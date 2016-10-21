Последний альбом Дэвида Боуи было практически невозможно воспринимать без осознания того, что его автора, еще недавно живого, уже нет — сейчас, после поутихших страстей, его можно переслушать и понять, что это и правда очень красивый, статный, попросту великолепный альбом человека, которому нечего было терять. Довольно быстро после кончины музыканта выяснилось, что он записывал еще одну пластинку, которая, как он сам понимал, должна была стать посмертной. Боуи успел записать вокал всего для трех песен, и сейчас они выходят дополнением к записи мюзикла «Лазарь», созданного им и драматургом Эндой Уолшем по мотивам дискографии музыканта.

Конечно, такие песни всегда бывает непросто оценить. Тем не менее можно точно сказать, что «No Plan», очевидный потусторонний привет от Боуи с первыми строчками «Здесь, здесь нет музыки/Я потерян в потоке звуков» — это лучшая из представленных композиций. При этом и «Killing a Little Time», и «When I Met You», напоминающие о главных моментах последних двух альбомов, от нее практически не отстают. Просто на них сердце реагирует не так сильно.