Выходные домаПерекрытие: Чем заняться дома 9 мая
Сериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»
9 мая в Москве (и других крупных городах России) из-за проведения парада будет ограничено движение для пешеходов и автомобилистов. Рассказываем, как провести этот выходной не выходя из дома — с новыми сериалами, книгами и музыкальными альбомами.
Что смотреть
«Сладкая горечь»
Sweetbitter
Экранизация одноименного романа, спродюсированная Брэдом Питтом
Бестселлер про молодую и красивую провинциалку Тесс, которая переезжает в Нью-Йорк, устраивается в модный ресторан и затевает любовный треугольник, издалека выглядит как типичное телевизионное мыло. Есть надежда, что с шестью короткими сериями и Брэдом Питтом в кресле продюсера кино окажется неплохим. По крайней мере у его компании Plan B до сих пор сложилась практически безупречная фильмография.
«Мир Дикого Запада»
Westworld
Второй сезон одного из самых популярных сериалов 2016 года
Дорогущая фантастика Нолана-младшего про парк жестоких аттракционов с андроидами, по замыслу канала HBO, должна была стать блокбастером уровня «Игры престолов». Вернувшись спустя полтора года в перенасыщенный рынок, захватить зрительские умы ему будет сложнее — пусть Нолан и говорит, что на этот раз писал сюжет не прямо по ходу съемок.
«Затерянные в космосе»
Lost in Space
Новое переосмысление ретросайфая — и снова Netflix
Ремейк сайфая из 60-х про сбившуюся с верного курса семью космических пионеров обещает поменять не только масштабы происходящего (Netflix позиционирует сериал как блокбастер с жанровым мастером Нилом Маршалом во главе), но и жанр — с семейной комедии на триллер. Единственное но: в качестве шоураннеров заявлена пара сценаристов с чуть ли не самой позорной фильмографией в современном Голливуде: «Дракула» (2014), «Последний охотник на ведьм» (2015), «Боги Египта» (2016), «Могучие рейнджеры» (2017).
Что слушать
GSPD «Космос»
5 мая GSPD выпустил релиз «Космос», состоящий из 4 треков в жанре примитивного евродэнса 90-х со стихами про вечное — «у меня два колеса, я почти велосипед, снова слышу голоса, я почти не абонент». Сам Давид Деймур пишет в твиттере, что это лучший релиз весны, а мы в редакции слушаем, вспоминаем его интервью на The Village и молимся.
Слава КПСС «Взрослая танцевальная музыка»
Альбом Гнойного двухнедельной давности, послушать который до майских праздников у вас, предположим, не было времени. Релиз стал сиквелом другой работы Славы — «Детской танцевальной музыки». Если тогда Слава плевал на качество записи и текстовую составляющую, то теперь со «Взрослой танцевальной музыкой» его заносит на территорию Элджея (и снова получается что он на все это плевал).
Buttechno «Супер Сизый Кинг»
Альбом Павла Милякова — видного персонажа отечественной лефтфилд-электроники Buttechno, выпущенный на лондонском лейбле The Trilogy Tapes, на котором есть и забытая песня-бивалент Натальи Медведевой «Добрый вечер, Мистер Героин!», и кавер на легендарную песню «Звуки Му», и психоделические гитарные запилы. Новым релиз не назовешь — музыкант выкладывал по треку еще с прошлого года, зато теперь можно купить пластинку и наслаждаться «Супер Сизым Кингом» красиво.
Что читать
«Линкольн в бардо». Джордж Сондерс
Издательство: «Эксмо»
Роман Джорджа Сондерса, который в 2017 году взял Букеровскую премию, рассказывает о том как президент США Авраам Линкольн вновь и вновь переживает гибель своего 11-летнего сына. Придя на кладбище, он погружается в состояние, которое буддисты называют «бардо», буквально — промежуточное состояние между двумя мирами.
«Смерть Сталина». Фабьен Нури, Тьерри Робин
Издательство: «Эксмо»
Из-за скандала с отзывом прокатного удостоверения у комедии «Смерть Сталина» одноимённый графический роман с целиком проиллюстрированной историей просто обречен на успех. Или нет.
«Черепахи – и нет им конца». Джон Грин
Издательство: АСТ
Спустя несколько лет после бестселлера «Виноваты звёзды» Джон Грин написал новую книгу. История 16-летней Азы Холмс, которая ломает голову над исчезновением миллионера, за поимку которого обещано солидное вознаграждение. За детективной историей скрывается все о чем Грин любит писать — борьба с болезнью (у главной героини обсессивно-компульсивное расстройство), дружба, любовь и молодость.
Фотографии: обложка, 1 – HBO, 2 – Слава КПСС, 3 — ЭКСМО, 2018
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