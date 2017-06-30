Crash Bandicoot N. Sane Trilogy PS 4

Обновленная версия первых трех частей серии Crash Bandicoot о приключениях бандикута-мутанта в Австралии. Для ремастера перезаписали музыку, диалоги, перерисовали модели и уровни, обновили текстуры и провели другие улучшения. Этим занимались, конечно же, не в Naughty Dog, а в Vicarious Visions, но результат все равно впечатляет. Даже если вас ничего не связывает с оригинальной игрой, в переиздание все равно стоит поиграть — это настоящая аркадная классика, которая до сих пор работает по правилам 1996 года.

Пока N. Sane Trilogy выйдет только для PlayStation 4, а позже, возможно, появится и на других платформах.