод из-за бытовых неприятностей. К тому же супруг, похоже, завел интрижку на стороне. Возвращение Сары Джессики Паркер на ТВ в главной роли после 12 лет отсутствия.
«Белая ворона»
Insecure
Веб-сериалы продолжают успешно мигрировать на телевидение: вслед за Broad City и High Maintenance мы увидим шоу о буднях немного неуклюжей, но харизматичной афроамериканки Иссы и ее подруги Молли в 2016 году. Как и «Развод», «Белую ворону» будет транслировать сервис Amediateka, но ждать там обоих пилотов стоит лишь к понедельнику.
HBO, 1-й сезон, 9 октября
Создатели: Исса Рэй, Ларри Уилмор
В ролях: Исса Рэй, Ивонн Оржи, Мэйсон МакКалли
Лекции о том, почему мы не понимаем русских классиков
Arzamas выпустил новый курс «Как читать русскую литературу» — инструкции для юных Толстых и Лермонтовых, неожиданные факты о словаре Даля и ликбез по правилам дореволюционной орфографии. Фундамент курса — четыре лекции филолога Игоря Пильщикова о тех деталях книг Пушкина и Гоголя, которые кажутся нам иллюзорно понятными.
Что слушать
Goat — «Requiem»
Время от времени в России в узких кругах становятся популярны музыканты, чья музыка по каким-то причинам кажется местному слушателю подозрительно и приятно знакомой, напоминающей о ВИА и той западной музыке, что все-таки до него доходила. Это группы Paavoharju и Eleanoora Rosenholm, издававшиеся на лейбле Fonal, это, с оговорками на популярность, родственные американские коллективы Music Go Music и Bodies of Water. Таковы и земляки Ace of Base и The Knife — шведы Goat. Только их музыка напоминает не советскую эстраду и не поп-музыку 70-х, а скорее смесь пластинок «Музыка народов мира» и серии «Архив популярной музыки».
Эту самую мировую музыку Goat, правда, как раз используют неумело. Интересно в них другое — какое-то честное ощущение музыки из детства. «Requiem», как и большинство современных двойных альбомов, затянут, иногда становится до невозможности скучным, но в лучшие свои моменты напоминает музыку со старого, давно забытого винила. Многие любят их за некий шаманизм, но на деле Goat не шаманы, а реконструкторы — очень смекалистые и честные, но не без ограничений.
Два сингла Кида Кади
Кид Кади обещал выпустить в этом году два альбома, первый из которых должен был выйти вечером прошлой пятницы, но не срослось: не успели вовремя очистить семплы (в современной музыке это частая ситуация). Чтобы не разочаровать тех, кто ждал, Кади выпустил два трека с альбома, первый и последний. Вступительная «Frequency» — холодная и мрачная, полная противоположность добродушной концовке «Surfin’», в которой, впрочем, Кади все равно говорит, что «индустрия полна дерьма». Спокойно эти песни слушать все же может не выйти: на этой неделе Кади сообщил, что отправляется в рехаб, чтобы вылечиться от депрессии и избавиться от суицидальных мыслей.
Joyce Manor — «Cody»
Калифорнийцы Joyce Manor с четвертой попытки записали альбом, который длится дольше 20 минут, — тут даже есть песня, которая длится целых четыре. Пять лет они успешно лавировали между поп-панком и эмо-роком, но «Cody» уместно сравнить с Weezer. Их тексты о жизненных и любовных неудачах и временных и пожизненных неудачниках как-то сразу вызывают симпатию, а довольно простая музыка — воспоминания о группах, которые вы могли слушать подростком. Только вот Joyce Manor поют о тех и для тех, кому сейчас около 25. Здесь идет речь о проблемах, которые с годами особо не меняются, разнятся лишь детали и сложность их разрешения. В остальном — ничего нового, но релевантно состоянию многих.
Леди Гага спела новые песни в баре
Судя по новому синглу «Million Reasons» и презентации четырех новых песен в одном из баров Нэшвилла, Леди Гага решила отбросить идею о продолжении захвата мира и теперь пытается стать «всего лишь» большой американской певицей. Пока что «Perfect Illusion» и «Million Reasons» хоть и производят приятное впечатление, но оставляют ощущение, что им будто чего-то не хватает. Лайв вызывает схожие эмоции: да, Гага смешно танцует с гитарой, выделывает коленца и просит называть ее Джоанной, но почему-то былого задора в этом практически не чувствуется. Для выступления в баре это почти приговор.
Свежий сингл Ханны Даймонд
Три года назад только появившийся лейбл PC Music вызывал у многих недоумение и кучу вопросов. Некоторые если не отмахивались, то предпочитали считать их странные песни умными и тонкими постмодернистскими шутками. Сейчас уже очевидно, что Алекс Кук и Дэнни Харл, ответственные за большинство песен лейбла, — это действительно образованные мальчики из хороших семей. Но румынскую поп-музыку и конкурс «Евровидение» они любят всем сердцем. Новая песня их подопечной и подруги Ханны Даймонд довольно спокойна, но напоминает именно что о румынах и трансе. У этой поп-музыки явно человеческое лицо — несмотря на выхолощенную обложку.
«Циркониевый браслет» — «Pop Songs»
«ВКонтакте» продолжает быть источником удивительной местной музыки — такой, которая не существует нигде больше, кроме этой соцсети. Про музыканта, скрывающегося за псевдонимом «Циркониевый браслет», не известно практически ничего, кроме того, что он связан с объединением тольяттинских музыкантов «Мы», но живет в Петербурге. Это и не важно: здешние угловатые, нескладные, но все-таки поп-песни со строчками вроде «жизнь не обложка журнала Esquire» и «меня мажет как паштет из куриной печени» сразу западают в душу. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как звучал бы Иван Дорн, записывайся он на ноутбук, то вот — впрочем, когда-нибудь все могут перейти от хауса к постпанку с дрим-попом.
Новые клипы Граймс и ее подруги Ханы
Этим летом Граймс, ее танцовщицы и бэк-вокалистка Хана съездили в европейский тур — а сейчас выяснилось, что Клэр Буше прихватила с собой и брата, который все это время снимал музыкантов на камеру телефона. Сама Граймс говорит о съемках как о герилья-стиле, но то, что это снято не на камеру, практически не чувствуется. В клипах особо ничего не происходит, девушки просто красиво танцуют во дворцах, парках и на улицах преимущественно Италии и Британии — но и этого достаточно. Помимо шести песен с «Art Angels», здесь можно послушать и три песни Ханы: они менее экспериментальны и более прилизаны, чем у Граймс, но тоже заслуживают внимания.
Что читать
«Джентльмены-мошенники» (сборник)
Очередной сборник викторианских детективных историй от Александры Борисенко и команды ее переводческого семинара (надеемся, что прошлые книги, «Не только Холмс» и «Сыщики от бога», уже справедливо зачитаны от корки до корки). На этот раз сборник посвящен так называемому плутовскому детективу, где главным героем становится не сыщик, а сам преступник. На самом деле этот жанр, призывающий проникнуться горькой судьбой отверженных, существовал еще до первых детективных рассказов. Но именно после успеха Шерлока Холмса писателям захотелось поразить публику чем-нибудь новеньким.
«Открытие России. Десятилетие нового интернационала: 1986–1996»
Музей современного искусства «Гараж» опубликовал перевод книги, рассказывающей о начале интеграции отечественных художников в западное арт-пространство. Сборник содержит личные свидетельства кураторов, критиков, художников и материалы в прессе, опубликованные в период первого десятилетия после начала перестройки. Над книгой работали больше десяти авторов, в том числе искусствовед Борис Гройс и куратор Жан-Юбер Мартен. Издание можно будет приобрести на ярмарке книг об искусстве Garage Art Book Fair в эти выходные.
Ив Бонфуа. «Век, когда слово хотели убить: Избранные эссе»
Сборник эссе видного французского поэта и историка искусства Ива Бонфуа, в которых анализируются работы Франца Кафки, Ролана Барта и Пауля Целана. Бонфуа рассуждает о поэзии как о способе противостояния идеологическим системам и религиям, создающим готовые языковые формулы. Автор считает, что поэзия стоит в центре индивидуальных переживаний человека и помогает проще воспринимать течение времени, а значит, и конечность жизни.
Игорь Поносов. «Искусство и город»
Первая русскоязычная книга об основных направлениях и тенденциях развития уличного искусства во всем мире за последние сто лет. Средства на публикацию Игорь Поносов собирал краудфандингом, не раз публикуя отрывки «Искусства и города» в онлайн-изданиях. В издании можно найти больше сотни фотографий работ художников — начиная с Казимира Малевича и Александра Родченко и заканчивая Пашей 183 и Шепардом Фейри.
«Горький» объясняет, что не так с Хайдеггером
Сайт «Горький» доступным языком рассказывает об одной из ключевых фигур прошлого века Мартине Хайдеггере и причинах его симпатии к нацистской идеологии. «Черные тетради» стали ключевым поворотом в академической деятельности Хайдеггера, сделав его, пожалуй, самым обсуждаемым философом постнюрнбергской эпохи.
Репортаж Даниила Туровского о последнем российском заключенном в Гуантанамо
Специальный корреспондент «Медузы» описывает историю жизни последнего российского заключенного знаменитой тюрьмы Гуантанамо. Им оказался Равиль Мингазов, успевший поработать артистом балета, отслужить в российской армии, попытаться создать религиозное объединение в Средней Азии и (якобы) послушать лекции Осамы бен Ладена в Афганистане. Туровский поговорил с сокамерниками Мингазова, съездил к его матери в Набережные Челны и прочитал много тюремных отчетов, чтобы восстановить эту историю.
Во что играть
Mafia III
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Новая «Мафия» в необычном для серии антураже. Это история ветерана Вьетнама, который мстит за своих черных братьев-гангстеров в городе, похожем на Новый Орлеан. В распоряжении у игрока имеется большой открытый мир, ретроавтомобили, которыми сложно управлять, и возможность пройти задание несколькими путями. Вариативность обеспечивают подельники: они дают или отнимают бонусы, открывают или закрывают разные пути. Разработчики обещают уникальное прохождение, но пока рано говорить, насколько подельники повлияют на игру. Mafia III рассказывает не только о строительстве преступной империи. Параллельно она говорит о социальном напряжении и затрагивает историю 1960-х.
Aragami
Чистокровный стелс про ниндзя в азиатском антураже. Герой Aragami обязан прятаться в тени, бить врагов со спины и использовать подлые приемчики. Это одновременно похоже на Tenchu и на Dishonored: есть телепортация, вариативность и пагоды. Aragami добавляет несколько стандартных игровых ограничений (энергия копится в тени и тратится на свету) и дизайнерских находок (тень и энергию показывают на плаще героя). Уровни достаточно длинные, разрешают проходить себя разными путями и мотивируют обыскивать каждый угол в поисках новых способностей (они интересные, но работают не всегда). Особенно интересно в Aragami играть вдвоем.
Текст: Илья Иноземцев, Артём Макарский, Наташа Федоренко, Лиза Биргер, Николай Удинцев, Настя Курганская
Изображения: обложка, 1 – кадр из фильма «Развод», 2 – Goat, 3 – Mafia III
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