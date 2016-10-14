Гуччи Мейн — человек эпохи Ренессанса. Только в этом году он вышел из тюрьмы преобразившимся, стал невольным фигурантом слухов о том, что его заменили клоном, сообщил об участии в фильме Хармони Корина, снимал клипы под домашним арестом и все это время работал над музыкой.

«Woptober» — это второй его альбом в этом году. По меркам дискографии Мейна — пустяк, капля в море. Если июльский «Everybody Looking» был триумфальным возвращением, с Канье, Янг Тагом и Дрейком в качестве гостей, то новый альбом — это уже скорее разъяснение для самых непонятливых о том, кто такой Гуччи Мейн и почему нам его не хватало. Гуччи, конечно, тут говорит о классических вещах и вообще выступает в жанре «все то же самое, только еще лучше». Но о тачках, деньгах, красотках (а также о пушках, бриллиантах и прочей красивой жизни) он читает с какой-то уникальной интонацией, немного вкрадчивой, будто бы доверительной. В то же время он прямо заявляет о своем статусе — король говорит. Гуччи очень уверен в себе, и любой минус, даже самый необязательный (хотя за них как раз отвечают лучшие люди Атланты) наделен какой-то невероятной энергией, а строчки подбираются друг к другу с какой-то поразительной проворностью: если через лет тридцать седому Мейну вручат Нобелевку, возразить будет некому.