Выходные домаНовые покемоны в Pokémon GO, словарь Максима Кронгауза и альбом Кида Кади
Новая музыка, сериалы, игры и книги для тех, кто не будет выходить из дома
Что смотреть
«Человек в высоком замке»
The Man in the High Castle
Amazon, 2-й сезон
Создатель: Фрэнк Спотниц
В ролях: Руфус Сьюэлл, Люк Клеинтенк, Алекса Давалос, Ли Шортен
Вольный пересказ романа Филипа К. Дика продолжается. Впрочем, судя по трейлеру нового сезона, никакой связи с первоисточником уже не предвидится. Фабула все та же: нацизм победил и процветает в США, однако среди людей гуляет интересный фильм, где рейх проигрывает войну и все нормально (в оригинале это была запрещенная книга). Фанаты книги расстроятся из-за того, что из первоисточника взяли только экспозицию, остальным же будет интересно понаблюдать за альтернативной мировой историей.
«Детективное агентство Дирка Джентли»
Dirk Gently’s Holistic Detective Agency
BBC, 1-Й СЕЗОН
СОЗДАТЕЛЬ: Макс Лэндис
В РОЛЯХ: Элайджа Вуд, Сэмюэл Барнетт
На BBC Americа завершился показ экранизации серии детективов Дугласа Адамса о незадачливом путешественнике во времени, по совместительству сыщике, и его простоватом друге в исполнении Элайджи Вуда. Создатель — сценарист «Ультраамериканцев» и «Виктора Франкенштейна» Макс Лэндис, переписавший литературный исходник почти полностью, перепутав между собой сюжетные линии и придумав множество загадок, не все из которых — спойлер! — будут разгаданы.
«Очевидное», «Моцарт в джунглях» и «Grand Tour» на Amazon Prime Video
На этой неделе в Россию пришел Amazon Prime Video — еще один видео-сервис, с помощью которого можно легально смотреть новые фильмы и сериалы, причем не только производства Amazon. Первую неделю пользоваться можно бесплатно, затем стоимость постепенно повышается: 2,99 евро в месяц (около 193 рублей) в первые полгода, затем — 5,99 евро (387 рублей). На следующей неделе мы подробно расскажем о том, что смотреть на конкуренте Netflix, а пока можно ознакомиться с контентом самостоятельно. Обратите внимание на хиты оригинального производства — сериал о работниках Нью-Йоркского филармонического оркестра «Моцарт в джунглях», новое автошоу Джереми Кларксона «Grand Tour» и «Очевидное» — один из самых титулованных сериалов современности, рассказывающий о жизни семьи, глава которой на старости лет решил сменить пол.
Что слушать
Кид Кади «Passion, Pain & Demon Slayin'»
Бывший протеже Канье, улыбчивый экспериментатор, певец депрессии и печали, повлиявший на львиную долю современного нестандартного хип-хопа, который скоро перестанет быть нестандартным — все это про Скотта Мескади. Предыдущий его альбом, где он попытался играть в рок — очень тонкий и пронзительный — разгромили и фанаты и критика. В этом году он дал бой рэперам, за которых пишут тексты, и лег в реабилитационную клинику, чтобы разобраться с давней депрессией. Словом, перед «Passion, Pain & Demon Slayin'» задача стояла изначально амбициозная: о Кади нужно снова говорить как о музыканте, а не как о персонаже хроники происшествий со знаменитостями. Надо сказать, альбому это более чем удается.
Да, он длится практически полтора часа. Да, здесь есть разделение на четыре акта, один из которых называется по-французски. Тем не менее этот альбом Кади практически полностью написал сам (максимум с помощью продюсеров отдельных треков), вернувшись к своему изначальному звучанию и не забыв его осовременить. К тому же здесь попросту есть за чем следить. Мельчайшие детали звука, неожиданные сэмплы, то, как лихо Кади управляется со своим голосом — все это еще одна причина подводить итоги уходящего года все-таки в январе. Рэпер в очередной раз возвращается в свое амплуа «человека на Луне» — и тут стоит вспомнить, что другим таким человеком был Энди Кауфман, один из самых странных комиков всех времен, такой же неприкаянный, влиятельный и неоднозначный, как сам Кади.
Третий альбом «Есть Есть Есть»
Петербургское трио довольно долго работало над своим третьим альбомом — за четыре года поменялись аранжировки новых песен, выстроилась некая концепция, расширяющая и без того интересную вселенную героев Михаила Феничева, а также голоса группы. На смену живым инструментам пришла несколько холодная, но заковыристая в хорошем смысле электроника — приходится бить себя по рукам, чтобы избавить читателя от сравнения с прошлой группой Феничева, «2H Company», но сравнение это неизбежно. «Сказки для Кейто» иногда кажутся громоздкими, иногда неуютными, но за здешними мыслями всегда интересно следить.
Новый трек Мэдлиба и Дума
Дуэт Мэдлиба и Дума Madvillainy выпустил последний свой трек «Papermill» шесть лет назад — коротенькие отрывки под названием «Avalanche/Victory Lap», засвеченные в одном микстейпе год спустя вряд ли стоит считать чем-то существенным. Собственно, часть под названием «Avalanche» они и выпустили теперь — год назад на просторах сети можно было найти что-то подобное, но появившаяся сейчас версия явно перезаписана. Скорее слушайте прекрасный образчик хип-хопа, пока его отовсюду не удалили (Мэдлиб за этим следит).
Альбом-сюрприз от Янг Лина
Джонатан Хофстедер, он же Янг Лин, явно не может пожаловаться на непродуктивный год: новый релиз «Frost God» это уже вторая его работа за отчетный период, если не считать лениво выложенных на YouTube треков. Пока обещанные сайту Fader акустические композиции все еще не увидели свет, мы можем понаблюдать за тем, как Лин из неоднозначной фигуры, парня, практически не умеющего читать, превращается в хоть и более привычного, но очень интересного рэпера — в любой трек у него получается привнести что-то неуловимо скандинавское.
Сингл Amnesia Scanner
И теперь кое-что совершенно иное: берлинские электронщики Amnesia Scanner, выпустившие в начале года довольно запоминающийся ЕР под лаконичным названием «AS EP», выложили на SoundCloud два своих новых трека. В какой-то степени их можно даже назвать песнями — но только лишь благодаря структуре, слов здесь либо нет, либо они изменены до неузнаваемости. На «AS Brieth», своеобразной второй стороне, музыкантам помог выступавший с Холли Херндон Колин Селф — между музыкантами есть что-то общее. Возможно, устремление в будущее благодаря предельно внимательному взгляду в прошлое.
Что читать
Жозе Сарамаго
«История осады Лиссабона»
Нобелевский лауреат 1998-го и не самый прочитанный в России автор, Жозе Сарамаго до сих пор пишет невероятной силы романы-притчи, в каждом из которых находит ракурс, чтобы перевернуть историю с ног на голову, переосмыслить ее целиком. Так в начале этого романа корректор Раймунда Силва в последний момент перед уходом в печать книги о Реконкисте вставляет в нее одинокую частицу «не», из-за которой получается, что крестоносцы не помогали португальцам отбивать у мавров Лиссабон. Но когда ошибка корректора оказывается замечена, она приводит к последствиям довольно неожиданным. Классическая мысль о том, что история принадлежит тому, кто ее пишет, получает здесь неожиданное развитие. По сути, это книга о писательстве, и о том, что вымысел всегда окажется важнее правды.
Максим Кронгауз, Евгения Литвин, Виктория Мерзлякова «Словарь языка интернета.ru»
Язык постоянно меняется, но в интернете это происходит особенно быстро. «Словарь языка интернета.ru» — попытка зафиксировать лексику Рунета на протяжении его более чем 20-летнего существования. Над проектом работала команда лингвистов из Школы филологии НИУ ВШЭ под руководством Максима Кронгауза, настоящей звезды языкознания. Книга вряд ли способна научить сетевому жаргону (да и кто задается такой целью?), а вот самих его носителей наверняка заинтересует семантический разбор «WTF» и «мимими».
Алексей Юсев, «Кинополитика. Скрытые смыслы голливудских фильмов»
Кинокритик Алексей Юсев рассуждает о взаимосвязях голливудского кинематографа с американской политикой, объясняя подоплеку популярных картин вроде «Миллионера из трущоб», «Мачете» и «Операция “Арго"». В содержании указана, к примеру, такая глава — «Образ Хиллари Клинтон в кино и сериалах». Не последнее достоинство книги — совмещение добросовестного научного подхода с максимально доступным изложением.
Пол Фишер, «Кинокомпания “Ким Чен Ир" представляет»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир был большим поклонником кино и лично контролировал киноиндустрию страны еще при жизни своего отца, основателя республики Ким Ир Сена. Остроумный документальный роман Пола Фишера рассказывает о самой сумасбродной авантюре будущего диктатора — похищении знаменитых южнокорейских кинематографистов, режиссера Син Сан Ока и актрисы Чхве Ын Хи, которые, по плану Ким Чен Ира, должны были сделать индустрию северян лучшей в мире.
Во что играть
Super Mario Run
Первая классическая мобильная игра Nintendo (до этого были соцсеть Miimoto и Pokémon GO, которую разрабатывают в Niantic). Super Mario Run — это раннер, в котором Марио бежит по большой карте, собирает монетки и перепрыгивает черепашек. Игроку доступны только два движения: прыжок и высокий прыжок. Из-за этого за один раз карту можно пройти только одним маршрутом, но поскольку уровни большие и скрывают много секретов, их придется пробегать снова и снова. Когда почувствуете себя увереннее, сможете соревноваться с результатами лучших игроков.
Новые покемоны в Pokémon GO
iOS, Android
В нашумевшей игре большие изменения. Появилось второе поколение покемонов. Правда не целиком: добавлены только 23 покемона (номера 152–174), остальные появятся позднее. Новых покемонов получают только из яиц — в «природе» их пока нет. Также открылись слоты для покемонов первого поколения, которых раньше не было в игре: Мью, Мьюту, Запдос, Молдрес, Артикуно и Дитто. Последнего, кстати, можно поймать в «природе» — он маскируется под пиджи, зубатов и раттат. Если вы уже переловили всех и ушли из игры, теперь есть повод вернуться.
Кроме того, заработал новый радар, на котором покемоны поблизости привязаны к покестопам. И это полностью меняет игру. Вместо того, чтобы идти по улице и ловить всех подряд, вы сверяетесь с радаром и направляетесь к нужному покемону. Возможно, иногда придется выбрать между двумя-тремя покемонами, поскольку поймать всех не получится. Игра все еще недоступна в России, но установить ее можно по инструкции The Village.
Бесплатные выходные в Call Of Duty: Infinite Warfare
От новой серии Call Of Duty не ждали ничего хорошего, но она, кажется, получилась неплохой. Если сомневаетесь и не хотите платить 2 тысячи рублей, то до 20 декабря в Infinite Warfare на консолях в нее играют бесплатно. В пробной версии доступны две миссии кампании, мультиплеер до 15 уровня и зомби-режим до третьего уровня. Акция действует до вторника, 20 декабря, до 21:00 по московскому времени.
Бесплатные выходные в Tom Clancy's The Division
После выхода The Division ругали за отсутствие контента, однообразность и плохой баланс. Игровой процесс постоянно обновляли, а в предпоследнем патче сильно переделали: изменились баланс, рост уровня сложности и стиль игры. Обновление всем понравилось, и игроки начали возвращаться. Если не верите, что The Division стала лучше, на выходных будет хорошая возможность проверить. Во время акции, которая действует до 23:59 18 декабря, доступен весь контент, кроме того,что вышел в платных дополнениях.
Lara Croft GO
Прекрасная пошаговая головоломка с Ларой Крофт в главной роли вышла для PlayStation 4 и Windows. В ней на каждом уровне есть несколько маршрутов для Крофт, ловушки, злые животные, рычаги и хитрые механизмы. Задача каждый раз одна — выйти из уровня. Для простой идеи удалось создать разнообразный игровой процесс, который комбинирует головоломки, но никогда не делает задачки нерешаемыми.
Текст: Илья Иноземцев, Настя Курганская, Артем Макарский, Лиза Биргер, Антон Хитров, Николай Удинцев
Изображения: обложка, 2 – Republic Records, a division of UMG Recordings, Inc., 1 – Amazon Studios, 3 – «Азбука»
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