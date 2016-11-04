В конце каждой недели The Village подводит ее итоги и собирает лучшие новые сериалы, музыку, игры и чтение, чтобы вы могли ознакомиться с новинками на выходных. В финале октября — вкратце рассказываем о главных развлечениях месяца, которые вы могли упустить

Новые и вернувшиеся в октябре сериалы

«Черное зеркало»

Black Mirror, Netflix, 3-й сезон

Страшная антиутопия от британцев — этюды на тему пагубного влияния технологий на мир. Новые серии впервые сняты по заказу гиганта Netflix.

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«Развод»

Divorce, HBO, 1-й сезон

Возвращение Сары Джессики Паркер на ТВ в главной роли после 12 лет отсутствия. Сериал о буднях мужчины и женщины, переживших измены и уставших друг от друга.

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«Белая ворона»

Insecure, HBO, 1-й сезон

Бывшее веб-шоу, а ныне — телесериал о буднях немного неуклюжей, но харизматичной афроамериканки Иссы и ее подруги Молли в 2016 году. 

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«Шанс»

Chance, HULU, 1-й сезон

Хью Лори возвращается к роли гениального врача,
только в этот раз совсем не Хауса. 

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«Молодой папа»

The Young Pope, HBO/Sky Atlantic, 1-й сезон

Лицо современного итальянского кинематографа Паоло Соррентино снял десять эпизодов шоу о вымышленном эксцентричном понтифике Ленни Белардо Пие XIII, самом молодом папе римском в истории. В главной роли Джуд Лоу.

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Новая музыка

Леди Гага — «Joanne»

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Концептуальный альбом, где героиня Гаги, Джоанна, двигается в сторону пауэр-попа и поп-кантри.

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American Football — «American Football»

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С предыдущего альбома прошло эмо-рок-группы Майка Кинселлы прошло целых 17 лет и лирический герой повзрослел так же сильно, как и изменился голос солиста.

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Kero Kero Bonito — «Bonito Generation»

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Очень умная и привязчивая поп-музыка для тех, кому сейчас около 20 — в тексты можно вслушаться потом, а сначала потанцевать.

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Последние песни Дэвида Боуи

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Три посмертные вещи Дэвида Боуи, вышедшие дополнением к записи мюзикла «Лазарь», созданного им и драматургом Эндой Уолшем по мотивам дискографии музыканта.

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Gucci Mane — «Woptober»

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Если прошлая пластинка «Everybody Looking» была триумфальным возвращением, с Канье, Янг Тагом и Дрейком в качестве гостей, то новый альбом — это уже скорее разъяснение для самых непонятливых о том, кто такой Гуччи Мейн и почему нам его не хватало. 

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Луна — «Грустный дэнс» 

Кристина Бардаш только в мае выпустила дебютный альбом «Маг-ни-ты», но уже выпускает новый материал — звук будто бы стал еще более минималистичным, тексты еще проще, а песни еще более грустными.

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Motorama — «Dialogues»

Ростовчан Motorama часто упрекают за схожесть их песен, хотя между последними альбомами разница как раз очевидна: на свежей пластинке стало куда больше акустической гитары, а у синтезаторов мрачное настроение сменилось на более светлое. 

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Новые книги

Кристин Ханна. «Соловей»

Большой хит 2015 года — исторический роман о Второй мировой войне, в котором место героев занимают героини — две сестры, Изабель и Вианна, оставшиеся одни во время оккупации Франции. Первая, 18-летняя, отправляется бороться с фашистами в движение Сопротивления, вторая остается дома «выживать».

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«Джентльмены-мошенники» (сборник)

Очередной сборник викторианских детективных историй от Александры Борисенко и команды ее переводческого семинара - на этот раз посвященный так называемому плутовскому детективу, где главным героем становится не сыщик, а сам преступник. 

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Фрэнк Ллойд Райт. «Исчезающий город»

Манифест одного из самых важных архитекторов XX века, создателя «органической архитектуры» Фрэнка Ллойда Райта, излагающий его идеи о городе будущего и роли архитектора в нем.

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Харуки Мураками «Мужчины без женщин»

Сборник из шести рассказов, оправдывающих название: все они рассказывают истории мужчин, потерявших своих возлюбленных. Герои разные — от 20-летнего студента до 60-летнего актера; истории тоже разные — от погибшей возлюбленной до мучительной влюбленности в подругу по случайному сексу. Но во всех Мураками интересует одно и то же — тот хрупкий момент, когда что-то неопределенное перерастает в большое чувство. 

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Новые игры

Battlefield 1

Windows, Xbox One, PlayStation 4

Battlefield 1 — главная многопользовательская игра этой осени. Если серия Call of Duty устремилась в будущее, то действие нового Battlefield происходит в прошлом, в эпоху Первой мировой войны, и новый сеттинг здорово освежает уже поднадоевший жанр военного шутера.

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Mafia III

PLAYSTATION 4, XBOX ONE, WINDOWS

Новая «Мафия» в необычном для серии антураже: ветеран Вьетнама мстит за своих черных братьев-гангстеров в городе, похожем на Новый Орлеан.

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Civilization VI

WINDOWS

Главная глобальная пошаговая стратегия во Вселенной, часть шестая.

Gears of War 4

XBOX ONE, WINDOWS

За серию Gears of War теперь отвечает Microsoft, которая пытается вернуть игре звание флагмана Xbox One. И у нее получается: это тот же суровый шутер, в котором огромные мужчины расстреливают монстров и разрезают их на куски.

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Titanfall 2

PLAYSTATION 4, XBOX ONE, WINDOWS

Вторая часть научно-фантастического шутера, в котором можно стать пилотом боевого человекоподобного робота. Больше, лучше и, наконец-то, с однопользовательским режимом игры.

текст: Настя Курганская, Артем Макарский, Лиза Биргер, Наташа Федоренко, Николай Удинцев, Юрий Болотов 

Изображения: обложка, 2 – Interscope Records, 1 – David Dettmann/Netflix, 3 – Букмейт, 4 – Electronic Arts