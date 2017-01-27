Два с половиной года назад вышел дебютный альбом хардкор-группы Perfect Pussy: на нем вокалистка группы и по совместительству журналист Мередит Грейвз кричала свои откровенные тексты так, что их было практически не разобрать — как говорила она сама, просто потому что стеснялась. Грейвз сразу подняли на щит музыкальные критики, но отличные слова были обесценены тем, что их практически нельзя было разобрать. Чуть меньше чем за полгода до Perfect Pussy свой ЕР выпустила группа Priests, где было примерно то же самое — отчаянный феминистский арт-панк — но, как бы глупо это ни звучало, все было слышно. Сейчас Priests выпускают альбом, длящийся больше 20 минут — и на него стоит обратить внимание.

Сегодняшним — в прямом смысле, то есть вышедшим сегодня — рок-альбомам как будто чего-то не хватает: Cloud Nothings словно размякли, Japandroids ушли в пауэр-кантри (не то чтобы плохо, но сужает круг тех, кому это может понравиться), Тай Сигал просто выпустил новый альбом, на него всегда можно положиться, но с каждым разом о нем сложнее писать. Priests — другое дело. Выглядящие на промо-фото и обложке в пастельных тонах как прямые последователи Belle & Sebastian, они сбивают с толку уже этим. На деле они играют нечто среднее между молодыми арт-рок-группами вроде Pill и Ava Luna, первыми альбомами Yeah Yeah Yeahs и иногда уходят чуть ли не в Talking Heads. Но, опять же, тексты: здесь говорится о депрессии, о консюмеризме, Израиле-Палестинском конфликте, патриархате и уязвимости с уязвленностью — панк они сменили скорее на арт-рок, но это и к лучшему. Злость им к лицу — а она как раз осталась.