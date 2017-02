«I Decided.» Биг Шона

Биг Шон, подписант лейбла Канье Уэста G.O.O.D. Music, всегда оставался в тени своих коллег: несмотря на удачные песни вроде «I Don’t Fuck With You» и «Blessings», у него никак не получалось прыгнуть выше, стать интереснее, не растратить запал по дороге. Прикидывающийся концептуальным «I Decided.» — вся концепция заключается в том, что рэперу никто не может дозвониться, поскольку он не хочет тратить время на разговоры и хочет рассказать все в треках — это скорее выстрел вхолостую: гости чаще всего интереснее хозяина положения, а на каждый симпатичный трек вроде «Jump Out the Window» приходится что-то вроде «Voices in My Head». Впрочем, первая половина альбома достаточно бодра — и то хорошо.