Выходные домаСериал о британской королеве, истории московских домов и новая песня The xx
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Что смотреть
«Корона»
The Crown
NETFLIX, 1-й сезон
СОЗДАТЕЛЬ: Питер Морган
В РОЛЯХ: Клэр Фой, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Джон Литгоу
Самый дорогой сериал, когда-либо выпущенный на стриминговом сервисе, и первый, сделанный в Великобритании, а не в США. Историческая драма рассказывает о королеве Елизавете II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Примечательно, что главная актриса — Клэр Фой — играла до этого Анну Болейн, а теперь дошла и до Елизаветы. Сам сериал обещали растянуть на шесть лет.
«Последний»
Designated Survivor
На этой неделе все только и обсуждали, что президентские выборы в США и неожиданно победившего на них Дональда Трампа, так почему бы из чувства протеста не посмотреть шоу о президенте, которого не существует? На ABC стартовал рассказ о заурядном члене правительства, который после разрушительного теракта остается единственным возможным кандидатом в лидеры Америки. В главных ролях — Кифер Сазерленд из «24 часов» и Наташа МакЭлхоун из «Блудливой Калифорнии».
ABC, 1-й сезон
СОЗДАТЕЛЬ: Дэвид Гуггенхайм
В РОЛЯХ: Кифер Сазерленд, Наташа МакЭлхоун, Адан Канто, Италия Риччи, Кэл Пенн
Что слушать
Lambchop — «FLOTUS»
Курт Вагнер, вокалист группы Lambchop, уже много лет постоянно и каждый раз по-разному выходит за рамки не самого популярного жанра альт-кантри — теперь он поет исключительно через вокодер, из-за чего нельзя не вспомнить недавний альбом Bon Iver. Сам Вагнер говорит, что просто хотел записать альбом, который бы понравился его жене, — кажется, очень даже удалось.
Вдохновленный Фрэнком Оушеном, Кендриком Ламаром, Канье Уэстом и Shabazz Palaces (это не шутка) альбом звучит соответствующе: это дикая на первый взгляд смесь альт-кантри и нового R&B. При этом сам альбом тихий и довольно скромный: Вагнер будто и не поет даже, а в очередной раз говорит с тобой по душам о каких-то вечных и непреходящих вещах. «FLOTUS» как будто бы чуть-чуть не повезло со временем — первый сингл с него, «The Hustle», вышел еще раньше Bon Iver; еще чуть-чуть, и Lambchop были бы первопроходцами. Впрочем, Вагнеру это, кажется, и не нужно — не зря название альбома расшифровывается как «За любовь, что все еще меняет нас». Это для него и главное, об этом он способен писать песни на 18 минут.
Sleigh Bells — «Jessica Rabbit»
Бруклинский дуэт Sleigh Bells уже несколько лет выпускает очень шумную поп-музыку, в которой все синтезаторы и биты будто бы заменили на гитары и барабаны, — на предыдущем своем альбоме они несколько присмирели, но сейчас снова берутся за шум. Одновременно их музыка вызывает в памяти и эксперименты пятилетней давности вроде группы Salem и самого радикального альбома Майи «/\/\/\Y/\» (к которому они приложили руку), и самую передовую поп-музыку вроде Charli XCX и Майли Сайрус. Впрочем, названия песен «Скинь меня с лестницы» и «Знаю, тебе веры нет» и тексты про страсть, ненависть, психопатов и темноту ничем не прикрыть: это хоть и поп, но очень мрачный. Правда, нескучный.
A Tribe Called Quest — «We Got It From Here... Thank You 4 Your Service»
Новости о первом за долгое время альбоме великой хип-хоп-группы поначалу воспринимались с недоумением: зачем им нужен этот альбом, почему?
С выходом «We Got It From Here...» вопросы отпадают: во-первых, участник коллектива Кью-Тип практически сразу же пояснил, что альбом посвящен памяти их товарища и соратника по группе Файф Дога, скончавшегося в марте этого года. Он придумал название, он был одним из тех, кто с наибольшим энтузиастом отнесся к идее воссоединения. В самом начале прослушивания вопросы отпадают: это очень крепкий цельный альбом (что довольно иронично, учитывая, насколько резко здесь обрываются треки), по-хорошему олдскульный, но нисколько не старомодный. Наоборот, настоящий мастер-класс по хип-хопу.
Новая песня The xx
Лондонское трио достаточно долго записывало свой новый альбом — фотографии из студии они исправно выкладывали уже пару лет. Участники группы в немногочисленных интервью вяло говорили о том, что пока не понимают, куда движется их звучание, но сейчас мы как раз можем оценить этот новый звук. Первый сингл с их выходящей в январе пластинки «On Hold» — это неожиданно бодрая для группы песня, более близкая к тому, что сольно делает Джейми xx, при этом сделанная с присущей The xx отстраненностью. Смесь получается отличная.
Childish Gambino — «Me and Your Mama»
Этот год явно был удачным для Дональда Гловера: только что закончился сериал «Атланта», который он написал практически в одиночку со своим младшим братом, а не так давно появились новости о его участии в новых частях «Человека-паука» и «Звездных войн». На этой неделе Гловер сообщил о том, что в начале декабря у него выходит новый альбом, причем хип-хопа на нем практически не будет. Первый же трек это подтверждает: по нему заметно, что Гловер двигается чуть ли не в сторону прог-рока и замахивается на лавры Канье, что скорее хорошо.
Леонард Коэн — «You Want It Darker»
Конечно, сегодня нельзя не напомнить о недавнем альбоме Леонарда Коэна — он и так преподносился как последний, но теперь понятно, что больше ушедшего певца мы не услышим. Не очень ясно, как писать о нем, не используя банальных фраз: Коэн практически в каждой песне говорит здесь о том, что он готов к уходу из жизни, это делает пластинку практически завещанием. По сравнению с предыдущими альбомами Коэна этот еще горше и мрачнее (название обязывает), при этом слушать его проще, чем «Blackstar» и «Skeleton Tree», другие альбомы этого года, связанные со смертью. С флегматичным характером певца иначе и быть не могло, но менее печально от этого не становится.
Что читать
Дмитрий Опарин, Антон Акимов. «Истории московских домов, рассказанные их жителями»
Этнолог Дмитрий Опарин и фотограф Антон Акимов выпустили совместную книгу о московских домах в рамках издательской программы Музея Москвы. Идея рассказать о московской архитектуре через истории обычных людей возникла, когда коллеги работали над схожей рубрикой в журнале «Большой город». Получившееся сочинение можно не только изучать на уроках москвоведения, но и брать в длинные пешие прогулки по городу. Отрывок можно почитать у нас на сайте.
Томаш Седлачек. «Экономика добра и зла. В поисках смысла экономики от Гильгамеша до Уолл-стрит»
В издательстве Ad Marginem вышел русский перевод бестселлера чешского экономиста Томаша Седлачека, который искал проблески экономических взглядов в текстах древнегреческих философов, Ветхом завете, шумерском эпосе, трудах Адама Смита и Рене Декарта. По мысли Седлачека, экономика, если ее деконструировать, занимается вопросами добра и зла — это он и пытается доказать в своей книге.
Во что играть
Dishonored 2
Продолжение Dishonored играется примерно как первая серия, но значительно расширяет набор механик. Это тот же кровавый экшн со скрытным прохождением, ассасинами и сверхспособностями. Теперь в игре есть два персонажа (Корво и его дочь Эмили) и два дерева способностей: у Корво — расширенный арсенал из первой части (стаи крыс, игры со временем, телепортация), у Эмили — все новое (гипноз, эффект домино). Большинство уровней будут отличаться темами и механикой: на одном нужно прыгать между прошлым и настоящим, на другом — воевать с двумя враждующими фракциями. Игру можно пройти с убийствами или без них. Жестокость персонажа влияет на уровень хаоса и, как следствие, на концовку (их обещают много). Для любителей сложного прохождения подготовили режим без способностей.
Tyranny
Новая игра компании Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity, Neverwinter Nights 2) — классическая партийная RPG по игровому процессу, но не по содержанию. В ней есть изометрия, команда героев, богатый мир, очень много текста и параметров, бои с активной паузой, система репутации. Но в Tyranny нет героя, главный персонаж — рядовой чиновник, который работает на диктатора в мире, где победило зло. Он не хочет спасать мир, ему приказано просто остановить ссору двух генералов. Выбор часто стоит между чем-то плохим и очень плохим, а герой в любой момент может стать предателем и подлецом. Но даже такой выбор сильно влияет на игру: от него зависят не только отношения фракций и персонажей, но и то, как изменится мир, сюжет и отдельные локации.
Far Cry 3: Blood Dragon
Ubisoft раздает несерьезный шутер, который пародирует фильмы 80-х. Кислотные цвета, шестиствольные пулеметы, неоновые стрелы, стреляющие лазерами динозавры, «киберкоммандо» и отсылки к классическим боевикам. Костяк игрового процесса перешел из Far Cry 3. Играть в такое бесплатно — просто приятно.
Текст: Илья Иноземцев, Артем Макарский, Настя Курганская, Кристина Сафонова, Николай Удинцев
фотографии: обложка – Robert Viglasky/Netflix, 1 – Alex Bailey/Netflix, 2 – Bill Steber, 3 – Музей Москвы, 4 – Arkane Studios
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