Бывший протеже Канье, улыбчивый экспериментатор, певец депрессии и печали, повлиявший на львиную долю современного нестандартного хип-хопа, который скоро перестанет быть нестандартным — все это про Скотта Мескади. Предыдущий его альбом, где он попытался играть в рок — очень тонкий и пронзительный — разгромили и фанаты и критика. В этом году он дал бой рэперам, за которых пишут тексты, и лег в реабилитационную клинику, чтобы разобраться с давней депрессией. Словом, перед «Passion, Pain & Demon Slayin'» задача стояла изначально амбициозная: о Кади нужно снова говорить как о музыканте, а не как о персонаже хроники происшествий со знаменитостями. Надо сказать, альбому это более чем удается.

Да, он длится практически полтора часа. Да, здесь есть разделение на четыре акта, один из которых называется по-французски. Тем не менее этот альбом Кади практически полностью написал сам (максимум с помощью продюсеров отдельных треков), вернувшись к своему изначальному звучанию и не забыв его осовременить. К тому же здесь попросту есть за чем следить. Мельчайшие детали звука, неожиданные сэмплы, то, как лихо Кади управляется со своим голосом — все это еще одна причина подводить итоги уходящего года все-таки в январе. Рэпер в очередной раз возвращается в свое амплуа «человека на Луне» — и тут стоит вспомнить, что другим таким человеком был Энди Кауфман, один из самых странных комиков всех времен, такой же неприкаянный, влиятельный и неоднозначный, как сам Кади.