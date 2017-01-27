Выходные домаКнига Антона Долина, альбом Priests и сериал с Кристиной Риччи
Развлечения для тех, кто не собирается покидать диван
Что смотреть
«Ривендейл»
С 26 января, CW, 1-й сезон
Создатель: Роберто Агирре-Сакаса
В ролях: Кей Джей Апа, Коул Спраус, Камила Мендес
Экранизации комиксов на телевидении не заканчиваются, а вот подходы с каждым разом все изощреннее. Наверняка любители графических романов слышали об Арчи Эндрюсе — культовом герое, придуманном еще в 40-е годы XX века. К 75-летию персонажа было задумано масштабное обновление — создатели сериала обещают «Твин Пикс» для подростков, то есть куда более мрачный взгляд на жизнерадостный комикс.
«З: Начало всего»
С 27 января, Amazon, 1-й сезон
Создатель: Тим Блейк Нельсон
В ролях: Кристина Риччи, Дэвид Хофлин, Джейми Энн Оллман
Новый биографический сериал Amazon об американской писательнице Зельде Фицджеральд, феминистской иконе и супруге Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, с Кристиной Риччи в главной роли. Эксцентричные литературные знаменитости и регулярные герои светской хроники, Фицджеральды никогда не жили спокойной семейной жизнью, а финал их отношений оказался трагическим — в первую очередь для Зельды. В сериале все это будет.
Что слушать
Priests «Nothing Feels Natural»
Два с половиной года назад вышел дебютный альбом хардкор-группы Perfect Pussy: на нем вокалистка группы и по совместительству журналист Мередит Грейвз кричала свои откровенные тексты так, что их было практически не разобрать — как говорила она сама, просто потому что стеснялась. Грейвз сразу подняли на щит музыкальные критики, но отличные слова были обесценены тем, что их практически нельзя было разобрать. Чуть меньше чем за полгода до Perfect Pussy свой ЕР выпустила группа Priests, где было примерно то же самое — отчаянный феминистский арт-панк — но, как бы глупо это ни звучало, все было слышно. Сейчас Priests выпускают альбом, длящийся больше 20 минут — и на него стоит обратить внимание.
Сегодняшним — в прямом смысле, то есть вышедшим сегодня — рок-альбомам как будто чего-то не хватает: Cloud Nothings словно размякли, Japandroids ушли в пауэр-кантри (не то чтобы плохо, но сужает круг тех, кому это может понравиться), Тай Сигал просто выпустил новый альбом, на него всегда можно положиться, но с каждым разом о нем сложнее писать. Priests — другое дело. Выглядящие на промо-фото и обложке в пастельных тонах как прямые последователи Belle & Sebastian, они сбивают с толку уже этим. На деле они играют нечто среднее между молодыми арт-рок-группами вроде Pill и Ava Luna, первыми альбомами Yeah Yeah Yeahs и иногда уходят чуть ли не в Talking Heads. Но, опять же, тексты: здесь говорится о депрессии, о консюмеризме, Израиле-Палестинском конфликте, патриархате и уязвимости с уязвленностью — панк они сменили скорее на арт-рок, но это и к лучшему. Злость им к лицу — а она как раз осталась.
Mount Eerie поет о смерти
У Фила Элверума, одного из ветеранов американской независимой музыки, в июле умерла жена Жевеньева. Она тоже была музыкантом и время от времени они работали над музыкой вместе — теперь, когда ее не стало, он записал альбом: в ее комнате, на ее инструментах, используя ее бумагу для заметок. «A Crow Looked at Me», возможно, будет одним из самых печальных альбомов 2017 года: первая же песня, «Real Death», смиренно констатирует то, что все мы смертны, а где есть конец всего, там нет места поэзии. Элверум не поет, а будто говорит со слушателем о том, что произошло через неделю после события — и удержаться от эмоций невозможно.
Migos «Culture»
Оффсет, Куаво и Тейкофф живут на окраине Атланты — но за пару лет сделали свой район достойным внимания и уважения: тех, кто от хип-хопа далек, они бесконечно раздражают, американские фанаты жанра называют их «новыми Битлз» и далеко не всегда в шутку. Если задуматься, эта аналогия не лишена смысла. Конечно, любителям рэпа, рассказывающего истории, тут делать нечего. Однако, начав с классического атлантского хип-хопа начала десятых, Migos сейчас ломают привычные рамки жанра. У них стоит обращать внимание на ритмику, на пусть и минимально, но отличающиеся от коллег инструменталы. Кроме того, о красивой жизни они рассказывают сейчас лучше всех.
Возвращения Thundercat и Jamiroquai
Конечно, масштаб несопоставим: Thundercat, он же Стивен Брунер, отсутствовал всего четыре года (и два, если считать коротенькую EP), а Jamiroquai, он же Джей Кей — целых семь лет. Thundercat больше известен тем, кто следит за музыкой более пристально, Jamiroquai — примерно всем, кто смотрел телевизор и слушал радио в девяностых и нулевых. И тем не менее новая песня Брунера на порядок выше Кея: хоть он и выступает в классическом для себя репертуаре, но в студию к себе приглашает легенд американской музыки, Майкла Макдоналда из Steely Dan и Кенни Логгинса, из-за чего слушатель чувствует себя на яхте. Джей Кей же, хоть и в чем-то следует тому, что он делал на альбоме «A Funk Odyssey», сейчас уж слишком похож на Daft Punk, а слабый припев и вовсе портит картину. Тем не менее, к Кею заранее будет больше внимания — и это хотелось бы исправить.
Что читать
Антон Долин. «Джим Джармуш. Стихи и музыка»
Новая книга кинокритика Антона Долина посвящена Джиму Джармушу, одному из самых важных американских независимых режиссеров. Рассказ о нем ведется в обратной хронологической последовательности — от последней на сегодня картины к дебюту. В издание вошли интервью автора с главным героем, статьи музыкальных критиков о композиторах, исполнителях и группах, повлиявших на режиссера-меломана, и стихи 14 поэтов о Джиме Джармуше и его фильмах.
Ганс Фаллада. «Один в Берлине. Каждый умирает в одиночку»
Внезапно — новый перевод на русский одного из главных (если не главного) немецких романов ХХ века. Такие переиздания не стоит и затевать, если для них нет гениального переводчика, и перевод Нины Федоровой впервые рассказывает эту историю не казенным, а живым разговорным языком. Но настоящая причина нового русского перевода — внезапный успех новых английских и французских изданий, впервые открывших Фалладу 60 лет спустя.
Написанная в 1946 году, это ужасно точная и современная книга — намного более точная, чем вся сентиментальная дребедень про нацизм, которой сегодня щедро пичкают нас современные романисты, Энтони Дорры и Маркусы Зузаки. Фаллада писал буквально по горячим следам, не только о реальной истории немецкой пары, в одиночку затеявшей борьбу с нацизмом, но и о том, как вели себя простые люди: кто выслуживался за деньги и власть, кто выбирал ничего не замечать, чтобы сохранить свой маленький семейный мирок. А также о том, какого большого мужества требует любое маленькое сопротивление.
Айн Рэнд. «Идеал»
На русском языке впервые публикуется ранняя повесть Айн Рэнд — автора романа «Атлант расправил плечи» и создательницы философии объективизма, чрезвычайно популярной, хоть и не признанной академическими философами. Историю Кей Гонды, талантливой молодой актрисы, Рэнд написала в двух версиях — как прозаический текст и как пьесу.
Во что играть
Resident Evil 7: Biohazard
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Новая часть Resident Evil перезапускает и продолжает игровой сериал. Не ждите боевика, если знакомы с серией по Resident Evil 6. Готовьтесь к идейному продолжению, если помните самое начало серии. И не волнуйтесь по поводу сюжета, если не играли в Resident Evil — у Biohazard своя история, слабо связанная с тем, что происходило раньше.
Это медленный хоррор в тесных комнатах особняка неприятной деревенской семейки. Главный герой слаб, его без остановки преследуют, поэтому часто он просто убегает от опасности. Это не значит, что монстра из подвала нельзя расстрелять из дробовика. Но иногда на это уходит слишком много патронов. Игра постоянно удивляет, заставляет ждать подвоха за каждым углом, вынуждает прислушиваться к шорохам даже в знакомых локациях. Это напряженный хоррор, лучшая часть Resident Evil за долгое время и хороший задел на возрождение серии.
Pokémon Duel
Гибрид коллекционной карточной игры и тактической пошаговой стратегии. Собираете команду из шести фигурок покемонов и выставляете ее против вражеской. Цель матча — перебраться на сторону противника и не дать ему занять свою сторону. У всех покемонов есть свои сильные и слабые стороны: одни быстрее двигаются, другие эволюционируют, у третьих сильные атаки. Новых покемонов игрок получает из бустеров, которые можно покупать или за игровую валюту, или за свои деньги.
Yakuza 0
Предыстория долгоиграющей японской криминальной саги. В центре истории два человека: главный герой серии Казума Кирью и его знакомый Горо Мадзима. Первый только вступил в преступный клан, второй сослан в конкурирующую банду. В приквел можно играть без знания остальных частей — отсылки, конечно, упустите, но в основном сюжете разберетесь. У Кирью и Мадзимы есть личные сюжетные ветки: первый скупает мелкие предприятия и развивает бизнес, второй заведует кабаре и учит сотрудниц. А еще в городе ждут десятки абсурдных заданий и миниигры: караоке и танцы, боулинг и шахматы.
Deus Ex: Breach
В Deus Ex: Mankind Divided есть аркадный режим, в котором хакер ворует данные в виртуальной реальности. Теперь режим существует в качестве бесплатной игры. На каждом уровне одна и та же задача: пройти мимо охраны, обмануть систему безопасности, скачать данные и сбежать до того, как закончится таймер. Основная механика дополняется минималистической полигональной графикой и несложными задачками.
Изображения: обложка, 2 – Sister Polygon, 1 – The CW, 3 – М.: Новое литературное обозрение, 4 – Capcom Co., Ltd.
Текст: Антон Хитров, Артем Макарский, Николай Удинцев, Лиза Биргер
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