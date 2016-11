A Tribe Called Quest — «We Got It From Here... Thank You 4 Your Service»

Скачать

Новости о первом за долгое время альбоме великой хип-хоп-группы поначалу воспринимались с недоумением: зачем им нужен этот альбом, почему?

С выходом «We Got It From Here...» вопросы отпадают: во-первых, участник коллектива Кью-Тип практически сразу же пояснил, что альбом посвящен памяти их товарища и соратника по группе Файф Дога, скончавшегося в марте этого года. Он придумал название, он был одним из тех, кто с наибольшим энтузиастом отнесся к идее воссоединения. В самом начале прослушивания вопросы отпадают: это очень крепкий цельный альбом (что довольно иронично, учитывая, насколько резко здесь обрываются треки), по-хорошему олдскульный, но нисколько не старомодный. Наоборот, настоящий мастер-класс по хип-хопу.