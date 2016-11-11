Курт Вагнер, вокалист группы Lambchop, уже много лет постоянно и каждый раз по-разному выходит за рамки не самого популярного жанра альт-кантри — теперь он поет исключительно через вокодер, из-за чего нельзя не вспомнить недавний альбом Bon Iver. Сам Вагнер говорит, что просто хотел записать альбом, который бы понравился его жене, — кажется, очень даже удалось.

Вдохновленный Фрэнком Оушеном, Кендриком Ламаром, Канье Уэстом и Shabazz Palaces (это не шутка) альбом звучит соответствующе: это дикая на первый взгляд смесь альт-кантри и нового R&B. При этом сам альбом тихий и довольно скромный: Вагнер будто и не поет даже, а в очередной раз говорит с тобой по душам о каких-то вечных и непреходящих вещах. «FLOTUS» как будто бы чуть-чуть не повезло со временем — первый сингл с него, «The Hustle», вышел еще раньше Bon Iver; еще чуть-чуть, и Lambchop были бы первопроходцами. Впрочем, Вагнеру это, кажется, и не нужно — не зря название альбома расшифровывается как «За любовь, что все еще меняет нас». Это для него и главное, об этом он способен писать песни на 18 минут.