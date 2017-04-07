Отличная японская ролевая игра вышла в Европе через год после релиза на своей родине. В серии Persona школьники призывают персон, существ, которые отражают их личности, и борются со злом. В новой части они берутся исправить испорченных взрослых — жадных банкиров, торговцев наркотиками, преподавателей, пристающих к ученицам, — создают группу «Призрачные похитители сердец» и по ночам ходят в параллельный мир, где ищут темную сторону души и побеждают ее.

Но это не только о пошаговых боях и зачистке дворцов. Днем герой живет обычной жизнью, ходит в школу, отвечает на уроках, общается с друзьями, зовет девушку на свидание, подрабатывает, готовится к экзаменам. Все это влияет на боевую механику. Если сойтись с участником партии, то атаки станут сильнее; если уделить внимание другому персонажу, то он начнет продавать аптечки; если хорошо учиться, то откроются новые тактики боя. Но вряд ли получится везде успеть и со всеми пообщаться. Игровой день ограничен по времени, а на зачистку дворцов дают около месяца — придется выбрать, чему уделить внимание, и жить по своему расписанию.

Графика довольно схематичная, но эта игра не про графику, а про стиль. В сцене диалога она выглядит как комикс, вместо заставки в ней отрывок из аниме, даже экран загрузки выглядит так, что его не хочется пропускать. История Persona 5, на которую уйдет около ста часов, превращается в сериал о поколениях и молодых людях, которые недовольны современным обществом и хотят перемен.