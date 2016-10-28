Выходные домаДжуд Лоу в роли понтифика в «Молодом папе», новые песни Дрейка и Звягинцев о цензуре
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Что смотреть
«Молодой папа»
The Young Pope
HBO/Sky Atlantic, 1-й сезон, с 27 октября
Создатели: Паоло Соррентино, Умберто Контарелло, Тони Гризони
В ролях: Джуд Лоу, Дайан Китон, Сильвио Орландо, Скотт Шеперд, Сесиль де Франс
Лицо современного итальянского кинематографа Паоло Соррентино снял для каналов HBO и Sky десять эпизодов шоу о вымышленном эксцентричном понтифике Ленни Белардо (он же Пий XIII), самом молодом папе римском в истории. Критики говорят, что это первый сериал, столь въедливо интересующийся подноготной католической верхушки, но и без мнения критиков шоу интригует: без меры увлеченный пышной картинкой и вопросами тщетности бытия режиссер, Джуд Лоу и Дайан Китон в рясах — подобно полным метрам Соррентино, «Молодой папа» имеет все шансы расколоть зрителей на два диаметрально противоположных лагеря.
«Ходячие мертвецы»
The Walking Dead
Сериал о зомби-апокалипсисе и безбожных людях, которые пытаются выжить в это сложное время, показал один из самых противоречивых клиффхэнгеров в истории минувшей весной. Напомним, в финале один из самых страшных злодеев комикса — Ниган — избивает до смерти одного из главных героев, но зрителям не показывают, кто это. Это привело к бурному негодованию со стороны фанатов, а также к бесчисленным теориям. Развязку хотя бы этого момента стоит посмотреть, даже если она окажется провальной.
AMC, 7-й сезон, c 23 октября
СОЗДАТЕЛЬ: Дэвид Элперт
В РОЛЯХ: Эндрю Линкольн, Лорен Коэн, Норман Ридус
Что слушать
GFOTY — «Call Him a Doctor»
В то время как многие думают, что западная поп-музыка давно потеряла всякий стыд, стоит говорить скорее о том, что еще немного — и окончательно исчезнет само понятие «стыдная музыка». Блестящий рэпер Кид Кади записывает рок-альбом, вдохновляясь музыкантами, которых когда-то обсуждали Бивис и Баттхед: Nirvana, Pavement, Дэниел Джонстон, Guided by Voices — и на выходе получается почему-то неловкая, но понятная пластинка, балансирующая между смехом и слезами. Любимая многими фанатка Набокова Клэр Буше, она же Граймс, собрала из музыки, которую любила подростком, свою собственную — и сделала очень домашний и притягательный поп-альбом.
Примерно чем-то таким занимается и Полли-Луиза Салмон с лейбла PC Music, она же GFOTY. В отличие от вышеупомянутых музыкантов, она делает стыдную музыку из стыдной музыки — второго эшелона поп-панка начала нулевых, групп вроде Enter Shikari и плохих саундтреков к фильмам 80-х. На здешние 20 минут приходится много проходных песен вроде «Blown» и «Heaven», практически в каждой строчке скрыта какая-то похабщина, Салмон пытается быть одновременно всеми своими любимыми музыкантами, но при этом в лучшие свои моменты это одни из самых интересных поп-песен последнего времени, заставляющие думать, что ты герой, скажем, сериала «Одинокие сердца».
И правда — если нет стыда, то все дозволено; не зря GFOTY почти с ходу полюбил Игги Поп.
Джоанна Ньюсом — «Make Hay»
Год назад большая американская певица Джоанна Ньюсом, тексты песен которой разбирают, находя возможные отсылки к Томасу Элиоту и Уолту Уитмену, записала альбом «Divers» — выверенный и в то же время очень хрупкий. К первой его годовщине она выпустила не вошедшую в альбом композицию «Make Hay», где под аккомпанемент клавишных и металлофона она поет о смерти близкого человека. Как всегда у Ньюсом , за хлесткими фразами и метафорами кроются самые простые истории, которые понятны практически без слов. Почему песня не вошла в альбом, не очень понятно — возможно, певице не хотелось рушить его цельность.
Новые песни Дрейка
Самому известному канадскому рэперу в прошлое воскресенье исполнилось 30 лет — юбилей он решил отметить анонсом не альбома, не микстейпа, а некоего плейлиста из новой музыки, который увидит свет в декабре. Большинство любителей хип-хопа сразу обратили внимание на «Two Birds, One Stone», еще не вышедшую в качестве сингла композицию, где Дрейк выступает против сразу двух коллег, Пуши Ти и лечащегося сейчас от депрессии Кида Кади. Стоит отметить, что если раньше Дрейк был просто грустным, то сейчас он все чаще говорит о внутренних демонах — и вообще показывает себя более неприятным человеком, чем кажется.
Луна — «Грустный дэнс»
Кристина Бардаш только в мае выпустила дебютный альбом «Маг-ни-ты», но уже выпускает новый материал — как она сообщила в интервью «Афише», перед этим у нее было что-то вроде творческого блока, результат его преодоления можно послушать прямо сейчас. «Грустный дэнс» отличается от дебюта тем, что здесь звук будто бы стал еще более минималистичным, тексты еще проще, а песни еще более грустными — но это как раз ничем не плохо. Чокеры, модники, откровенные полароидные снимки — из всего этого певица создает какой-то особый мир со своим настроением, а это сейчас особо важное умение.
Чарли XCX и Лил Яхти — «After the Afterparty»
В феврале Чарли XCX выпустила совместный с продюсером Софи мини-альбом «Vroom Vroom», где музыка ориентировалась на звуки механизмов, лопающихся воздушных шаров и другие странные вещи. «After the Afterparty», первый сингл с ее еще не названного третьего альбома, в сравнении с прошлыми записями кажется песней довольно скромной и даже в чем-то простоватой — звук здесь напоминает скорее о поп-хитах нулевых, и даже любимый американскими школьниками и ненавистный более зрелым музыкальным журналистам рэпер Лил Яхти не избавляет от этого ощущения. Кажется, лучше всего слушать эту песню после вечеринки.
Run the Jewels — «Talk to Me»
Каждый год дуэт рэперов Киллер Майка и Ил-Пи выпускает по альбому Run the Jewels — в прошлом году, правда, они выпустили занятный ремикс-альбом, где вместо всех звуков использовали семплы кошачьих мурчаний, урчаний и мяуканий. В этом году они обещают выпустить еще одну пластинку. По первому треку, впрочем, ничего не понятно — он будто бы более серьезный или даже мрачный, чем то, что они делали раньше, к тому же довольно короткий. В конце, впрочем, тут читают что-то вроде «я вам говорил, а вы не прислушались», а значит, дуэт будет гнуть свою линию и дальше.
Что читать
Кристин Ханна. «Соловей»
Большой хит 2015 года — исторический роман о Второй мировой войне, в котором место героев занимают героини — две сестры, Изабель и Вианна, оставшиеся одни во время оккупации Франции. Первая, 18-летняя, отправляется бороться с фашистами в движение Сопротивления, вторая остается дома «выживать».
Это одна из тех одновременно сентиментальных и сильных книг, которые ни на одной странице не скатываются в пошлость. Ханне удается найти тот единственно верный тон, которым можно рассказывать и о зверствах оккупантов, и о героизме тех, кто им сопротивлялся, и о женском — то есть о том, каково быть женщиной, матерью, дочерью, сестрой в условиях, когда такое бытие требует какого-то чрезвычайного надмирного усилия. В общем, тот самый случай, когда «роман, над которым читатель утонет в слезах» — это положительная характеристика.
Фрэнк Ллойд Райт. «Исчезающий город»
Издательство Streka Press продолжает свою карманную серию, в которой уже вышли «Почему мужчина должен быть хорошо одет» Адольфа Лооса и «Урбанизм как образ жизни» Луиса Вирта. Теперь в магазинах появился «Исчезающий город» — программный манифест одного из самых важных архитекторов XX века, создателя «органической архитектуры» Фрэнка Ллойда Райта, излагающий его идеи о городе будущего и роли архитектора в нем.
Джек Керуак. «Видения Коди»
В издательстве «Азбука-Аттикус» выпустили исправленный и точно сверенный с авторской рукописью роман Джека Керуака, считающийся продолжением
«В дороге». Прототип Коди — все та же знаковая для битников фигура Нила Кэссиди, впечатления от дружбы с которым и описывает в «Видениях» Керуак. Издание уже появилось не только в книжных магазинах, но и на Bookmate.
Константин Райкин и Андрей Звягинцев — о госзаказе в искусстве
На уходящей неделе режиссер, актер и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин произнес на съезде Союза театральных деятелей России речь о недопустимости цензуры в искусстве — цензуры, которая, по его мнению, стремительно возвращается к нам из советских времен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на эту речь замечанием о разнице между цензурой и госзаказом, а также необходимости эту разницу замечать. В свою очередь, на замечание Пескова отреагировал кинорежиссер Андрей Звягинцев: он написал для «Коммерсанта» колонку, продолжающую мысль Райкина и критикующую государство за то, что оно предпочитает не обращать внимания на вмешательство частных лиц в культурную жизнь страны, а также забывает о том, что государственные деньги — это деньги народа. И речь Райкина, и колонку Звягинцева стоит прочитать: это одни из самых обсуждаемых и точных публицистических текстов этой недели.
Текст: Настя Курганская, Артем Макарский, Илья Иноземцев, Лиза Биргер
фотографии: обложка, 1 – Gianni Fiorito/Sky/HBO/Wildside/Canal+, 2 – Mallory Turner/SXSW 2015, 3 – Букмейт
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