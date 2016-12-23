Алмас Гатауллин, похожий на представителя древнегреческой интеллигенции кудрявый уфимец, предпочитающий выпускать музыку под псевдонимом Томас Мраз, весной этого года выпустил удивительный альбом «May 13», образец того, как должен звучать новый R&B на русском языке. На альбоме казалось, что больше так здесь никто не делает, — то ли из-за интонаций самого певца, то ли из-за того, как он строит свои тексты и ловко маневрирует между высоким стилем и привычными приметами современного хип-хопа.

На свежем EP «Do Not Shake the Spear», чьи демо слились в Сеть чуть раньше неоднократно переносимого официального выхода (для местной музыки и то и другое случай редкий), Мраз забрасывает слушателя цепкими строчками вроде «Я не хочу, чтобы дождь лил из твоих глаз» и «Я хромой и вредный, я как Ричард Третий», продюсеры семплируют «Призрака в доспехах», а певец все так же ловко то примеряет на себя костюм поэта из прошлого, то бахвалится хитмейкерством, то говорит о том, что признание для него неважно.

Мраз, работающий в театре, в своей музыке старается отдалиться от профессии, но получается не особо хорошо: название хоть и иронизирует над известным драматургом, но страсти в этих треках понятно какие, а вместо честного лица то и дело мерещится маска. Но в последнем, впрочем, ничего плохого нет.