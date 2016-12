Nine Inch Nails — «Not the Actual Events»

Неделю назад Трент Резнор, бессменный лидер группы Nine Inch Nails, объявил, что в следующую пятницу у группы выходит новый EP, поклонникам стоит ждать переизданий старых альбомов на виниле, а к Резнору официально присоединился Аттикус Росс, давний соавтор музыканта в сфере саундтреков. Если верить выходным данным альбома, вдвоем они и написали «Not the Actual Events», выросший из идеи песни EP, на котором Резнор явно возвращается в форму: NIN здесь звучат достаточно пугающе и в то же время с прицелом на поп-музыку (как, собственно, и раньше). Тем не менее хочется дождаться от группы более полноценного высказывания — несмотря на плюсы, все-таки кажется, что все песни здесь словно подводят к последней «Burning Bright (Field on Fire)».