Выходные домаНовый трек Антохи МС, пятый сезон «Побега из тюрьмы» и графический роман «Одеяла»
Рекомендации для тех, кто не собирается покидать диван
Что смотреть
«Сын»
The Son
AMC, 1-й сезон
Создатели: Филипп Майер, Ли Шипман, Брайан МакГриви
В ролях: Пирс Броснан, Генри Гаррет, Зан МакКларнон
Экранизация одноименного романа Филиппа Майера (он задействован и как продюсер, и как сценарист) об истории техасской семьи — колыбели американской государственности. На главную роль планировался Сэм Нил из «Парка юрского периода», но в итоге сошлись на Пирсе Броснане. Учитывая, что сериал выходит на AMC под бдительным руководством автора, должно получиться очень хорошо.
«Побег из тюрьмы»
Prison Break
Fox, 5-й сезон
Создатель: Пол Шойринг
В ролях: Вентворт Миллер, Доминик Перселл, Сара Уэйн Кэллис
Прокатчик в России: Fox Life
Некоторые вещи просто не могут умереть. Так, сериал «Побег из тюрьмы», который был интересен всему миру примерно полтора сезона, затем дискредитировал себя: герои сериала убегали из одной тюрьмы, но попадали в другую, откуда тоже сбегали, но совершенно тупым образом. И тем не менее пятый сезон уже завершенного сериала возвращается в сетку Fox. Все персонажи на месте (даже мертвые), поэтому стыдное удовольствие от просмотра обеспечено.
Что слушать
Arca — «Arca»
Алехандро Герси переехал из Венесуэлы в Америку, поработал с Канье, Бьорк и Фрэнком Оушеном — и, по всей видимости, это его настолько вдохновило, что он решил запеть сам. Получившийся в результате «Arca» — это несколько тусклая (не в плохом смысле), мрачная и туманная музыка о невозможности близости и оставленной любви. Для этого слушателю, не владеющему испанским, придется смотреть одновременно перевод на сайте Genius. Герси, впрочем, справляется и без этого: его боль ощутима в каждой строчке, в каждом аккорде, каждом лупе, везде. Впрочем, после действительно сложной и постепенно раскрывавшейся для слушателя работы «Mutant» это сознательное упрощение невольно видится шагом назад: хочется верить, что неуютная поп-музыка для Герси — это лишь временная мера.
«4 позиции Бруно» — «Взятие»
Уральский дуэт исправно поставляет новую музыку — иногда, впрочем, отрываясь на не менее интересные побочные проекты. «Взятие», в отличие от предыдущего полноценного альбома «Ненужный опыт», — это инструментальная запись, но в очаровании из-за этого она нисколько не теряет. Время от времени кажется, что «Позы» здесь стали добрее, мягче, но такие моменты быстро проходят, и две крайности этой музыки сталкиваются удивительнейшим образом.
Новый трек Антохи MC
Антон Кузнецов уже долгое время обещает выпустить свой новый альбом, где он от простецкой музыки должен перейти к современной электронике, — новая песня «Импульс сердца», вышедшая на лейбле Ивана Дорна Masterskaya, очень хорошо показывает, куда Антоха сейчас движется. Тексты о сомнениях и вопросах, которыми ты время от времени задаешься, прилипчивый ритм — все заставляет ждать новый альбом музыканта еще сильнее.
Future Islands — «The Far Field»
Трио Future Islands было умеренно популярным среди любителей независимой музыки, а потом они выпустили песню «Seasons (Waiting on You)», да еще и танцы вокалиста Сэмюэля Херринга привлекли внимание: после такого «The Far Field» уже ждали как альбом одной из главных нынешних независимых поп-групп. С этим как раз есть проблемы: тут нет видимых хитов, однако как минимум половина песен здесь точно заслуживает слушательского внимания, что уже неплохо.
Что читать
Крэйг Томпсон. «Одеяла»
СПб.: «Бумкнига»
Перевод с английского Василия Шевченко
C 2003 года, когда графическая автобиография Крэйга Томпсона вышла на английском языке, она превратилась в абсолютную классику, породив очередной бум комиксовых биографий. Помимо всех очевидных художественных достоинств «Одеял», Томпсон был тем, кто окончательно утвердил возможность рассказывать в картинках историю взросления: от отношений с братом до отношений с Богом, от пережитого в детстве первого сексуального насилия до пережитого в подростковом возрасте первого сексуального чувства и, главное, о возможности примирения и смирения с тем, что было.
Саймон Кричли. «Боуи»
М.: Ad Marginem
Перевод с английского Татьяны Лукониной
Трудно представить себе автора, который был бы более настроен «против интерпретации», чем Дэвид Боуи: он буквально ненавидел, когда разбирали его песни, и сам говорил, что сочиняет практически интуитивно, из воздуха, сам иногда до конца не понимая, что имел в виду, — очень часто смысл его собственных песен приходил к артисту гораздо позже того, как они были написаны и записаны. С этой точки зрения разбор песен Дэвида Боуи, устроенный философом Саймоном Кричли, можно было бы счесть занятием довольно бессмысленным, но все же задача тут немного другая — через песни музыканта понять его время и, главное, самого себя.
Во что играть
Persona 5
Отличная японская ролевая игра вышла в Европе через год после релиза на своей родине. В серии Persona школьники призывают персон, существ, которые отражают их личности, и борются со злом. В новой части они берутся исправить испорченных взрослых — жадных банкиров, торговцев наркотиками, преподавателей, пристающих к ученицам, — создают группу «Призрачные похитители сердец» и по ночам ходят в параллельный мир, где ищут темную сторону души и побеждают ее.
Но это не только о пошаговых боях и зачистке дворцов. Днем герой живет обычной жизнью, ходит в школу, отвечает на уроках, общается с друзьями, зовет девушку на свидание, подрабатывает, готовится к экзаменам. Все это влияет на боевую механику. Если сойтись с участником партии, то атаки станут сильнее; если уделить внимание другому персонажу, то он начнет продавать аптечки; если хорошо учиться, то откроются новые тактики боя. Но вряд ли получится везде успеть и со всеми пообщаться. Игровой день ограничен по времени, а на зачистку дворцов дают около месяца — придется выбрать, чему уделить внимание, и жить по своему расписанию.
Графика довольно схематичная, но эта игра не про графику, а про стиль. В сцене диалога она выглядит как комикс, вместо заставки в ней отрывок из аниме, даже экран загрузки выглядит так, что его не хочется пропускать. История Persona 5, на которую уйдет около ста часов, превращается в сериал о поколениях и молодых людях, которые недовольны современным обществом и хотят перемен.
Пробная версия Dishonored 2
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Первые три миссии из ассасинского приключения Dishonored 2 доступны бесплатно. В пробной версии открыты оба игровых персонажа, а накопленный прогресс перенесется в полноценную игру, если вы ее купите. Повод познакомиться с одной из лучших игр прошлого года, посмотреть на многоэтажные уровни и попробовать пройти их парочкой способов из десятка возможных.
Shovel Knight: Specter of Torment
Приквел и последнее большое дополнение к платформеру о рыцаре с лопатой. Главный герой — Призрачный рыцарь, злодей и один из боссов Shovel Knight, который еще не собрал организацию «Орден без пощады». Он быстрее и ловчее Лопатного рыцаря, цепляется за стены и использует новые атаки (которые собирает на уровнях), поэтому Specter of Torment отличается от основной игры ритмом и скоростью. Игровой мир теперь устроен не линейно, а как в серии Mega Man — доступно все и сразу. В остальном это тот же хардкорный платформер. Specter of Torment входит в издание Shovel Knight: Treasure Trove, поэтому его владельцы получат дополнение бесплатно.
Kami 2
Расслабляющая головоломка с цветными листочками, которые перекрашивают так, чтобы в конце остался только один цвет. На каждый пазл выделяется ограниченное число шагов; со временем задача, конечно, усложняется. В Kami 2 приятно играть: мягкие цвета, плавные анимации, материальный дизайн. Когда пройдете все уровни, переключитесь на задачки, подготовленные другими игроками, и редактор для собственных уровней. В игре нет платного контента, который ограничивает прогресс, но есть подсказки за деньги.
Фотографии: обложка – Сергей Иванютин, 1 – AMC, 2 – XL Recordings, 3 – Бумкнига», 4 – Atlus
Текст: Николай Удинцев, Артем Макарский
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