Кендрик Ламар — один из главных и самых интересных рэперов среди ныне живущих. Он на вершине, к нему прислушиваются, его слушают, он на коне — все это он не просто знает, он об этом и читает. Триумфальный альбом «To Pimp A Butterfly» явно будет одним из главных альбомов за десять лет в любом списке профильного издания. Не менее обожают слушатели и критики и «Good Kd, m.A.A.d. City», предыдущий его альбом. Да даже и проходной скорее альбом невышедших песен «Untitled Unmastered» в прошлом году все равно попадал в двадцатки лучших альбомов. Значит ли это, что на новом альбоме «DAMN.» он поет о том, что он велик и другим такого уровня не достичь.

Конечно. Точно так же с этими очевидными вещами на «DAMN.» можно найти и рассказы о гордыне, недоверии, депрессии, о том, что Кендрик презирает в людях, которых он знает и которых никогда не видел и не увидит. Это альбом о славе и о ее обратной стороне, о том, что на вершине горы вообще-то довольно одиноко и вокруг никого нет — и ты несколько растерян и не понимаешь, что делать. При этом половина треков тут в плане музыки — расслабленнее некуда, вторая — слишком напориста: тут Ламар заходит на территорию молодых, раздражающих любителей традиции рэперов, и выигрывает просто за счет неожиданного контраста. Именно с текстами альбом резонирует, в конце же и вовсе получается, что все эти прокручивания задом наперед, изменения голосов и контраст между музыкой и текстами не просто так, а перед нами очень неочевидный, но снова концептуальный и при этом личный альбом. И вот после этого и правда говоришь себе: «ЧЁРТ».