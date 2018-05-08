Что смотреть

«Сладкая горечь»

Sweetbitter

Экранизация одноименного романа, спродюсированная Брэдом Питтом

Бестселлер про молодую и красивую провинциалку Тесс, которая переезжает в Нью-Йорк, устраивается в модный ресторан и затевает любовный треугольник, издалека выглядит как типичное телевизионное мыло. Есть надежда, что с шестью короткими сериями и Брэдом Питтом в кресле продюсера кино окажется неплохим. По крайней мере у его компании Plan B до сих пор сложилась практически безупречная фильмография.

«Мир Дикого Запада»

Westworld

Второй сезон одного из самых популярных сериалов 2016 года

Дорогущая фантастика Нолана-младшего про парк жестоких аттракционов с андроидами, по замыслу канала HBO, должна была стать блокбастером уровня «Игры престолов». Вернувшись спустя полтора года в перенасыщенный рынок, захватить зрительские умы ему будет сложнее — пусть Нолан и говорит, что на этот раз писал сюжет не прямо по ходу съемок.

«Затерянные в космосе»

Lost in Space

Новое переосмысление ретросайфая — и снова Netflix

Ремейк сайфая из 60-х про сбившуюся с верного курса семью космических пионеров обещает поменять не только масштабы происходящего (Netflix позиционирует сериал как блокбастер с жанровым мастером Нилом Маршалом во главе), но и жанр — с семейной комедии на триллер. Единственное но: в качестве шоураннеров заявлена пара сценаристов с чуть ли не самой позорной фильмографией в современном Голливуде: «Дракула» (2014), «Последний охотник на ведьм» (2015), «Боги Египта» (2016), «Могучие рейнджеры» (2017).