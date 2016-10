Rise of the Tomb Raider

PlayStation 4, Xbox One, Windows

Продолжение перезапущенной серии о Ларе Крофт вышло для PlayStation 4. Новая версия включает оба дополнения (Cold Darkness Awakened и Baba Yaga: The Temple of the Witch) и новую главу (только для Xbox One или Windows или по Season Pass). В остальном это та же история о молодой Крофт, которая пытается найти себя, оправиться от потери и пережитого в прошлой части. Хороший игровой процесс, который дополняет историю, немного утомительное выживание и остроумная боевая система, где каждая стычка выглядит как головоломка.