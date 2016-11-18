Выходные домаАльбом «Грибов», финал «Американской истории ужасов» и новый Орхан Памук
Сериалы, музыка, книги и игры для тех, кто не собирается выходить из дома
Что смотреть
«Американская история ужасов»
American Horror Story
FX, 6-й сезон
Создатели: Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак
В ролях: Эван Питерс, Деннис О’Хэйр, Сара Полсон, Лили Рэйб, Кэти Бейтс, Куба Гудинг —младший, Леди Гага
На этой неделе завершилась шестая часть хоррора-долгожителя по мотивам страшных городских легенд — повод одолеть весь сезон за выходные, тем более что он снова подталкивает к тому, чтобы смотреть себя запоем. Новые серии называются «Мой кошмар в Роаноке» и посвящены истории об английской колонии на острове Роанок, где в XVI веке при загадочных обстоятельствах бесследно исчезли больше сотни человек. Это, впрочем, не значит, что персонажи будут ходить перед нами в корсетах и с буклями — как раз напротив, сценаристы постарались переплести древнюю легенду с нынешней эпохой смартфонов и телешоу. Получилось занятно, не без лихих сюжетных твистов и смешков над клише, хотя первая половина сезона, отчетливо распиленного на две части, и захватывает куда больше второй.
«Марс»
Mars
Отчасти игровой, отчасти документальный сериал National Geographic Channel — это размышление о будущей колонизации Марса. В этом экспериментальном шоу сосуществуют научно-фантастический сюжет и рассказ о работе реальных ученых. В игровых сценах речь идет об экспедиции корабля «Дедал», который совершает первый пилотируемый полет на Марс. Среди экспертов, дающих интервью, — изобретатель и глава компании SpaceX Илон Маск и писатель Энди Уир, автор недавно экранизированного романа «Марсианин».
National Geographic Channel, 1-й сезон
Создатели: Рон Ховард, Брайан Грейзер, Майкл Розенберг, Джастин Уайлкс, Дейв О’Коннор
В ролях: Бен Коттон, Джиэй Ким, Альберто Амман, Клементин Пуадац, Сэмми Ротиби, Анамария Маринка, Оливье Мартинес, Козима Шоу, Джон Лайт
Что слушать
«Грибы» — «Дом на колесах, ч. 1»
Ютьюб-комик в составе, певица Луна на подпевках, словечки из спальных районов в текстах, а также любовь к брейк-дансу и уличным тусовкам — украинцы «Грибы» выглядят не самой типичной для современного русскоязычного хип-хопа группой. Уже звучат сравнения с «Мальчишником», можно вспомнить и «Дискотеку Аварию» или даже коллектив Canicool — впору будет любое сравнение с людьми, которые серьезно относились к текстам, но не подавали свою музыку как что-то серьезное.
«Дом на колесах, ч. 1» — это девять треков для вечеринки, в соответствии с названием. Это не только хип-хоп, но и хаус; впрочем, рок-н-ролльного духа тут тоже хватает. Альбом сложно упрекнуть в затянутости, многие предъявляют претензии к однообразности — но в рамках своей ниши «Грибы» как раз стараются делать треки максимально разными: чего стоит трек «Панама», в котором практически нет слов и который навевает внезапные воспоминания о группе «ППК». Впрочем, не русскоязычным хип-хопом единым: здесь можно выцепить намеки и на Beastie Boys, и на Tag Team, и на Африку Бамбату. «Грибы» умело лавируют между «новым пацанством» и в то же время будто бы в шутку брошенными фразами про то, что нельзя бить тех, кто слабее, — на выходе получается довольно нетипичная и притягательная смесь.
Пять песен The Magnetic Fields
5 февраля 2015 года Стивену Мерритту, главному человеку в нью-йоркской группе The Magnetic Fields, исполнилось 50 лет — тогда же он начал работу над новым альбомом. Поскольку Мерритт — это в первую очередь The Magnetic Fields и есть, то выходящая в марте запись «50 Song Memoir» посвящена ему самому, каждому году его жизни. Пока можно послушать только пять из них — о коммунизме и атеизме в девять лет, о заваленном экзамене по этике в 21, о друзьях (или любовниках?) в 28, о проблемах со здоровьем и барах в 37 и о любви и расстояниях в 48. Мерритт, как обычно, предстает перед слушателем довольно ироничным рассказчиком, а спокойная музыка добавляет его словам веса.
Дон Ричард — «Redemption»
Из всех исполнительниц нового R&B Дон Ричард пусть и не самая заметная, но одна из самых радикальных — в то время как многие восторгаются экспериментами FKA twigs, Ричард идет дальше: каждый ее альбом — это новое высказывание, а последний и вовсе начинает для нее новую эру. В продюсерах люди не менее передовые, в качестве источников вдохновения — Густав Климт и Жанна д’Арк, лейбл — Local Action, издающий в основном грайм. Обычно за таким перечислением скрывается либо что-то слишком радикальное, либо не очень интересное — у Ричард же получается сделать альбом разнообразным, совместив соул с находками на Soundcloud, а а капелла под автотюн — с поп-музыкой настоящего.
Новая песня Xiu Xiu
Пару лет назад лидер группы Xiu Xiu Джейми Стюарт заявил, что ему надоело работать в формате песен — за это время он записал совместную вещь с японским стахановцем шумовой музыки Merzbow, переиграл саундтрек к «Твин Пикс» и создал несколько аудиоколлажей. Тем удивительнее слышать от него практически поп-трек, в котором шероховатости ранних записей Стюарта сложены с его любовью к электронике — на выходе получается хоть и неприлизанная, но напоминающая чуть ли R&B песня. С другой стороны, Xiu Xiu когда-то не просто так когда-то делали кавер на Рианну — впрочем, на самом альбоме Стюарт с легкостью может вернуться к любимым шумам.
Кевин Абстракт — «American Boyfriend: A Suburban Love Story»
Кевину Абстракту 20 лет, профильные издания называют его одним из самых перспективных рэперов — и вторая пластинка доказывает, что выписанные практически авансом похвалы были не зря. «American Boyfriend» — это концептуальный, хоть и довольно короткий, альбом о жизни юного гея-афроамериканца — его не принимает семья, ни своя, ни его парня; он живет одновременно в обстановке расистской и гомофобной и пытается как-то примириться с собой и жизнью на окраинах. Почти все треки здесь спродюсированы кузеном Фрэнка Оушена Майклом Узовуру, звук напоминает одновременно и раннего Кида Кади, и альтернативный поп нулевых вроде Натальи Имбрульи — получается одна из самых интересных хип-хоп-пластинок года.
Justice — «Woman»
Французский дуэт не привык выпускать альбомы на скорую руку — предыдущий их альбом «Audio, Video, Disco» вышел пять лет назад, через четыре года после дебюта. Постоянно оставаясь в рамках своего звука, они немного, но меняются — если дебютная пластинка была скорее продолжением традиций френч-хауса, а второй альбом уходил чуть ли не в сторону прог-рока, то новая смотрит как раз в сторону диско (хотя предыдущие авторитеты никуда не делись). «Woman» практически полностью, не считая некоторых буйств во второй половине, можно назвать нетипично спокойным для группы альбомом — по их, конечно же, меркам. На дискотеке эти треки все еще придутся к месту.
Что читать
Орхан Памук. «Рыжеволосая женщина»
На Bookmate появился новый роман нобелевского лауреата и певца Стамбула Орхана Памука. В нем идет речь о юном лицеисте Джеме Челике, который в 80-х годах XX века влюбляется в актрису с рыжими волосами и проносит эту вполне себе порочную любовь через всю жизнь. Критики говорят, что «Женщина» очень близка одному из главных романов Памука «Меня зовут Красный» — и таинственностью сюжетной линии, и мотивом преступления, которое станет итогом страсти.
Сьюзен Сонтаг. «Болезнь как метафора»
Издательство Ad Marginem выпустило еще два эссе знаменитой мыслительницы XX века о биче наших дней, вездесущих раке и СПИДе. Сонтаг считает их не наказанием и источником горя, а — ни больше ни меньше — болезнями, которые можно излечить, если перестать их мифологизировать.
Пол Поуп. «Боевой парень»
Американец Пол Поуп — звезда независимых комиксов: 1990-е годы он провел в Японии, а после, вернувшись на родину, создал необычный гибрид из японской манги и западных графических романов для Vertigo («Heavy Liquid», «100 %»). Вышедший в ноябре на русском «Боевой парень» – последняя по времени работа Поупа, в которой его самобытный стиль рисовки соединяется с историей подростка, освобождающего город Аркополис от банд монстров после гибели местного борца со злом Хаггарда Уэста. Идеальный подростковый комикс.
Проект «1917. Свободная история»
На этой неделе заработал новый проект бывшего главреда телеканала «Дождь» и автора книги «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря — сетевой сериал о жизни наших соотечественников сто лет назад. Каждый день на сайте появляются обновления из жизни известных личностей — императора Николая II, оперного певца Федора Шаляпина, поэтессы Анны Ахматовой и других ключевых деятелей эпохи. Все они подаются в формате новостной ленты в Facebook: короткие посты, прямые трансляции, видео и фотографии. Основа контента — адаптированные письма, дневники и воспоминания очевидцев. Например, сегодня, 18 ноября, можно прочитать выдержки из дневников Корнея Чуковского и Максима Горького, а также фрагменты писем Михаила Зощенко Валентине Зощенко или Владимира Немировича-Данченко — Александру Блоку.
Во что играть
Watch Dogs 2
Продолжение Watch Dogs устроено как первая часть — открытый мир, немного скрытного прохождения, много взлома, — но выглядит живее. Теперь это не Чикаго, а в Сан-Франциско, кластер стартапов и технологических компаний.
В центре сюжета — не мрачный одиночка, а молодые люди, которые будто бы косплеят хакеров из кино. Сам сюжет — о слежке за всеми, взломе чего угодно с помощью смартфона и опасности технологий. Помимо этого, есть побочные и совместные миссии, вторжения и охота за головами. Во время вторжения один хакер пытается украсть данные другого, а последний — найти и уничтожить конкурента (после запуска оказалось, что этот режим плохо работает на PlayStation 4, и его отключили). Охота начинается, если хакер создал слишком много хаоса в своем мире: тогда к нему вторгается другой игрок.
Бесплатные выходные в Overwatch
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Вторые бесплатные выходные в Overwatch и первые для владельцев компьютеров на Windows. Игроков не станут ограничивать ни в героях, ни в картах, ни в игровых режимах. Для владельцев консолей бесплатная версия доступна только с подписками PlayStation Plus или Xbox Live Gold. Акция начнется в пятницу в 22:00, а закончится во вторник, 22 ноября, в 03:00 по московскому времени.
Бесплатные выходные в The Elder Scrolls Online
Еще одна акция на выходные — в ролевой онлайн-игре The Elder Scrolls Online. Она уже не требует подписки на PlayStation Plus, но еще недоступна на Xbox One (для нее выходные устроят позже). О The Elder Scrolls Online, действие которой разворачивается в мире Скайрима и Морровинда, много полярных отзывов: кому-то она очень нравится, кто-то ее на дух не переносит. Бесплатные выходные — хороший повод составить свое мнение. На PlayStation 4 акция закончится в понедельник, 21 ноября, в 08:00, на компьютерах — 21 ноября в 21:00 по московскому времени.
текст: Настя Курганская, Артем Макарский, Антон Хитров, Николай Удинцев, Юрий Болотов
изображения: обложка, 2 – Ольга Бабич/Kruzheva Music, 1 – FX, 3 – Bookmate, 4 – Ubisoft Entertainment
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