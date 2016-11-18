Ютьюб-комик в составе, певица Луна на подпевках, словечки из спальных районов в текстах, а также любовь к брейк-дансу и уличным тусовкам — украинцы «Грибы» выглядят не самой типичной для современного русскоязычного хип-хопа группой. Уже звучат сравнения с «Мальчишником», можно вспомнить и «Дискотеку Аварию» или даже коллектив Canicool — впору будет любое сравнение с людьми, которые серьезно относились к текстам, но не подавали свою музыку как что-то серьезное.

«Дом на колесах, ч. 1» — это девять треков для вечеринки, в соответствии с названием. Это не только хип-хоп, но и хаус; впрочем, рок-н-ролльного духа тут тоже хватает. Альбом сложно упрекнуть в затянутости, многие предъявляют претензии к однообразности — но в рамках своей ниши «Грибы» как раз стараются делать треки максимально разными: чего стоит трек «Панама», в котором практически нет слов и который навевает внезапные воспоминания о группе «ППК». Впрочем, не русскоязычным хип-хопом единым: здесь можно выцепить намеки и на Beastie Boys, и на Tag Team, и на Африку Бамбату. «Грибы» умело лавируют между «новым пацанством» и в то же время будто бы в шутку брошенными фразами про то, что нельзя бить тех, кто слабее, — на выходе получается довольно нетипичная и притягательная смесь.