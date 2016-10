Леди Гага — «Joanne»

Леди Гага в последнее время отличалась чем угодно, но не музыкой: участием в «Американской истории ужасов», платьями различных конструкций и чем только не. Конечно, были и альбом с Тони Беннетом, и номинированная на «Оскар» «Til It Happens To You», но запоминались они не сильно — сейчас же Гага выпускает концептуальный альбом, где ее героиня, Джоанна, двигается в сторону пауэр-попа и поп-кантри (учитывая обратный переход Тейлор Свифт в чистый поп, это интересный ход). Здесь есть действительно хорошие песни, которые могут сбить с толку нарочито сухим, словно недоделанным продакшеном.