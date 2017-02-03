В жизни многих групп наступает момент, когда ее участники начинают выпускать сольные альбомы. Для этого не обязательно распускать группу, можно просто молча выпустить что-то свое. Раньше приходилось ждать как минимум несколько месяцев, чтобы сверить видения разных людей и попытаться понять, кто за что отвечал в группе, кому что нравилось, кто что пытался привнести. Теперь достаточно подождать неделю — и послушать сразу два сольных альбома от преступно недооцененной группы The Internet. Не самый гуглящийся в мире ансамбль исполнял неосоул, входит в группировку Odd Future, и, соответственно, его участники появлялись на альбомах Тайлера и микстейпах объединения. Теперь два главных участника The Internet, Сид Беннетт и Мэтт Маршенс, выпустили по альбому: первая — сегодня, а второй —неделю назад.

В общем-то, различия заметны сразу же: Сид скорее нравится несколько холодный и механичный новый R&B — похожий можно услышать у FKA twigs, Kelela и Abra. Мэтту, наоборот, нравится чуть более теплое, фанковое направление — похожее можно услышать у Соланж, Ди Энджело и Тандерката. Оба альбома при этом обладают каким-то очень схожим настроением — это несколько отстраненные, но при этом очень вовлекающие в себя песни, просто сделаны они чуть по-разному: Маршенс более хаотичен, а Сид, наоборот, сосредоточена и потому несколько выигрывает на фоне бывшего коллеги. При этом другие вышедшие в этом году R&B-альбомы (а заметных было пока всего два, певиц Александрии и Келани) они оба уделывают на раз-два — ну так кого попало на «Грэмми» и не номинируют.