Выходные домаНовый клип Ланы Дель Рей, «Кремниевая долина» и игровой сериал со Стражами Галактики
Рекомендации для тех, кто планирует провести на диване весь уик-энд
Что смотреть
«Кремниевая долина»
Silicon Valley
С 23 апреля, HBO, 4-й сезон
Создатель: Майк Джадж
В ролях: Томас Миддлдитч, ТиДжей Миллер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани
Прокатчик в России: «Амедиатека»
Каждый сезон «Долины», лучшей пародии на ИТ-сферу, — это пробитие очередного дна главными героями. Их выкупал безумный миллиардер, они теряли финансирование и привлекали внешнего специалиста. Теперь же создатель сервиса Pied Piper покидает компанию, не согласившись с ее вектором развития (не понравилось, что на первую роль вышел чат, созданный одним из технарей). Как обычно, должно быть гомерически смешно.
«Гений»
Genius
25 апреля, National Geographic, 1-й сезон
Создатель: Рон Ховард
В ролях: Джеффри Раш, Джонни Флинн, Николас Роу
Прокатчик в России: вероятно, местный National Geographic
В 2017 году нельзя обладать телеканалом и не выпускать на нем сериал. Примерно так подумали владельцы National Geographic, которые осмелились зайти на неизведанную доселе территорию. Масштаб великий: у руля — Рон Ховард («Игры разума»), а главную роль исполняет лауреат «Оскара» Джеффри Раш. Сценарий такой же эпичный: в первом сезоне речь пойдет о судьбе ученого Альберта Эйнштейна, который никак не мог получить докторскую степень, а затем изменил мир.
Что слушать
«Lust for Life» Ланы Дель Рей и Викенда
Пока все еще неизвестно, когда выпустит свой новый альбом «Lust for Life» Лана Дель Рей; одну песню, посвященную Северной Корее, она написала и вовсе после недавнего фестиваля Coachella. Однако уже можно послушать заглавную песню с него, мастерский дуэт с Викендом — оба музыканта словно срывают с себя маски певцов депрессии, страданий и вельтшмерца и поют о любви, радостной и дарящей что-то новое. Не менее важен в этом плане и клип, где Абель Тесфайе и Дель Рей свесили ножки со знака Hollywood и увлеченно о чем-то болтают, смеясь — правда, он отсылает к девушке, сбросившейся с той самой «H» в 1932 году; видимо, совсем без грусти Дель Рей все же не может.
«Hope» Шамира
Шамир Бэйли пару лет назад был одним из главных вундеркиндов мира поп-музыки — музыкальные издания наперебой расхваливали его исключительный голос, умение написать цепкие песни и образ милого улыбающегося парня. Теперь Бэйли пишет в сопроводительной записке к новому, выложенному на SoundCloud альбому «Hope», что он — случайная поп-звезда, а успех чуть было не заставил его возненавидеть музыку. С точки зрения поп-музыки «Hope» — это катастрофа: записанные за два дня, в одиночку сыгранные и отмастеренные песни о боли и переживаниях, голые, некрасивые и сырые. С точки зрения музыки вообще это ход уровня «Speedin’ Bullet 2 Heaven» артиста Кида Кади или «Miley Cyrus & Her Dead Petz» собственно Майли Сайрус — за исключением того, что Шамир так сделал сразу после первого альбома. Бэйли уверенно лавирует между комнатными записями, подвальным роком будто из 90-х и неприкаянной поп-музыкой — получается очень красиво, за всем этим и правда стоит какая-то надежда.
«Narkopop» Gas
Вольфганг Фойгт, совладелец лейбла Kompakt, — человек множества лиц, псевдонимов за свою карьеру он сменил множество. Один из них, Gas, наиболее любопытен любителям музыки: в нем он кельнское техно дружит с природой, равняет с ней. Каждый альбом Gas — это поход в лес, только в его музыке лес приходит к тебе — новая его пластинка «Narkopop» похожа, вопреки всему, не на предыдущий его альбом «Pop» 17-летней давности, а на другой его шедевр, «Zauberberg» — альбом, практически лишенный бита, погружающий в транс, заставляющий растеряться и посмотреть вокруг.
«Jelly» Лорел Хейло
Лорел Хейло за семь лет своей карьеры занималась техно, эмбиентом, хаусом, делала неправильные ершистые песни и вообще показала себя максимально разноплановым электронным артистом — теперь же она возвращается к песенной форме на альбоме «Dust», выходящем в июне. Первый сингл с него, «Jelly», сопровождает идеально подходящее ему видео — в нем все вертится, переплетается, текст из легко читаемого становится неясным, участвующие в песне музыканты Кляйн и Лафонда в унисон с Хейло поют о плохом друге и не лучшем человеке — все это завораживает.
«Devout» Мистера Митча
Майлз Митчелл, он же мистер Митч, уже второй альбом подряд занимается скрещиванием грайма с куда более спокойной музыкой — профильные издания за это его обожают. На «Devout» минималистичные инструменталы только подчеркивают слова приглашенных вокалистов и самого Митча о чем-то личном и интимном, пропущенном через призму новых технологий, мистики и метафор. Митчу, к слову, очень идет петь самому, однако и известные в узких кругах гости вроде Palmistry и P Money не отстают, в полной мере соответствуя обложке альбома, где идеальный минимализм сопровождается каким-то неуловимым ощущением дома, чем-то понятным и уютным.
Что читать
Дональд Рейфилд. «Грузия. Перекресток империй. История длиной в три тысячи лет»
М.: «КоЛибри»
Перевод автора
Потрясает сама по себе история Дональда Рейфилда — английского слависта, изучавшего Чехова и Мандельштама, в совершенстве выучившего грузинский, чтобы читать переписку русских и грузинских поэтов, и в итоге ставшего главным специалистом по Грузии в Англии, автором англо-грузинского словаря. Если вы не читали его биографию Чехова, давно уже переведенную на русский язык и выдержавшую несколько переизданий, то начать стоило бы и с нее: серьезное, обстоятельное, вдохновляющее чтение, как по-русски не умеют. «Грузия» — из той же серии обстоятельного и серьезного, где автор умеет оставаться сочувственным, не принимая сторон, а просто рассказывая историю.
Во что играть
Syberia III
Продолжение известного квеста, которого ждали 13 лет. Кейт Уокер, главную героиню прошлых частей, находят без сознания в снегу и отправляют в психиатрическую больницу. Там она узнает, что местные эскимосы собираются мигрировать вместе со снежными страусами. Местные жители не любят эскимосов и считают их дикарями, но Уокер решает помочь. Несмотря на большой перерыв, новая часть играется почти так же, как и прошлые. Ее осовременили, пересадили на 3D-движок, сделали вариативной в отдельных эпизодах (на концовку это не повлияет). Подвели технические моменты: плохая оптимизация, заикания в диалогах, сюжетные ляпы и неудобное управление. Syberia III работает на ностальгию. Если вы играли в прошлые части, то новая или понравится, или вызовет хотя бы какие-то эмоции. Если нет, то рискуете просто не понять ни сюжета, ни прелести серии. Обязательно играйте с французской озвучкой, чтобы слова попадали в губы героев, и с контроллером.
Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Первый эпизод игрового сериала со Стражами Галактики от людей, которые сделали такие же сериалы с Бэтменом и ходячими мертвецами. Студия Telltale Games не продолжает истории из комиксов или фильма, а начинает свою. Звездный Лорд и компания сталкиваются с Таносом (его показывали в секретных концовках к фильмам Marvel Studios), находят инопланетный артефакт, а потом спасаются от нападения Крии. Эпизод полностью состоит из ответов на диалоги и реагирования на скриптовые события, как и другие серии студии. Но в этот раз она потрудилась над настоящей экшн-сценой, добавила юмор, сбивающий пафос сюжета, и короткие детективные эпизоды.
Бесплатная StarCraft
Космическая стратегия StarCraft и ее дополнение Brood War, которые вышли 19 лет назад, стали бесплатными. Классическую игру обновили: адаптировали к Windows 7, 8, 10, добавили режим наблюдателя, игру в окне, сохранение повторов и другие функции. StarCraft настолько нетребовательна к ресурсам, что без труда запустится на слабом рабочем компьютере и стареньком нетбуке. Стоит ждать, что люди вернуться в сетевую игру, начнут ее стримить и устраивать игровые события. Летом Blizzard выпустит обновленную версию StarCraft: Remastered с современной графикой, заново записанными роликами и репликами.
Halo Wars: Definitive Edition
Windows (Microsoft Store, Steam), Xbox One
Хорошая стратегия с обновленной графикой доступна всем, а не только фанатам, которые купили Ultimate-издание Halo Wars 2. Без конкурентов Halo Wars стала лучшей стратегией на консолях. Простое управление, минимальный микроменеджмент, богатая анимация, небольшие карты. В Halo Wars всего две стороны конфликта: Ковенант и ККОН, зато шесть генералов, которые меняют тактику боя в сторону своих способностей. Если покупать в магазине Microsoft, то получите бесплатную копию для Xbox One. Но если друзья пользуются Steam, то лучше брать там: владельцы копии из Steam не смогут сыграть по Сети с теми, кто купил игру у Microsoft.
Текст: Артем Макарский, Николай Удинцев, Лиза Биргер, Илья Иноземцев
изображения: обложка, 2 – Neil Krug/Interscope/Polydor UK, 1 – HBO, 3 – «Колибри», 4 –Microïds/Anuman
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