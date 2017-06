Четыре года назад Эрнест Грин, более известный как Washed Out, ушел от расфокусированных поп-песен в сторону легкого психоделик-рока в духе The Flaming Lips, но сейчас возвращается с электронным альбомом. «Mister Mellow» неспроста Грин назвал визуальным: смотреть его лучше на YouTube, где альбом выложен в виде эпизода шоу с комиком Кайлом Муни в качестве ведущего. Без визуальной составляющей эти песни немного теряют в очаровании, но с ней альбом практически на уровне прошлогоднего альбома The Avalanches, еще одной летней записи, которая помнит о том, что таких до нее были тысячи.