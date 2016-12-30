Текст Илья Иноземцев

Каникулы совсем близко, а значит, можно потихоньку забираться под одеяло с ноутбуком и смотреть все, что не было просмотрено в 2016 году. Вопрос только в том, что нужно смотреть. The Village выбрал ключевые новые и вернувшиеся сериалы года и подобрал к каждому несколько рекомендаций на случай, если вы уже видели это шоу и хотите найти что-то близкое по духу.

«Мир Дикого Запада»

Westworld

Философская сага об искусственном интеллекте и его взаимодействии с человечеством, замаскированная под приключения богачей в Луна-парке. Временами вестерн, временами сай-фай-триллер — «Мир Дикого Запада» специально залезает на несколько территорий, чтобы охватить большую долю зрителей. В сериале занято много звезд класса «А», так что по масштабу постановки Нолану и компании в этом году равных не было.

HBO, 1 сезон

Создатели: Джонатан Нолан, Лиза Джой

В ролях: Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Остаться в живых» Lost До «Мира Дикого Запада» вопросы без ответов успешно ставил этот сериал. «Дэдвуд» Deadwood Если убрать всю робот-составляющую и оставить вестерн, то из «Мира Дикого Запада» как раз получится «Дэдвуд».

«Игра престолов»

Game of Thrones

Сериал, в котором наконец-то отучились убивать любимых героев (теперь их воскрешают), подходит к последним сезонам в бодром темпе, да еще и с самой эпической битвой в истории телевидения. Если вы не успели посмотреть в этом году «Игру престолов», то совершенно зря — похоже, это был лучший сезон для сериала.

HBO, 6 сезонов

Создатели: Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс

В ролях: Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Лена Хиди, Николай Костёр-Вальдау

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Спартак: Кровь и песок» Spartacus: Blood and Sand Все то же самое, только про настоящую историю и с градусом жестокости за пределами максимума. «Белая королева» White Queen «Игра престолов» — это завуалированная история войны Алой и Белой розы в средневековой Англии. «Белая королева» же — экранизация реальных событий.

«Ходячие мертвецы»

The Walking Dead

Знакомы с сериалом только по мему с Карлом? Это уже неактуально, ведь самое скучное телешоу о людях, которые бредут в поисках убежища от живых мертвецов, решило забыть о сюжетных интригах и превратилось в настоящий зомби-треш. Самый дьявольский злодей телевидения — красавчик Ниган в косухе и с бейсбольной битой — обитает именно здесь. Перед Новым годом в сериале появилась какая-то надежда на возмездие, так что то ли еще будет.

AMC, 7 сезонов

Создатель: Дэвид Элперт

В ролях: Эндрю Линкольн, Лорен Коэн, Норман Ридус

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Сверхъестественное» Supernatural Сериал, превратившийся в треш, когда это еще не было модным. История двух братьев Винчестеров, которые очищают мир от нечисти под классический хард-рок. «Декстер» Dexter Круче Нигана только садист Декстер и его антагонисты-маньяки из первых серий. Дальше третьего сезона лучше не смотреть, чтобы не портить себе впечатление о судмедэксперте, который вершит правосудие в свободное от работы время.

«Хорас и Пит»

Horace and Pete

Камерная комедия о владельцах ирландского бара Хорасе и Пите, которые любят обсуждать за стойкой свои проблемы и политику, пытаясь решить семейный кризис. Главное творение одного из лучших комиков поколения — Луи Си Кея. На первом плане, впрочем, здесь совсем не он — большинство сцен у него крадут Стив Бушеми и Алан Алда, ветераны кино и телевидения.

1 сезон

Создатель: Луи Си Кей

В ролях: Луи Си Кей, Стив Бушеми, Иди Фалько, Алан Алда

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Мастер не на все руки» Master of None Еще одна комедия о возрастном кризисе, только для тех, кто помоложе. Молодой актер Дев пытается найти себе хорошие роли и спутницу, но не всегда преуспевает. «Луи» Louie Главный проект Си Кея — художественная автобиография о жизни комика средних лет в Нью-Йорке.

«Очень странные дела»

Stranger Things

Привет лучшему, что было в искусстве 80-х, — Спилбергу, научной фантастике и музыке. Одна из самых интересных историй для всей семьи, которая вышла в 2016 году, при этом не обделенная жестокостью и саспенсом. Открытый финал оставляет пространство для продолжения, но смотреть нужно уже сейчас — кто знает, удастся ли создателям так же скрупулезно воссоздать нужную атмосферу?

Netflix, 1 сезон

Создатели: Мэтт Даффер, Росс Даффер

В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Мэттью Модайн

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Секретные материалы» The X-Files Те же паранормальные явления, только без каких-либо стилизаций, но с ненавязчивой сексуальностью Даны Скалли. «За гранью» Fringe Лучшее, что случалось в научной фантастике в 2010-х до «Очень странных дел». Впрочем, это не совсем комплимент.

«Корона»

The Crown

Масштабная костюмная постановка о жизни и восхождении на престол Елизаветы II. В этом сериале интересна даже не историческая составляющая, а то, что Елизавета, по сути, становится последним монархом в Европе, которая давно уже приняла республику в качестве основной формы правления.

Netflix, 1 сезон

Создатель: Питер Морган

В ролях: Клэр Фой, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Джон Литгоу

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Война и мир» War & Peace Еще один исторический сериал, только по роману Толстого. Все четыре тома русской классики уложили в шесть серий — неслыханно. «Аббатство Даунтон» The Downton Abbey Образец для всех костюмных драм — история одного аббатства во времена мировых войн.

«Хорошая жена»

The Good Wife

Лучшая юридическая драма на телевидении в этом году подошла к концу, а потому на каникулах самое время посмотреть все серии. Кроме того, сериал следует феминистским веяниям времени: главный герой здесь — сильная женщина, которая то прощает, то не прощает своего мужа, а на досуге выполняет нужную работу лучше всех в профессии.

CBS, 7 сезонов

Создатели: Мишель Кинг, Роберт Кинг

В ролях: Джулианна Маргулис, Крис Нот, Майкл Джей Фокс, Мэттью Гуд, Алан Камминг

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Форс-мажоры» Suits Дополнительные знания о состоянии юриспруденции в нынешнее время. «Юристы Бостона» Boston Legal Любимый американцами сериал о юристах. В главной роли — капитан Кирк из оригинального «Стартрека».

«Ольга»

Комедия о настоящей русской женщине, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Правда, здесь вместо коня и избы двое детей от неудачных браков и отец-алкоголик. В уходящем году сериалы на российском телевидении не были настолько интересны и изобретательны, как в 2015-м, и «Ольга» о жизни в Чертанове заметно выделяется на их фоне.

ТНТ, 1 сезон

Создатели: Артем Логинов, Артем Лемперт, Павел Орешин

В ролях: Яна Троянова, Ксения Суркова, Сергей Романович

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Физрук» Главный русский сериал о понятиях и отношениях. «Измены» Самое бодрое российское шоу о внебрачных связях, даром что снял его Вадим Перельман, который живет и работает в США.

«Молодой Папа»

Young Pope

Итальянский режиссер Паоло Соррентино решил попробовать себя в телевизионном формате, и на это нужно смотреть. Роскошная сценография, прекрасные съемки и, конечно, лучшая роль Джуда Лоу. Коротко о сюжете — на папский престол восходит первый американец в истории, очень молодой и дерзкий священник, который требует вишневую кока-колу на завтрак и пытается стать самым авторитарным церковным лицом всех времен.

HBO, 1 сезон

Создатель: Паоло Соррентино

В ролях: Джуд Лоу, Дайан Китон, Сильвио Орландо

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Проповедник» Preacher Бойкий сериал по жестокому комиксу Гарта Энниса о священнике с суперспособностями. «Путь» The Path Психологическая драма о семье, которая связалась то ли с сектой, то ли с нетрадиционной концессией.

«Конь БоДжек»

BoJack Horseman

Главный анимационный сериал года (и это при живых «Симпсонах» и «Южном парке») о коне БоДжеке, актере-алкоголике, который пытается возродить некогда славную карьеру. Мультсериал похож на вечный трип сценаристов, которые пробуют на прочность нервы продюсеров Netflix, выпускающих это восхитительное шапито.

Netflix, 3 сезона

Создатель: Рафаэль Боб-Ваксберг

В ролях: Уилл Арнетт, Эми Седарис, Элисон Бри, Аарон Пол

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Закусочная Боба» Bob’s Burgers История одной закусочной, еще один хороший пример современной анимации. «Арчер» Archer Пародия на все шпионские сериалы, при этом интриги тут зачастую в разы круче Джеймса Бонда или Джейсона Борна.

«Атланта»

Atlanta

Если вы знаете, кто такой Childish Gambino (модный рэпер), то вам сюда. Почти автобиография актера и музыканта Дональда Гловера о нравах, которые царят в штате Атланта, и, конечно, о хип-хопе. Еще один удачный пример сериала о поколении.

FX, 1 сезон

Создатель: Дональд Гловер

В ролях: Дональд Гловер, Кит Стэнфилд, Брайан Тайри Генри, Зази Битз

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Сообщество» Community Предыдущая заметная работа Дональда Гловера на телевидении — великая комедия обо всем на свете. «Нэшвилл» Nashville Еще один американский топоним и название еще одного шоу про музыку. Поначалу плохое, а под конец вполне себе отличное guilty pleasure о жанре кантри в Теннесси.

«Однажды ночью»

The Night Of

Интригующий детектив об убийстве и подозреваемом, которого посадили под стражу, но не доказали вину. Мрачный сериал без философских умозаключений, как в «Настоящем детективе», зато с напряжением высокого уровня — в какой-то момент в причастности к убийству зрители подозревают кота, и небезосновательно.

HBO, 1 сезон

Создатель: Стивен Зеллиан

В ролях: Джон Туртурро, Риз Ахмед, Билл Кэмп

Если понравилось, смотрите также Еще два похожих сериала «Настоящий детектив» True Detective Прародитель «Ночи», где первый сезон в разы лучше следующего, хотя бы потому, что дуэт Макконахи и Харрельсона — это лучшая сделка в истории телевидения. «Терьеры» Terriers Незаслуженно закрытый и забытый сериал о двух друзьях, которые расследуют преступления без лицензии детективов на американском побережье.

Изображения: архив пресс-службы