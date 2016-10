Время от времени в России в узких кругах становятся популярны музыканты, чья музыка по каким-то причинам кажется местному слушателю подозрительно и приятно знакомой, напоминающей о ВИА и той западной музыке, что все-таки до него доходила. Это группы Paavoharju и Eleanoora Rosenholm, издававшиеся на лейбле Fonal, это, с оговорками на популярность, родственные американские коллективы Music Go Music и Bodies of Water. Таковы и земляки Ace of Base и The Knife — шведы Goat. Только их музыка напоминает не советскую эстраду и не поп-музыку 70-х, а скорее смесь пластинок «Музыка народов мира» и серии «Архив популярной музыки».

Эту самую мировую музыку Goat, правда, как раз используют неумело. Интересно в них другое — какое-то честное ощущение музыки из детства. «Requiem», как и большинство современных двойных альбомов, затянут, иногда становится до невозможности скучным, но в лучшие свои моменты напоминает музыку со старого, давно забытого винила. Многие любят их за некий шаманизм, но на деле Goat не шаманы, а реконструкторы — очень смекалистые и честные, но не без ограничений.