В то время как многие думают, что западная поп-музыка давно потеряла всякий стыд, стоит говорить скорее о том, что еще немного — и окончательно исчезнет само понятие «стыдная музыка». Блестящий рэпер Кид Кади записывает рок-альбом, вдохновляясь музыкантами, которых когда-то обсуждали Бивис и Баттхед: Nirvana, Pavement, Дэниел Джонстон, Guided by Voices — и на выходе получается почему-то неловкая, но понятная пластинка, балансирующая между смехом и слезами. Любимая многими фанатка Набокова Клэр Буше, она же Граймс, собрала из музыки, которую любила подростком, свою собственную — и сделала очень домашний и притягательный поп-альбом.

Примерно чем-то таким занимается и Полли-Луиза Салмон с лейбла PC Music, она же GFOTY. В отличие от вышеупомянутых музыкантов, она делает стыдную музыку из стыдной музыки — второго эшелона поп-панка начала нулевых, групп вроде Enter Shikari и плохих саундтреков к фильмам 80-х. На здешние 20 минут приходится много проходных песен вроде «Blown» и «Heaven», практически в каждой строчке скрыта какая-то похабщина, Салмон пытается быть одновременно всеми своими любимыми музыкантами, но при этом в лучшие свои моменты это одни из самых интересных поп-песен последнего времени, заставляющие думать, что ты герой, скажем, сериала «Одинокие сердца».

И правда — если нет стыда, то все дозволено; не зря GFOTY почти с ходу полюбил Игги Поп.