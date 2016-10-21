Выходные домаТретий сезон «Черного зеркала», посмертные песни Дэвида Боуи и новый сингл Ивана Дорна
Новые сериалы, музыка, книги и одна важная игра на выходные
Что смотреть
«Черное зеркало»
Black Mirror
Netflix, 3-й сезон, с 21 октября
Создатель: Чарли Брукер
В ролях: Элис Ив, Брайс Даллас Ховард, Маккензи Дэвис
Страшная антиутопия от британцев — этюды на тему пагубного влияния технологий на мир. Пересказывать сюжет особого смысла нет, так как каждую серию происходит что-то новое. Впрочем, в этот раз это «новое» достигает и новых горизонтов — свежие серии сняты по заказу Netflix и будут транслироваться сразу на этом сервисе. Актеры — сплошные звезды с Туманного Альбиона, а среди режиссеров затесался, к примеру, Джо Райт («Искупление», «Анна Каренина»).
«Шанс»
Chance
Хью Лори возвращается к роли гениального врача, только в этот раз совсем не Хауса. Экранизация книжного триллера Кема Нанна, который здесь выступает в качестве продюсера, — по сюжету книги герой Лори попадает в переплет со своим пациентом, у которого расстройство личности, и он не ведает, что творит. Hulu набирает обороты, поэтому посмотреть хотя бы пару серий стоит.
Hulu, 1-й сезон, с 19 октября
Создатели: Кем Нанн, Александра Каннингем
В ролях: Хью Лори, Гретхен Мол, Пол Эделстайн
«Чокнутая бывшая»
Crazy Ex-Girlfriend
Продолжение удачного мюзикла Рэйчел Блум, который воспевает прекрасную женскую натуру, даже несмотря на слабость главной героини и ее спонтанный переезд в глубинку к своему бывшему. Обаяние Блум, которому можно поддаться, хотя бы посмотрев ее победную речь на «Золотом глобусе», все дальше завоевывает этот мир, поэтому садитесь смотреть, пока не поздно.
CW, 2-й сезон, с 21 октября
Создатель: Рэйчел Блум
В ролях: Рэйчел Блум, Винсент Родригес III, Сантино Фонтана
Что слушать
Последние песни
Дэвида Боуи
Последний альбом Дэвида Боуи было практически невозможно воспринимать без осознания того, что его автора, еще недавно живого, уже нет — сейчас, после поутихших страстей, его можно переслушать и понять, что это и правда очень красивый, статный, попросту великолепный альбом человека, которому нечего было терять. Довольно быстро после кончины музыканта выяснилось, что он записывал еще одну пластинку, которая, как он сам понимал, должна была стать посмертной. Боуи успел записать вокал всего для трех песен, и сейчас они выходят дополнением к записи мюзикла «Лазарь», созданного им и драматургом Эндой Уолшем по мотивам дискографии музыканта.
Конечно, такие песни всегда бывает непросто оценить. Тем не менее можно точно сказать, что «No Plan», очевидный потусторонний привет от Боуи с первыми строчками «Здесь, здесь нет музыки/Я потерян в потоке звуков» — это лучшая из представленных композиций. При этом и «Killing a Little Time», и «When I Met You», напоминающие о главных моментах последних двух альбомов, от нее практически не отстают. Просто на них сердце реагирует не так сильно.
Леди Гага — «Joanne»
Леди Гага в последнее время отличалась чем угодно, но не музыкой: участием в «Американской истории ужасов», платьями различных конструкций и чем только не. Конечно, были и альбом с Тони Беннетом, и номинированная на «Оскар» «Til It Happens To You», но запоминались они не сильно — сейчас же Гага выпускает концептуальный альбом, где ее героиня, Джоанна, двигается в сторону пауэр-попа и поп-кантри (учитывая обратный переход Тейлор Свифт в чистый поп, это интересный ход). Здесь есть действительно хорошие песни, которые могут сбить с толку нарочито сухим, словно недоделанным продакшеном.
Motorama — «Dialogues»
Ростовчан Motorama часто упрекают за схожесть их песен, хотя между последними альбомами разница как раз очевидна: на свежей пластинке стало куда больше акустической гитары, а у синтезаторов мрачное настроение сменилось на более светлое. Тексты, впрочем, говорят об обратном: здесь вспоминается и эра Водолея, и десять заповедей, и Люцифер с Господом — Влад Паршин поет о чумном времени и о том, что как раз в это странное время все спасает любовь. Указанных в названии диалогов здесь как раз нет: все те же вопросы, оставленные без ответа, все те же видения и наваждения. Но в отличие от прошлогоднего «Poverty» надежды здесь гораздо больше.
American Football — «American Football»
В 1999 году Майк Кинселла и его группа American Football записали один из самых главных альбомов поджанра эмо-рока, мидвест-эмо, после чего разъехались по разным городам — все это время считалось, что группе удалось закончить толком не начавшуюся карьеру красиво. Но два года назад American Football воссоединились для выступлений, а теперь и выпускают альбом.
Главное, что нужно помнить во время прослушивания, — с предыдущего альбома прошло целых 17 лет и лирический герой повзрослел так же сильно, как и изменился голос Кинселлы. При этом проблемы остались все те же, только короткие влюбленности сменились проблемами в длительных отношениях, а на смену лучшему лету в жизни пришла грустная осень.
Эминем — «Campaign Speech»
Эминем не выпускал альбомов уже три года, последняя новая музыка от него выходила в прошлом году, когда он записал два новых трека для фильма «Левша» с Джейком Джилленхолом (куплет на треке певицы Скайлар Грей не в счет). Но в среду, через два дня после своего дня рождения, он выложил новый трек «Campaign Speech», добавив: «Не беспокойтесь, я работаю над новым альбомом». Что нужно знать об этой песне? В ней почти полторы тысячи слов, она длится восемь минут, и в ней нет ничего, кроме синтезаторов и изредка появляющихся ударных. Слушать это довольно непривычно, но как минимум интересно.
Kero Kero Bonito — «Bonito Generation»
Лондонское трио Kero Kero Bonito пишет достаточно простые на первый взгляд песни про селфи, батуты, выпускной, отдых и большой город. Но на самом деле их сыгранные на простеньких синтезаторах композиции сложнее: вокалистка Сара с легкостью перескакивает с английских слов на японские, песня «Graduation» посвящена тому, что студентов ничему толком не учат, «Heard a Song» — это метапесня, пародирующая радиохиты, а «Try Me» повествует о проблеме собеседований. Таким образом они незаметно говорят о вещах, волнующих тех, кому сейчас 20 с чем-то лет. При этом это и просто очень умная и привязчивая поп-музыка — в тексты можно вслушаться потом, а сначала потанцевать.
Новый живой сингл Дорна
В один день с Эминемом отпраздновал свой день рождения и Иван Дорн, который сообщил о создании своего лейбла и студии под названием Masterskaya, а также выпустил первый сингл с будущего хип-хоп-альбома. Посвященная не особо удавшемуся корпоративу и верному соратнику Дорна Лимонадному Джо песня была записана на недавнем киевском фестивале Atlas Weekend. Студийной версии у нее пока нет. Сейчас она производит странное впечатление, но вместе с тем привлекает: еще более заметное движение к фанку и труба, напоминающая об Антохе MC (с которым Дорн в этом году плотно общался) не могут не радовать.
Что читать
Харуки Мураками «Мужчины без женщин»
Сборник из шести рассказов, оправдывающих название: все они рассказывают истории мужчин, потерявших своих возлюбленных. Герои тут разные — от 20-летнего студента до 60-летнего актера; истории тоже разные — от погибшей возлюбленной до мучительной влюбленности в подругу по случайному сексу.
Но во всех Мураками интересует одно и то же — тот хрупкий момент, когда что-то неопределенное перерастает в большое чувство. Так у него и в романах: ключевым зачастую оказывается это рождение любви из духа потери. Поэтому, конечно, невозможно читать Мураками только сентиментально, то есть сентиментальность тут не в том, чтобы коллективно всплакнуть над героями. Важнее почувствовать дух времени вопреки современности — как чувствует его один из них, слушая студентика, играющего на гитаре «Yesterday».
Мартин Эмис. «Зона интересов»
На Bookmate появился последний роман одного из главных живущих ныне английских писателей. «Зоной интересов» («Interessengebiet») у нацистов называлась центральная часть лагеря, где они вполне себе зарабатывали деньги — например, заставляя евреев платить за проезд и отбирая имущество. Поставив в центр своего рассказа трех нацистских офицеров, Эмис пытается представить себе их повседневную жизнь, понять, каким образом страдания одних конвертируются для других в прибыль.
Истории беженцев
Благотворительный комитет «Гражданское содействие» выпустил мультимедийные истории беженцев, приехавших в Россию из стран третьего мира — Йемена, Конго, Судана, Пакистана и других неблагополучных государств. Все герои пережили гонения или участвовали в локальных конфликтах, прежде чем оказаться в России, да и здесь им приходится непросто. Тяжелый текст, требующий соответствующего настроя.
Во что играть
Battlefield 1
Платформы: Windows, Xbox One,
PlayStation 4
Сегодня в продажу поступил многопользовательский шутер Battlefield 1 — несмотря на единицу в названии, это уже 14-я игра в серии. Если серия Call of Duty устремилась в будущее, то действие нового Battlefield происходит в прошлом, в эпоху Первой мировой войны, и новый сеттинг может здорово освежить уже поднадоевший жанр военного шутера.
На картах, вдохновленных известными полями боевых действий в Западной Европе и на Ближнем Востоке (Российскую империю обещают в дополнениях), смогут воевать одновременно до 64 игроков, использующих вооружение и технику того времени — например, первые неповоротливые танки. Среди приятных бонусов — возможность прокатиться по полю боя на лошади, атаковать на фанерном самолете огромный цеппелин или увидеть события Великого арабского восстания глазами одного из солдат Лоуренса Аравийского. Главная многопользовательская игра этой осени.
Текст: Илья Иноземцев, Артем Макарский, Лиза Биргер, Юрий Болотов, Настя Курганская
Изображения: обложка, 2 – Jimmy King/Columbia Records/Sony Music Entertainment, 1 – Jay Maidment/Netflix, 3 – Эксмо, 4 – Electronic Arts
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