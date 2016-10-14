Выходные домаСериал про секс с Орландо Блумом, альбом Гуччи Мейна и новый сингл Луны
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Что смотреть
«Проще простого»
Easy
Создатель: Джо Сванберг
В ролях: Дэйв Франко, Джейн Адамс, Зази Битц, Гугу Мбата-Роу, Орландо Блум, Малин Акерман, Ая Кэш
Один из основоположников жанра мамблкор, Джо Сванберг снял для Netflix ромком о сексе и отношениях в современном Чикаго — для тех, кто притомился в ожидании новых сезонов «Девочек» или «Любви». Восемь эпизодов рассказывают восемь историй о парах на разных стадиях отношений и об одиночках в поиске. Пара, пытающаяся вернуть секс в многолетние отношения, любовники, разыскивающие девушку для экспериментов, девушка, которая с трудом справляется с нагрянувшим наваждением после первого лесбийского опыта — эти и другие истории Сванберг рассказывает с привычной для него естественностью и откровенностью, разве что упаковавшись в 30-минутный формат. Все эпизоды, как и обычно на Netflix, вышли одновременно, так что сериалу спокойно можно уделить целый ленивый выходной.
«Маскоты»
Mascots
Еще одна новинка Netflix, мокьюментари Кристофера Геста, посвященное маскотам — людям в безумных костюмах (от осьминога до ходячей банки с бобами), служащим талисманами спортивных команд. Сотни маскотов со всей Америки съезжаются на грандиозный чемпионат, призванный выявить самую смелую, ловкую и умелую из ростовых кукол.
Режиссер: Кристофер Гест
В ролях: Джейн Линч, Паркер Поузи, Кристофер Гест, Фред Уилард, Дон Лейк
«Западный мир»
Westworld
В ближайшие недели все разговоры вокруг только и будут о сериале «Мир Дикого запада», новом крупнобюджетном хите HBO про парк андроидов, имитирующий сюжеты из вестернов. Вы наверняка уже посмотрели первые эпизоды (если нет, то самое время это сделать), так что можно обратиться и к классике 70-х — ленте Майкла Крайтона, по мотивам (или, по другой версии, в качестве продолжения) которой снят сериал. От шоу HBO фильм Крайтона отличают не только представления о роботах, устаревшие в наших глазах, но и прежде всего детали сюжета: так, например, кроме Дикого Запада парк предлагал гостям декорации Средневековья и Древнего Рима.
Режиссер: Майкл Крайтон
В ролях: Юл Бриннер, Ричард Бенджамин, Джеймс Бролин, Алан Оппенхаймер
Что слушать
Gucci Mane — «Woptober»
Гуччи Мейн — человек эпохи Ренессанса. Только в этом году он вышел из тюрьмы преобразившимся, стал невольным фигурантом слухов о том, что его заменили клоном, сообщил об участии в фильме Хармони Корина, снимал клипы под домашним арестом и все это время работал над музыкой.
«Woptober» — это второй его альбом в этом году. По меркам дискографии Мейна — пустяк, капля в море. Если июльский «Everybody Looking» был триумфальным возвращением, с Канье, Янг Тагом и Дрейком в качестве гостей, то новый альбом — это уже скорее разъяснение для самых непонятливых о том, кто такой Гуччи Мейн и почему нам его не хватало. Гуччи, конечно, тут говорит о классических вещах и вообще выступает в жанре «все то же самое, только еще лучше». Но о тачках, деньгах, красотках (а также о пушках, бриллиантах и прочей красивой жизни) он читает с какой-то уникальной интонацией, немного вкрадчивой, будто бы доверительной. В то же время он прямо заявляет о своем статусе — король говорит. Гуччи очень уверен в себе, и любой минус, даже самый необязательный (хотя за них как раз отвечают лучшие люди Атланты) наделен какой-то невероятной энергией, а строчки подбираются друг к другу с какой-то поразительной проворностью: если через лет тридцать седому Мейну вручат Нобелевку, возразить будет некому.
Луна — «Самолеты»
В это воскресенье Луна окажется на ближайшей к Земле точке своей орбиты, из-за чего будет особо яркой. Словно в связи с этим Кристина Бардаш, более известная под псевдонимом Луна, выпускает первый сингл с нового ЕР «Грустный дэнс». Песня «Самолеты», рифмующаяся с «Расстояниями» с ее дебютного альбома и все так же запоминающаяся на раз-два, показывает, что и без того холодная музыка Луны может быть еще печальнее. Остается только позавидовать работоспособности певицы (впрочем, всегда есть непревзойденный Гуччи Мейн) и ее прозорливости: к ближайшим концертам и эти песни фанаты успеют заучить наизусть.
Katie Gately — «Color»
За последние пару лет в музыке возрос интерес к человеческому голосу — композиции, нестандартно использующие его, записывали Холли Херндон, Энди Стотт, Анна Мередит, NV и множество других экспериментаторов. Жительница Бронкса Кэти Гейтли всю свою карьеру пытается встроить звуки окружающего мира в музыкальную структуру, но на дебютном альбоме, вышедшем на не теряющем хватки лейбле Tri Angle, она переходит практически в мир поп-музыки.
На «Color» очень много звуков, кажущихся посторонними, есть какие-то узнаваемые (например, издаваемые телефоном) — от всего этого возникает ощущение, будто попадаешь в новый для себя мир, в котором ничего не понимаешь, но довольно быстро им проникаешься.
Swet Shop Boys — «Cashmere»
Рэпер Химс, ранее участвовавший в хип-хоп-группе Das Rasist, живет в Нью-Йорке, и он индус, его друг Риз, игравший в сериале «Однажды ночью», живет в Лондоне, и он пакистанец. Следуя заветам Малалы Юсуфзай, своей музыкой они объединяют два народа, а в своих текстах убедительно показывают, насколько интересным может быть хип-хоп на остросоциальные темы.
Взяв себе в помощники лондонского музыканта Redinho, эти двое читают о том, как совмещать хип-хоп с исламом, и о том, как легко их собратьев принимают за террористов, а отсылают одновременно к музыканту Four Tet и Корану. Лучше всего альбом воспринимается c открытым Genius, но даже если не очень вникать в текст, то более зажигательной музыки в жанре в этом году почти не сыскать. В какой-то момент, впрочем, отмечаешь несколько скрытый печальный подтекст альбома: Сирия, убийства на религиозной почве, ксенофобия, но именно в этом его выгодное отличие от остальных.
Powell — «Sport»
Оскар Пауэлл формально делает техно, но вдохновляется скорее бескомпромиссным нойз-роком 80-х — его сеты, где он деконструирует свою музыку, вполне могут сравниться с рок-концертом. На дебютном альбоме «Sport» еще больше гитар, вокал словно встроен в общую картину в виде инструмента, все трещит, словно готовое развалиться, но в итоге сохраняет свою странную форму. За музыкой Пауэлла интересно наблюдать, но иногда за ней сложно уследить, однако самые близкие к песням треки здесь странным образом очень красивы, а концовка «Mad Love», февральского трека с датчанином Локе Рабеком, и вовсе тянет на песню года.
Что читать
Анна Зомер. «Дамы — драмы»
Короткие зарисовки о женщине, ее роли в современном обществе и не в последнюю очередь о женской сексуальности, поэтому истории в картинках от швейцарской художницы Анны Зомер рекомендованы аудитории 18+. «Бумкнига» публикует комикс спустя 20 лет после выхода, но никакого перевода не понадобилось, потому что в «Дамах — драмах» отсутствуют слова. Зомер попросту не знала, как органично вписать реплики в художественную композицию, но это не помешало комиксу принести автору мировую известность.
Эдуард Лимонов. «...И его демоны»
Вслед за сборником стихов живой классик русской литературы Эдуард Лимонов выпускает очередную автобиографическую книгу «...И его демоны». В ней он подводит итоги своей жизни, частично уже запечатленной в других романах. С книгами о себе Лимонов всегда справлялся отлично, достаточно вспомнить хитовую «Книгу мертвых» или полубиографический бестселлер «Эдичка».
Всеволод Багно. «Дар особенный. Художественный перевод в истории русской культуры»
Известный специалист в области языкознания Всеволод Багно исследует значение перевода в истории русской и западной культуры, делая вывод об их непреодолимом тяготении друг к другу. Книга посвящена прежде всего русско-французским и русско-испанским литературным отношениям в XVIII–XX веках и объясняет, как русская культура стала законодательницей тенденций в Европе.
Лесли Маккензи, Шонд Ширли Макдональд. «Отважный Намгурш»
Шотландские авторы Лесли Маккензи и Шонд Ширли Макдональд нарисовали комикс по сюжетам фольклора нивхов — коренного населения Приамурья и острова Сахалин. «Отважный Намгурш» рассказывает об истории героической птицы синицы и занимает всего лишь 44 страницы.
Под редакцией Йозефа Паздерки «Вторжение: взгляд из России»
Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу чешского журналиста Йозефа Паздерки, который исследует, как события Пражской весны 1968 года воспринимались разными представителями советского общества — военными, принимавшими участие во вторжении, журналистами и столичными диссидентами. Книга также включает статьи чешских историков и публицистов, комментирующих вступление в Прагу советских военных.
Во что играть
Gears of War 4
За серию Gears of War теперь отвечает Microsoft, и в новой части она пытается вернуть игре звание одного из флагманов на Xbox One. В целом это получилось. Gears of War 4 выглядит как перезапуск вселенной с новыми героями, но привычным игровым процессом (хотя на самом деле она просто продолжает историю). Это тот же суровый шутер, в котором огромные мужчины расстреливают монстров и разрезают их на куски. Все так же важен позиционный бой, во время которого игрок постоянно прячется за укрытиями и меняет свое положение. Арены в кампании стали меньше, но зато на них происходит больше событий. Помимо кампании на двоих и игры против толпы монстров, есть множество режимов в мультиплеере.
Rise of the Tomb Raider
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Продолжение перезапущенной серии о Ларе Крофт вышло для PlayStation 4. Новая версия включает оба дополнения (Cold Darkness Awakened и Baba Yaga: The Temple of the Witch) и новую главу (только для Xbox One или Windows или по Season Pass). В остальном это та же история о молодой Крофт, которая пытается найти себя, оправиться от потери и пережитого в прошлой части. Хороший игровой процесс, который дополняет историю, немного утомительное выживание и остроумная боевая система, где каждая стычка выглядит как головоломка.
Metal Gear Solid V: The Definitive Experience
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Вся история Metal Gear Solid V и весь контент, который к ней выходил, в одном сборнике: Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Metal Gear Online и все дополнения, включая две миссии, оружие и предметы.
Rez Infinite
Ремейк безумного дорожного шутера, который вышел 15 лет назад для PlayStation 2. Оригинальный Rez выглядел как произведение искусства, которое кто-то спроектировал в программе ArchiCAD. Ремейк отличается только обновленной графикой и звуком (а также поддержкой виртуальной реальности).
Beyond Good and Evil
До конца года Ubisoft каждый месяц раздает одну старую игру бесплатно. В октябре это приключенческая Beyond Good and Evil 2003 года. Выйди она сегодня, ее бы назвали AAA-проектом: эффектная (для своего времени) боевая механика, обязательное скрытное прохождение, головоломки, впечатляющий мир, приятная (для своего времени) графика и занятный игровой элемент с фотоаппаратом. Интересно посмотреть, как классическая вещь играется в 2016 году.
Текст: Настя Курганская, Артем Макарский, Наташа Федоренко, Николай Удинцев
фотографии: обложка, 1 – Netflix, 2 – Jonathan Mannion/WEA International Inc./Warner Music Group Company, 3 – «Чук и Гик», 4 – Microsoft Studios
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