Бесплатные выходные в The Elder Scrolls Online

PlayStation 4, Windows, macOS

Еще одна акция на выходные — в ролевой онлайн-игре The Elder Scrolls Online. Она уже не требует подписки на PlayStation Plus, но еще недоступна на Xbox One (для нее выходные устроят позже). О The Elder Scrolls Online, действие которой разворачивается в мире Скайрима и Морровинда, много полярных отзывов: кому-то она очень нравится, кто-то ее на дух не переносит. Бесплатные выходные — хороший повод составить свое мнение. На PlayStation 4 акция закончится в понедельник, 21 ноября, в 08:00, на компьютерах — 21 ноября в 21:00 по московскому времени.