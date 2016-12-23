Выходные домаCайфай-сериал The OA, сказки Салмана Рушди и мини-альбом Nine Inch Nails
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Что смотреть
The OA
Netflix, 1-й сезон
Создатели: Зал Батманглидж, Брит Марлинг
В ролях: Брит Марлинг, Эмори Коэн, Скотт Уилсон, Элис Крайдж
Новая сенсация Netflix. Компания намеренно не готовила зрителей к премьере и выпустила трейлер шоу за каких-то три дня до выхода всех эпизодов на сайте. Главная героиня Прери Джонсон объявляется в родном городе, откуда пропала еще ребенком: за семь лет отсутствия она исцелилась от слепоты, обзавелась загадочными шрамами и новым именем OA. Пока ФБР и приемные родители Прери не могут добиться от нее вразумительных ответов, девушка посвящает новых друзей — четырех школьников и их учительницу — в удивительную историю своих похождений. Соавтор сериала и исполнительница главной роли — Брит Марлинг, известная сценаристка и актриса американского независимого кино.
«Время смерти»
Time of Death
Документальный сериал 2013 года, только что приобретенный «Амедиатекой», рассказывает о восьми неизлечимо больных людях, проживающих последние недели, их родных и друзьях. Авторы смелого проекта ставят неудобный, но необходимый вопрос: как говорить и вести себя с близким человеком, который знает, что ему осталось недолго?
Showtime, 1-й сезон
Создатели: Синтия Чайлдз, Дэн Катфорт, Одри Джордж
документальный
«Мимо цели»
Hit & Miss
Еще одна новинка «Амедиатеки» — британский сериал 2012 года с прихотливым сюжетом. Хлоя Севиньи играет транссексуальную женщину по имени Миа, которая работает наемной убийцей. Однажды героиня узнает, что у нее есть 11-летний сын, которому она приходится биологическим отцом. Мие предстоит заботиться о мальчике, поскольку его мать больна и находится при смерти, но она не может оставить работу киллера и вынуждена совмещать отцовство с заказными убийствами.
BBC, 1-й сезон
Создатель: Пол Эбботт
В ролях: Хлоя Севиньи, Питер Уайт, Джонас Армстронг
Что слушать
Thomas Mraz — «Do Not Shake the Spear»
Алмас Гатауллин, похожий на представителя древнегреческой интеллигенции кудрявый уфимец, предпочитающий выпускать музыку под псевдонимом Томас Мраз, весной этого года выпустил удивительный альбом «May 13», образец того, как должен звучать новый R&B на русском языке. На альбоме казалось, что больше так здесь никто не делает, — то ли из-за интонаций самого певца, то ли из-за того, как он строит свои тексты и ловко маневрирует между высоким стилем и привычными приметами современного хип-хопа.
На свежем EP «Do Not Shake the Spear», чьи демо слились в Сеть чуть раньше неоднократно переносимого официального выхода (для местной музыки и то и другое случай редкий), Мраз забрасывает слушателя цепкими строчками вроде «Я не хочу, чтобы дождь лил из твоих глаз» и «Я хромой и вредный, я как Ричард Третий», продюсеры семплируют «Призрака в доспехах», а певец все так же ловко то примеряет на себя костюм поэта из прошлого, то бахвалится хитмейкерством, то говорит о том, что признание для него неважно.
Мраз, работающий в театре, в своей музыке старается отдалиться от профессии, но получается не особо хорошо: название хоть и иронизирует над известным драматургом, но страсти в этих треках понятно какие, а вместо честного лица то и дело мерещится маска. Но в последнем, впрочем, ничего плохого нет.
Nine Inch Nails — «Not the Actual Events»
Неделю назад Трент Резнор, бессменный лидер группы Nine Inch Nails, объявил, что в следующую пятницу у группы выходит новый EP, поклонникам стоит ждать переизданий старых альбомов на виниле, а к Резнору официально присоединился Аттикус Росс, давний соавтор музыканта в сфере саундтреков. Если верить выходным данным альбома, вдвоем они и написали «Not the Actual Events», выросший из идеи песни EP, на котором Резнор явно возвращается в форму: NIN здесь звучат достаточно пугающе и в то же время с прицелом на поп-музыку (как, собственно, и раньше). Тем не менее хочется дождаться от группы более полноценного высказывания — несмотря на плюсы, все-таки кажется, что все песни здесь словно подводят к последней «Burning Bright (Field on Fire)».
Две новые песни Grouper
В этом году зимнее солнцестояние не на шутку взбудоражило русских пользователей фейсбука: соцсеть поздравляла их с первым днем зимы, отчего многие пришли в недоумение. Кого это не смутило, так это Лиз Харрис, выпускающую тишайшую музыку под псевдонимом Grouper — астрономическому явлению и посвящен ее новый сингл «Paradise Valley». Восемь минут акустического фолка, где сквозь музыку едва прорываются слова — более важные, чем кажутся изначально. Для восхода солнца эти песни и правда подходят идеально — в большинстве композиций Харрис всегда было что-то природное, склоняющее к созерцанию и умиротворению.
Рождественский микстейп Сhance the Rapper и Jeremih
Любимчик музкритиков и обладатель титула «самый часто упоминаемый в заголовках музыкант года», рэпер Ченс время от времени записывает спонтанные микстейпы со своими друзьями — в прошлый раз он засел в студии с фрик-пророком Лил Би, сейчас взял себе в напарники сладкоголосого певца Джеремая. «Merry Christmas Lil' Mama» — это одновременно и посвящение любимому городу Чикаго, и коллекция рождественского хип-хопа. Здесь достаточно много отсылок к старым рождественским песням, и общий дух праздника передается неплохо. Тем, кому этого будет недостаточно, остается посоветовать рождественский альбом Гуччи Мейна — вот уж кому колядки удаются на славу.
Сборник NOISE от Adult Swim
Два года назад на дружественном сайте FurFur вышел материал о том, как слушать нойз, «жанр с очень высоким порогом входа». Снизить этот самый порог призван новый сборник от телеканала [adult swim], вот уже много лет поставляющего самые странные анимационные сериалы и телепередачи на экраны и мониторы. Это не первый жанровый сборник [adult swim], вплотную занявшегося музыкой с середины нулевых: уже были гараж, метал и современная электроника. Здесь же — как совсем молодые продюсеры (например, Sadaf), так и титаны жанра: Merzbow, Ямацука Ай, Prurient и Wolf Eyes. Сборник длится почти два часа, но слушать его довольно увлекательно: он одновременно показывает и разнообразие шума как приема в музыке, и цельную (что не равно полной) картину шумовой музыки на данный момент. Главное — ничего не бояться.
Что читать
Салман Рушди. «Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей»
Cборник сказок — то есть того, что Салману Рушди удается лучше всего — вышел на английском чуть больше года назад, на русском он оперативно издается в чудесном переводе Любови Сумм. Это и любовная история, и мифы, и сборник изречений в духе восточной философии, и немного фантазии о завтрашнем дне, предваренной цитатой из «Тысячи и одной ночи» (не надо было иметь в школе пятерку по алгебре, чтобы разгадать загадку названия) и офортом Гойи «Сон разума рождает чудовищ». В общем, как всегда у Рушди, рецептом успеха становится смешивание Востока и Запада в понятных для читателя пропорциях. Но и не только это. Сталкивая мир воображаемый и мир реальный, современность и арабского философа Ибн Рушда, живущего в 12 веке н. э., он пытается создать своеобразное заклинание от несчастья, будь это человеческое безумие или божественная за него кара.
Энн Тайлер. «Уроки дыхания»
В 1989 году роман Энн Тайлер получил Пулитцеровскую премию как лучшая художественная книга — одна из главных вещей автора, сделавшей наблюдение за человеческой природой главной темой своих романов (а у нее много романов). На страницах Тайлер обычной жизнью живут обычные люди — как Мэгги, героиня этой книги, пожилая американка, склонная к неуемному фантазированию.
Из летописи нескольких прожитых ею дней (вместе со своим мужем, Айрой, Мэгги едет на похороны мужа любимой подруги, провожает младшую дочь в колледж и пытается спасти брак старшего сына) складывается целая маленькая жизнь: мы узнаем персонажей как родных и с готовностью влюбляемся в них во всей их нелепости. Это очень простая и очень сильная проза, казалось бы, не насыщенная событиями, но наделенная такой силой понимания и сочувствия к персонажам, что ничего другого и не надо. Особенно рекомендуется читать тем, кто временно не в ладах с собственной жизнью.
Во что играть
Демо-версия Nier: Automata
Насыщенное демо будущего слэшера студии Platinum Games. Он происходит в постапокалиптичном мире ролевой игры Nier, но играется скорее как Metal Gear Rising: Revengeance, другой слэшер от Platinum Games. Седовласая девушка-андроид по имени 2B в бархатном платье и с повязкой на глазах разносит большим мечом ржавых роботов на старом заводе. Слэшер от третьего лица время от времени превращается в bullet hell, а камера из-за спины иногда показывает игру сбоку или сверху, что немного меняет ощущения от боя. Демо бесплатное, проходится за час, но имеет высокие уровни сложности, на которых 2B гибнет от любого удара.
Демо-версия Resident Evil 7 Biohazard
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Новая серия Resident Evil выйдет через месяц. Это будет тягучий хоррор в заброшенном поместье и с кучей жутких реднеков. Главный герой игры страдает от постоянных преследований, критической нехватки аптечек и патронов. На неделе для Windows и Xbox One вышла демо-версия с одним уровнем, который владельцы PlayStation 4 прошли еще в сентябре. На уровне есть страшный дом в пригороде, видео с ручной камеры, «путешествие в прошлое» и несколько концовок. Контент из демо-версии, возможно, эксклюзивный и не появится в игре.
Демо-версия Gravity Rush 2
Один уровень из продолжения красивой игры о девочке, управляющей гравитацией. То же демо показывали на выставках E3 и Tokyo Game Show, поэтому можно предположить, что речь идет об этом уровне. Вторая часть развивает идеи оригинала: героиня Кэт выключает гравитацию, летает над городом и бьет врагов в красочных комбо. К невесомости добавили еще два режима боя: в одном Кэт становится тяжелее и бьет больнее, в другом почти ничего не весит. В демо есть два режима: для тех, кто запускает Gravity Rush впервые, и для игроков, которые помнят предыдущую часть.
The Walking Dead: A New Frontier
PlayStation 4, Xbox One, Windows
В третьем сезоне своего игрового сериала о зомби Telltale Games вводит нового героя. Это Хавьер, бывший спортсмен, который пытается спасти себя, жену своего брата и двоих его детей. В отличие от предыдущих сезонов, A New Frontier предлагает посмотреть на развитие существующих отношений, а не на формирование новых. Из прошлых серий вернется повзрослевшая Клементина, но играть за нее нельзя. Непростые решения, принятые в прошлых сезонах, повлияют на новый сюжет и историю Клементины. Пока вышли два эпизода, всего в сезоне запланированы пять серий.
Предварительная версия Astroneer
Космическая песочница, которую часто называют правильной No Man's Sky. У игр много общего: космонавты будущего исследуют генерируемые планеты, собирают ресурсы, возводят базу, копят энергию, проводят разработки, борются с песчаными бурями, строят машины и ракеты, а потом летят на другую планету, где повторяют все заново, но в других декорациях и с другими ресурсами. В отличие от No Man's Sky, в игре есть мультиплеер на четырех игроков, в котором они развивают базу сообща. В предварительной версии игре не хватает контента и серьезного вызова для игрока.
Фотографии: обложка, 1 – JoJo Whilden/Netflix, 1 – DOPECLVB, 2 – АСТ, 3 – Square Enix
Текст: Антон Хитров, Артем Макарский, Лиза Биргер, Николай Удинцев
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