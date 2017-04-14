Выходные домаНовый альбом Кендрика Ламара, третий сезон «Лучше звоните Солу» и слэшер о длинноногой ведьме
Новая музыка, игры, книги и сериалы для тех, кто выходить из дома не планирует
Что слушать
«DAMN.» Кендрика Ламара
Кендрик Ламар — один из главных и самых интересных рэперов среди ныне живущих. Он на вершине, к нему прислушиваются, его слушают, он на коне — все это он не просто знает, он об этом и читает. Триумфальный альбом «To Pimp A Butterfly» явно будет одним из главных альбомов за десять лет в любом списке профильного издания. Не менее обожают слушатели и критики и «Good Kd, m.A.A.d. City», предыдущий его альбом. Да даже и проходной скорее альбом невышедших песен «Untitled Unmastered» в прошлом году все равно попадал в двадцатки лучших альбомов. Значит ли это, что на новом альбоме «DAMN.» он поет о том, что он велик и другим такого уровня не достичь.
Конечно. Точно так же с этими очевидными вещами на «DAMN.» можно найти и рассказы о гордыне, недоверии, депрессии, о том, что Кендрик презирает в людях, которых он знает и которых никогда не видел и не увидит. Это альбом о славе и о ее обратной стороне, о том, что на вершине горы вообще-то довольно одиноко и вокруг никого нет — и ты несколько растерян и не понимаешь, что делать. При этом половина треков тут в плане музыки — расслабленнее некуда, вторая — слишком напориста: тут Ламар заходит на территорию молодых, раздражающих любителей традиции рэперов, и выигрывает просто за счет неожиданного контраста. Именно с текстами альбом резонирует, в конце же и вовсе получается, что все эти прокручивания задом наперед, изменения голосов и контраст между музыкой и текстами не просто так, а перед нами очень неочевидный, но снова концептуальный и при этом личный альбом. И вот после этого и правда говоришь себе: «ЧЁРТ».
«OTD» Ивана Дорна
Иван Дорн уже давно говорил о попытках запеть на английском — и вот перед нами его свежий альбом, практически без русского языка. Благодаря документальному сериалу о создании альбома как-то сразу проникаешься к Дорну и его команде уважением: при первом прослушивании в памяти возникают знакомые семплы, обсуждения песен и многое другое. Тем, кто видео не смотрел, менее интересно не будет: кроме своего арт-хауса, Дорн уходит и чуть ли не в софисти-поп, и в африканские ритмы, и в чистый поп, при этом оставаясь собой. Из-за перехода на английский его личность немного менее заметна, но она там, к счастью, есть.
Новая песня Фрэнка Оушена
Фрэнк Оушен в последнее время зачастил с новинками: еще совсем недавно выходила песня «Chanel», теперь же он выпустил «Biking», в котором, кроме него, участвуют Джей Зи и Тайлер. Джей Зи записывался словно по скайпу, но на качестве самой песни это никак не отразилось: Оушен здесь по-королевски отыгрывает сразу несколько ролей (в том числе изображает Янг Тага), Джей Зи даже за несколько секунд успевает напомнить о своем статусе в хип-хопе, а Тайлер заводит непривычно лирический для него разговор про лучшего друга, которым оказывается велосипед.
«AZD» Actress
Даррен Каннингем, более известный как Actress, какое-то время назад пытался избавиться от своего псевдонима и не очень преуспел в этом: вышедший в 2014 году альбом «Ghettoville» обещался быть последним, и поэтому музыка на нем звучала даже не похоронная (это было на другой его пластинке, «R.I.P»), а похороненная и отрытая откуда-то из-под земли. «AZD» на этом фоне сильно отличается и сначала вроде бы старым работам проигрывает, но вот эти вылизанные переливы начинают казаться самой проникновенной музыкой на свете — случается и такое.
Что смотреть
«Лучше звоните Солу»
Better Call Saul
С 10 апреля, AMC, 3-й сезон
Создатели: Винс Гиллиган, Питер Гулд
В ролях: Боб Оденкёрк, Джонатан Бэнкс, Риа Сихорн
Прокатчик в России: «Амедиатека», Netflix
https://www.youtube.com/watch?v=TlAS2EFMJds
Спин-офф «Во все тяжкие» об адвокате Соле Гудмане возвращается. И в этом году нам наконец-то обещают показать тот самый момент, когда Джимми МакГилл превращается в того самого Сола, которого знали фанаты. Кроме того, обещают появление легендарного Густаво Фринга из непосредственно «Во все тяжкие». Может быть, и появление Уолтера Уайта не за горами?
«Энджи Трайбека»
Angie Tribeca
С 10 апреля, TBS, 3-й сезон
Создатели: Стив Карелл, Нэнси Карелл
В ролях: Рашида Джонс, Хэйз МакАртур, Деон Коул
Новый сезон комедии от исполнителя роли Майкла Скотта из «Офиса» и его (неэкранной) жены о мифическом полицейском отделе, который занимается самыми глупыми расследованиями. В третьем сезоне обещают путешествия в космос, а также визиты от больших голливудских актеров — Криса Пайна, Эда Хелмса, Мишель Докери и многих других.
Что читать
Хелен Макдональд. «„Я“ значит „ястреб“»
М.: «АСТ»
Перевод с английского Н. М. Жутовской
Одна из самых ожидаемых книг на русском: роман 2014 года, получивший все мыслимые и немыслимые премии и уже на какой только язык не переведенный. Это рассказ о женщине, потерявшей отца и нашедшей утешение в странной дружбе с ястребом-тетеревятником по имени Мейбл. История главной героини Хелен тут неразрывно связана с реальной биографией Теренса Хэнбери Уайта, автора книги о короле Артуре «Король былого и грядущего», недавно вновь переведенной на русский: стоит прочитать ее, чтобы отправиться в это странное и преображающее путешествие подготовленным.
Чак Паланик. «Приманка»
М.: «АСТ»
Чак Паланик тоже, знаете ли, писатель со сверхспособностями: он, как никто другой, умеет превращать радикальное переживание в аттракцион. «Приманка» — это серия коротких рассказов с подзаголовком «Бесцветные истории». Каждая из этих историй сопровождается причудливыми черно-белыми рисунками, которые читателю предлагается раскрасить. Истории, надо сказать, тоже довольно бесцветные, но на это и расчет: страшно, неуютно и тревожно читателю, очевидно, должно стать в процессе.
Во что играть
Bayonetta
Легендарный слэшер о длинноногой ведьме вышел для компьютеров через семь лет после релиза для консолей. Играть в него стоит только ради гениальной механики, которая полностью строится на драках Байонетты с ангелами. А также в том случае, если вам понравилась Nier: Automata. Бой в Bayonetta плавный, ритмичный, динамичный, построенный на комбо и уклонениях. Также есть выдающийся дизайн персонажей и уровней. Во внешнем виде ангелов хитро сплетены образы из христианства и восточной мифологии, а уровни удивляют и буквально разваливаются на части. Возможно, в игре не очень интересная история, но она подается с таким пафосом и дерзостью, что хочется забыть о недостатках. Версия для компьютеров хорошо портирована, располагает текстурами высокого разрешения и подтянутой графикой. Когда закончите на нормальной сложности (это довольно просто), начните второе прохождение на высокой. На ней механики Bayonetta раскрываются, а драки с ангелами становятся интереснее.
Thimbleweed Park
Комедийное приключение с классической механикой point-and-click. Thimbleweed Park ностальгирует по приключенческим играм начала 1990-х, ссылается на работы студии LucasArts, шутит над той эпохой и пересматривает ее штампы. Детективная история происходит в 1987 году, начинается с убийства и двух агентов ФБР, которые прибывают в маленький (и конечно же, чудной) городок Тимбливид-парк. Агенты свободно изучают окрестности, а игрок переключается между ними, когда это нужно. Позднее к повествованию добавляются другие персонажи: клоун, девушка-программист и привидение. У каждого найдутся свои особенности, которые помогут или помешают решать головоломки. Если не выходит решить задачку, возможно, вы просто подошли к ней не с тем персонажем. Играть в Thimbleweed Park стоит сразу на высокой сложности, поскольку на обычной удалены некоторые квесты и сюжетные линии.
Bulletstorm: Full Clip Edition
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Переиздание карикатурного шутера 2011 года. Оригинальную игру хорошо приняли критики, но игроки почти не заметили. Теперь она выходит с обновленной графикой, детализированными текстурами и улучшенным освещением. В 2011 году Bulletstorm был старомодным космическим шутером с грязными шутками и мачизмом. Его оригинальность заключалась в двух механиках — пинок и притягивание кнутом. С их помощью устраивались изощренные комбинации, чтобы расправиться с толпой врагов. В 2017-м Bulletstorm выглядит старомодным из-за игровых механик: уровни — линейные, иногда встречаются скриптовые события, иногда начинается рельсовый шутер. Но это не делает игру плохой. Bulletstorm как был, так и остается своеобразной, быстрой и веселой игрой.
The Sexy Brutale
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Детективная история в стиле «Дня сурка», которая происходит в казино Sexy Brutale. В нем в один день были убиты десять человек. Герой просыпается на полу и начинает расследование. Он подслушивает, следит за гостями маскарада, изучает залы с архитектурой модерна, а потом придумывает, как предотвратить убийство. В полночь время отматывается назад, герой снова просыпается на полу и события дня повторяются еще раз. The Sexy Brutale увлекает расследованиями, причудливым окружением и персонажами.
изображения: обложка, 2 – АМС, 1 – Top Dawg Ent/Interscope Records, 3 – «АСТ», 4 – Sega
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