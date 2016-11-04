Харуки Мураками «Мужчины без женщин»

Сборник из шести рассказов, оправдывающих название: все они рассказывают истории мужчин, потерявших своих возлюбленных. Герои разные — от 20-летнего студента до 60-летнего актера; истории тоже разные — от погибшей возлюбленной до мучительной влюбленности в подругу по случайному сексу. Но во всех Мураками интересует одно и то же — тот хрупкий момент, когда что-то неопределенное перерастает в большое чувство.

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