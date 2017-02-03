Выходные домаЧетвертый сезон «Черных парусов», сольные альбомы участников The Internet и роман без буквы «о»
Новые сериалы, книги, игры и музыка на выходные
Что смотреть
«24 часа: Наследие»
24: Legacy
Fox, 1-й сезон
Создатели: Джоэл Сурноу, Роберт Кокран
В ролях: Кори Хоукинс, Чарли Хофхаймер, Миранда Отто
Есть сериалы, которые никогда не умрут. «24 часа» как раз из таких. Даже после неудачного телефильма, возрождения, видеоигры и отказа Кифера Сазерленда играть Джека Бауэра и впредь продюсерам все равно хочется, чтобы шоу продолжалось. Теперь вместо спецагента Бауэра главным героем будет молодой ветеран Эрик Картер с похожим набором умений и страстью к нетрадиционным пыткам. Главная фишка сериала (режим реального времени: каждая серия изображает один час из очень плохого дня спецагента) на месте, но непонятно, как она будет сохраняться при условии заказа всего 12, а не 24 серий.
«Черные паруса»
Black Sails
Starz, 4-й сезон
Создатели: Джонатан Е. Стейнберг, Роберт Ливайн
В ролях: Тоби Стивенс, Ханна Нью, Люк Арнольд, Джессика Паркер Кеннеди, Том Хоппер
Приквел романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, где вымышленные пираты — помолодевшие Джон Сильвер с Билли Боунсом и капитан Флинт, которого к моменту действия книги уже нет в живых — встречаются с историческими флибустьерами вроде Эдварда Тича, известного как Черная Борода. Сериал, как это водится в поп-культуре, идеализирует морских разбойников, и все же персонажи «Черных парусов» куда сложнее и психологически достовернее, чем мультяшные герои неумирающей кинофраншизы на ту же тему — «Пиратов Карибского моря». Только что стартовал четвертый (и последний) сезон шоу.
В жизни многих групп наступает момент, когда ее участники начинают выпускать сольные альбомы. Для этого не обязательно распускать группу, можно просто молча выпустить что-то свое. Раньше приходилось ждать как минимум несколько месяцев, чтобы сверить видения разных людей и попытаться понять, кто за что отвечал в группе, кому что нравилось, кто что пытался привнести. Теперь достаточно подождать неделю — и послушать сразу два сольных альбома от преступно недооцененной группы The Internet. Не самый гуглящийся в мире ансамбль исполнял неосоул, входит в группировку Odd Future, и, соответственно, его участники появлялись на альбомах Тайлера и микстейпах объединения. Теперь два главных участника The Internet, Сид Беннетт и Мэтт Маршенс, выпустили по альбому: первая — сегодня, а второй —неделю назад.
В общем-то, различия заметны сразу же: Сид скорее нравится несколько холодный и механичный новый R&B — похожий можно услышать у FKA twigs, Kelela и Abra. Мэтту, наоборот, нравится чуть более теплое, фанковое направление — похожее можно услышать у Соланж, Ди Энджело и Тандерката. Оба альбома при этом обладают каким-то очень схожим настроением — это несколько отстраненные, но при этом очень вовлекающие в себя песни, просто сделаны они чуть по-разному: Маршенс более хаотичен, а Сид, наоборот, сосредоточена и потому несколько выигрывает на фоне бывшего коллеги. При этом другие вышедшие в этом году R&B-альбомы (а заметных было пока всего два, певиц Александрии и Келани) они оба уделывают на раз-два — ну так кого попало на «Грэмми» и не номинируют.
«Process» Самфы
Свой первый EP Самфа Сисей выпустил почти семь лет назад. За это время он успел поработать с огромным количеством музыкантов, выпустил еще один ЕР, чуть не отрекся от музыки, справился с болезнью горла — и наконец выпускает дебютный альбом. «Process» звучит как музыка, которую делали несколько лет, настолько все в ней отлаженно, четко, богато и красиво, но с другой стороны — есть во всем этом какая-то безжизненность, окончательно исчезающая на песне «Timmy’s Prayer», которую Самфе помог написать Канье Уэст. На ней и после нее альбом становится интереснее, увлекательнее, тоньше, но возложенные британскими критиками надежды на главный дебют года он все-таки не оправдывает.
«AS Truth» Amnesia Scanner
Музыку берлинского дуэта Amnesia Scanner, как и примерно всю новую электронику, довольно сложно описать словами, однако ассоциации она вызывает довольно простые: их мелодии, хоть и кажутся знакомыми, плавятся и деформируются, перебиваются шумом, пропадают на ровном месте, как важные мысли, которые находятся где-то в голове, но никак не могут сформулироваться до конца. Новый микстейп «AS Truth» хоть и длится каких-то 15 с половиной минут, но событий в нем хоть отбавляй, а эмоции слушателя колеблются от страха до восторга — особенно радостно, когда в этих ухищрениях и экспериментах начинаешь видеть своеобразную красоту и наконец успокаиваешься.
Новые песни Мака ДеМарко
Любимый многими канадец Мак ДеМарко взял годовой перерыв между альбомами. Выходящая в мае пластинка «This Old Dog» будет практически полностью акустической: электрическая гитара вроде бы должна появиться только в одном треке. Но главное, что новый звук ДеМарко очень идет: он придает ленивым песням исполнителя какой-то дополнительной стати, что-то вроде стержня, но расслабленность при этом никуда не исчезает, рождая необходимый контраст. В новой музыке ДеМарко есть что-то неожиданное — ощущение такое, что раньше он изображал человека другой эпохи, а сейчас, немного отдохнув, стал им.
«I Decided.» Биг Шона
Биг Шон, подписант лейбла Канье Уэста G.O.O.D. Music, всегда оставался в тени своих коллег: несмотря на удачные песни вроде «I Don’t Fuck With You» и «Blessings», у него никак не получалось прыгнуть выше, стать интереснее, не растратить запал по дороге. Прикидывающийся концептуальным «I Decided.» — вся концепция заключается в том, что рэперу никто не может дозвониться, поскольку он не хочет тратить время на разговоры и хочет рассказать все в треках — это скорее выстрел вхолостую: гости чаще всего интереснее хозяина положения, а на каждый симпатичный трек вроде «Jump Out the Window» приходится что-то вроде «Voices in My Head». Впрочем, первая половина альбома достаточно бодра — и то хорошо.
Что читать
Жорж Перек. «Исчезание»
Переиздание самого известного романа-липограммы — то есть произведения, в котором некая буква не встречается ни разу. В оригинале отсутствует самая употребительная буква французского языка — «e», переводчику Валерию Кислову удалось создать русский текст без единой буквы «о». Самое удивительное в этой книге — соблюдая правила литературной игры, Перек сумел написать полноценное художественное произведение с детективным сюжетом и социальной подоплекой, которое заслуживало бы внимания даже с полным комплектом букв.
Официальное издание сериала «Во все тяжкие»
Единственный в своем роде справочник по одному из лучших телепроектов всех времен. Книга Дэвида Томсона рассказывает историю создания сериала от пилота до заключительных серий. В издание вошли интервью с авторами проекта, в том числе с шоураннером Винсом Гиллиганом, и более 300 иллюстраций, среди которых есть никогда не публиковавшиеся фотографии со съемочной площадки.
Во что играть
Memoranda
Этот квест представляют как игру по коротким рассказам Харуки Мураками. Это не совсем так: в Memoranda нет прямых заимствований или персонажей из произведений японского автора, но она выдержана в похожем стиле и поддерживает похожую атмосферу. Обычное существует рядом со странным: на последнее никто не обращает внимания, но игроку понятно, что где-то рядом скрывается страшная тайна. Визуально игра похожа на хороший европейский мультфильм, по ощущениям — на магический реализм.
Divide
Платформа: PlayStation 4
Композитор Крис Тайлтон делал дизайн в Telltale Games, писал музыку для SimCity и Assassin’s Creed Unity, а потом решил сделать свой проект. Divide — первая игра Тайлтона и людей из его маленькой студии. Она состоит из трех элементов: дополненной реальности, взлома и исследования. Герой ходит по этажам заброшенного завода, откуда выгнали всех людей, взламывает терминалы и убегает от сторожевых роботов. Основная часть игровых элементов существует только в дополненной реальности, поэтому герой постоянно включает умные линзы и подсвечивает интерфейс. Это делает Divide многоуровневой. У героя есть оружие, но сражаться на равных он не может, поэтому приходится прибегать к хитростям: взламывать роботов и натравливать их друг на друга. Основная ветка Divide проходится за 12–15 часов, но если уделять внимание побочным историям, пропасть можно надолго.
Бесплатные выходные в Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows
До понедельника можно бесплатно играть в один из лучших тактических шутеров 2015 года. В нем одна команда оперативников из пяти человек штурмует здание, а другая команда его обороняет. Это не боевик, в котором через всю карту бегут с автоматом, а медленное наступление. Игроки укрепляют свои позиции, устанавливают ловушки, ломают стены и готовят путь отступления. Акция закончится с 5 на 6 февраля в 00:00. Если купить игру после бесплатных выходных, то весь накопленный прогресс перейдет в полную версию.
A Normal Lost Phone
Платформа: iOS, Android, Windows, macOS
Представьте, что вы нашли телефон на улице и не знаете, кому он принадлежит. Из любопытства прочитали последние сообщения, потом открыли альбом с фотографиями. Через некоторое время любопытство превращается в настоящее расследование: вы подбираете пароль к почте, восстанавливаете картину событий и пытаетесь понять, что случилось с хозяином телефона. Так выглядит игровой процесс A Normal Lost Phone, игры, в которой все события происходят на экране смартфона. Чтобы проникнуться историей, лучше играть на своем смартфоне, а не на ноутбуке.
Текст: Артем Макарский, Николай Удинцев, Илья Иноземцев, Антон Хитров
Изображения: обложка – STARZ, 1 – FOX, 2 – Jabari Jacobs/Columbia Records/Sony Music Entertainment, 3 – Издательство Ивана Лимбаха, 4 – Digital Dragon
КомментарииПодписаться