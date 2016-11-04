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От «Черного зеркала» до Civilization VI — все, что вы могли упустить
В конце каждой недели The Village подводит ее итоги и собирает лучшие новые сериалы, музыку, игры и чтение, чтобы вы могли ознакомиться с новинками на выходных. В финале октября — вкратце рассказываем о главных развлечениях месяца, которые вы могли упустить
Новые и вернувшиеся в октябре сериалы
«Черное зеркало»
Black Mirror, Netflix, 3-й сезон
Страшная антиутопия от британцев — этюды на тему пагубного влияния технологий на мир. Новые серии впервые сняты по заказу гиганта Netflix.
«Развод»
Divorce, HBO, 1-й сезон
Возвращение Сары Джессики Паркер на ТВ в главной роли после 12 лет отсутствия. Сериал о буднях мужчины и женщины, переживших измены и уставших друг от друга.
«Белая ворона»
Insecure, HBO, 1-й сезон
Бывшее веб-шоу, а ныне — телесериал о буднях немного неуклюжей, но харизматичной афроамериканки Иссы и ее подруги Молли в 2016 году.
«Шанс»
Chance, HULU, 1-й сезон
Хью Лори возвращается к роли гениального врача,
только в этот раз совсем не Хауса.
«Молодой папа»
The Young Pope, HBO/Sky Atlantic, 1-й сезон
Лицо современного итальянского кинематографа Паоло Соррентино снял десять эпизодов шоу о вымышленном эксцентричном понтифике Ленни Белардо Пие XIII, самом молодом папе римском в истории. В главной роли Джуд Лоу.
Новая музыка
Леди Гага — «Joanne»
Концептуальный альбом, где героиня Гаги, Джоанна, двигается в сторону пауэр-попа и поп-кантри.
American Football — «American Football»
С предыдущего альбома прошло эмо-рок-группы Майка Кинселлы прошло целых 17 лет и лирический герой повзрослел так же сильно, как и изменился голос солиста.
Kero Kero Bonito — «Bonito Generation»
Очень умная и привязчивая поп-музыка для тех, кому сейчас около 20 — в тексты можно вслушаться потом, а сначала потанцевать.
Последние песни Дэвида Боуи
Три посмертные вещи Дэвида Боуи, вышедшие дополнением к записи мюзикла «Лазарь», созданного им и драматургом Эндой Уолшем по мотивам дискографии музыканта.
Gucci Mane — «Woptober»
Если прошлая пластинка «Everybody Looking» была триумфальным возвращением, с Канье, Янг Тагом и Дрейком в качестве гостей, то новый альбом — это уже скорее разъяснение для самых непонятливых о том, кто такой Гуччи Мейн и почему нам его не хватало.
Луна — «Грустный дэнс»
Кристина Бардаш только в мае выпустила дебютный альбом «Маг-ни-ты», но уже выпускает новый материал — звук будто бы стал еще более минималистичным, тексты еще проще, а песни еще более грустными.
Motorama — «Dialogues»
Ростовчан Motorama часто упрекают за схожесть их песен, хотя между последними альбомами разница как раз очевидна: на свежей пластинке стало куда больше акустической гитары, а у синтезаторов мрачное настроение сменилось на более светлое.
Новые книги
Кристин Ханна. «Соловей»
Большой хит 2015 года — исторический роман о Второй мировой войне, в котором место героев занимают героини — две сестры, Изабель и Вианна, оставшиеся одни во время оккупации Франции. Первая, 18-летняя, отправляется бороться с фашистами в движение Сопротивления, вторая остается дома «выживать».
«Джентльмены-мошенники» (сборник)
Очередной сборник викторианских детективных историй от Александры Борисенко и команды ее переводческого семинара - на этот раз посвященный так называемому плутовскому детективу, где главным героем становится не сыщик, а сам преступник.
Фрэнк Ллойд Райт. «Исчезающий город»
Манифест одного из самых важных архитекторов XX века, создателя «органической архитектуры» Фрэнка Ллойда Райта, излагающий его идеи о городе будущего и роли архитектора в нем.
Харуки Мураками «Мужчины без женщин»
Сборник из шести рассказов, оправдывающих название: все они рассказывают истории мужчин, потерявших своих возлюбленных. Герои разные — от 20-летнего студента до 60-летнего актера; истории тоже разные — от погибшей возлюбленной до мучительной влюбленности в подругу по случайному сексу. Но во всех Мураками интересует одно и то же — тот хрупкий момент, когда что-то неопределенное перерастает в большое чувство.
Новые игры
Battlefield 1
Windows, Xbox One, PlayStation 4
Battlefield 1 — главная многопользовательская игра этой осени. Если серия Call of Duty устремилась в будущее, то действие нового Battlefield происходит в прошлом, в эпоху Первой мировой войны, и новый сеттинг здорово освежает уже поднадоевший жанр военного шутера.
Mafia III
PLAYSTATION 4, XBOX ONE, WINDOWS
Новая «Мафия» в необычном для серии антураже: ветеран Вьетнама мстит за своих черных братьев-гангстеров в городе, похожем на Новый Орлеан.
Civilization VI
WINDOWS
Главная глобальная пошаговая стратегия во Вселенной, часть шестая.
Gears of War 4
XBOX ONE, WINDOWS
За серию Gears of War теперь отвечает Microsoft, которая пытается вернуть игре звание флагмана Xbox One. И у нее получается: это тот же суровый шутер, в котором огромные мужчины расстреливают монстров и разрезают их на куски.
Titanfall 2
PLAYSTATION 4, XBOX ONE, WINDOWS
Вторая часть научно-фантастического шутера, в котором можно стать пилотом боевого человекоподобного робота. Больше, лучше и, наконец-то, с однопользовательским режимом игры.
текст: Настя Курганская, Артем Макарский, Лиза Биргер, Наташа Федоренко, Николай Удинцев, Юрий Болотов
Изображения: обложка, 2 – Interscope Records, 1 – David Dettmann/Netflix, 3 – Букмейт, 4 – Electronic Arts
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