Продолжение известного квеста, которого ждали 13 лет. Кейт Уокер, главную героиню прошлых частей, находят без сознания в снегу и отправляют в психиатрическую больницу. Там она узнает, что местные эскимосы собираются мигрировать вместе со снежными страусами. Местные жители не любят эскимосов и считают их дикарями, но Уокер решает помочь. Несмотря на большой перерыв, новая часть играется почти так же, как и прошлые. Ее осовременили, пересадили на 3D-движок, сделали вариативной в отдельных эпизодах (на концовку это не повлияет). Подвели технические моменты: плохая оптимизация, заикания в диалогах, сюжетные ляпы и неудобное управление. Syberia III работает на ностальгию. Если вы играли в прошлые части, то новая или понравится, или вызовет хотя бы какие-то эмоции. Если нет, то рискуете просто не понять ни сюжета, ни прелести серии. Обязательно играйте с французской озвучкой, чтобы слова попадали в губы героев, и с контроллером.