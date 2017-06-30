Выходные домаНовый альбом Джей-Зи, сериал с Наоми Уоттс и обновленный Call of Duty
Как выжить дома в выходные
Что слушать
«4:44» Джей-Зи
Свой лучший за долгое время куплет Джей-Зи отдал на ремикс песни рэпера Фэт Джо, самое интересное в котором было ответом на выход альбома Бейонсе «Lemonade». Напомним, это где одна из главных поп-певиц момента обвинила мужа в измене. Несмотря на то что сюжет «Lemonade» был в соавторстве с Джей-Зи и написан, это не отменяет других, более смешных вещей — например, куплета из двух строчек в гостях у Дрейка или записанный словно по скайпу куплет для Фрэнка Оушена. От «4:44», собственно, никто ничего уже и не ждал, а зря. Да, Джей-Зи все еще читает о том, как когда-то торговал наркотиками, о хорошей жизни, о том, что он лучший из рэперов, но при этом в заглавной песне он честно говорит о неверности жене, а в других треках пишет завещание, упоминает походы к терапевту, очень глупо шутит про карликов и говорит о каминг-ауте своей матери. Это довольно расслабленный альбом человека, у которого вот уже трое детей, миллиард долларов и пара классических пластинок на века — зато он честный, как по отношению к слушателю, так и к самому себе.
«13» Дензела Карри
Не всем хочется слушать благую весть Джей-Зи, и на этот случай есть ответ — новый ЕР Дензела Карри, все еще числящегося в разряде перспективных новичков, но на деле уделывающего многих рэперов с именем даже вот этим мини-альбомом. Даже, потому что «13» состоит из демо, половина из которых это записанные на ноутбук фристайлы. Карри злой, дерзкий, не лезущий за словом в карман — судя по тому, что с ним, кроме коллег, сотрудничают и околоджазовые BadBadNotGood, и рок-группа Show Me The Body, новичком он скоро быть перестанет окончательно.
«Mister Mellow» Washed Out
Четыре года назад Эрнест Грин, более известный как Washed Out, ушел от расфокусированных поп-песен в сторону легкого психоделик-рока в духе The Flaming Lips, но сейчас возвращается с электронным альбомом. «Mister Mellow» неспроста Грин назвал визуальным: смотреть его лучше на YouTube, где альбом выложен в виде эпизода шоу с комиком Кайлом Муни в качестве ведущего. Без визуальной составляющей эти песни немного теряют в очаровании, но с ней альбом практически на уровне прошлогоднего альбома The Avalanches, еще одной летней записи, которая помнит о том, что таких до нее были тысячи.
Новая песня Сент Винсент
Энни Кларк не так давно объявила о новом туре Fear the Future, за которым, скорее всего, последует и ее новый альбом, а пока есть ее новая песня «New York», показывающая, что практически от прог-рока Кларк может двинуться куда-то в сторону поп-музыки. Коротенькая и довольно элегантная песня о городах и людях хоть и хороша, но заставляет желать чего-то большего — например, анонс нового альбома.
«Стресс» SP4K
Петербургский продюсер SP4K (читается как «Супчик») известен любителям русского хип-хопа как битмейкер — например, многим попадался на глаза вот этот его нетленный ремикс. На его альбоме, вышедшем на лейбле Hyperboloid, все иначе: это мрачная работа, даже в моменты какого-то проблеска остающаяся неуютной, название ей соответствует на все сто. У SP4K получается через техно добиться от слушателя какого-то состояния между паникой и трансом — не самое комфортное, но, возможно, необходимое.
Что смотреть
«Цыганка»
Gypsy
С 30 ИЮНЯ, Netflix, 1-й сезон
официальный ПРОКАТЧИК В РФ: Netflix
СОЗДАТЕЛЬ: Лиза Рубин
В РОЛЯХ: Наоми Уоттс, Билли Крудап, Софи Куксон
Психологический триллер Netflix, где Наоми Уоттс играет манхэттенского психотерапевта Джин Холлоуэй, которая имеет привычку устанавливать слишком интенсивные связи с пациентами и терять над ними контроль. Важно понимать, что две серии первого сезона сняла Сэм Тейлор-Джонсон, режиссер «Пятидесяти оттенков серого».
«Блеск»
G.L.O.W.
G.L.O.W. — это на самом деле никакой не блеск, а Gorgeous Ladies of Wrestling («Роскошные дамы реслинга»). Это немного проясняет дело: ни о каком глянце в сериале речи не идет (до поры до времени). В центре внимания — существующая в Лос-Анджелесе с 80-х годов и по сей день женская федерация реслинга, а главная героиня — Рут Уайлдер, неудавшаяся актриса, которая обрела себя на ринге, сражаясь в постановочных боях. Про новый хит Netflix с мощным феминистским подтекстом, премьера которого состоялась на прошлой неделе, уже пишут и Dazed, и Wonderzine.
С 23 ИЮНЯ, Netflix, 1-й сезон
официальный ПРОКАТЧИК В РФ: Netflix
СОЗДАТЕЛИ: Лиз Флэхайв, Карли Менш
В РОЛЯХ: Элисон Бри, Марк Марон, Бетти Гилпин
Что читать
Зак О'Мэлли Гринберг.
«Империя Jay Z»
М.: «Эксмо»
Старший редактор журнала Forbes выпустил биографию Джей-Зи, а точнее его финансовой империи. У музыканта только что вышел новый релиз, визуальный альбом «4:44», в котором он признается в неверности жене и шутит про карликов, — это своеобразный повод почитать про красивую историю успеха рэпера, богаче которого в 2017 году оказался только Puff Daddy.
Александр Генис. «Картинки с выставки»
М.: Редакция Елены Шубиной
Александр Генис много лет ведет рубрику «Картинки с выставки» на радио «Свобода». Новая книга — это собрание ее выпусков, длительное путешествие по главным музеям мира. В книге три части: «Персоны» и «Вернисажи» рассказывают о выставках, «Фантики» — об отдельных полотнах, изменивших мир и страну, прежде всего нашу. Генис также пишет о том, как изменилось само отношение людей к искусству в мире интернета.
Во что играть
Call of Duty:
Modern Warfare Remastered
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Поклонники Modern Warfare наконец сыграют в обновленную версию шутера, которая вышла довольно удачной, и не переплатят за ненужную им игру. Ранее Modern Warfare Remastered продавался только в комплекте с Call of Duty: Infinite Warfare, поэтому покупка обходилась в два раза дороже. Есть и плохие новости: четыре из 20 карт для сетевой игры продаются в платном дополнении за 900 рублей. Дополнение не пользуется популярностью, поэтому покупать его не стоит, все равно играть не с кем.
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy PS 4
Обновленная версия первых трех частей серии Crash Bandicoot о приключениях бандикута-мутанта в Австралии. Для ремастера перезаписали музыку, диалоги, перерисовали модели и уровни, обновили текстуры и провели другие улучшения. Этим занимались, конечно же, не в Naughty Dog, а в Vicarious Visions, но результат все равно впечатляет. Даже если вас ничего не связывает с оригинальной игрой, в переиздание все равно стоит поиграть — это настоящая аркадная классика, которая до сих пор работает по правилам 1996 года.
Пока N. Sane Trilogy выйдет только для PlayStation 4, а позже, возможно, появится и на других платформах.
Realm GrinderiOS,
Android, Windows
Фэнтезийный кликер, который притворяется мобильной стратегией. Механика знакома и примитивна: вы щелкаете по экрану — добываете валюту, покупаете улучшения — они добывают валюту за вас. Результат: ваше поселение постепенно обрастает зданиями и из деревни превращается в город. Realm Grinder предлагает минимальный ролевой отыгрыш — можно встать на сторону добра или на сторону зла, заключить союз с гоблинами или эльфами. Это влияет на карту (ее будут застилать зеленые леса или выжженная земля), но в основном касается бонусов. Так игра эксплуатирует нашу страсть открывать заблокированный контент и бесконечно копить игровую валюту, но в этом нет ничего плохого.
Diablo III: Rise of the Necromancer
PlayStation 4, Xbox One, Windows
Главное в обновлении — некромант, за которого в последний раз играли в Diablo II. Он, как и раньше, кидается костями, поднимает мертвых и создает разную магию на крови. Помимо нового класса, обновление принесет новый режим, в котором еженедельное подземелье нужно пройти быстрее другого игрока, несколько новых зон, и, конечно же, новое оружие, косметика и прочие предметы.
Текст: Артем Макарский, Лиза Биргер, Николай Удинцев, Илья Иноземцев, Степан Нилов
Фотографии: обложка, 2 – Alison Cohen Rosa/Netflix, 1 – Mikamote/Creative Commons (CC BY-SA 3.0), 3 — «Эксмо»
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