Мне 24 года, я родом из Москвы, но всегда очень хотела перебраться в Питер. Вот уже полгодика пожила, присмотрелась, почувствовала жуткие питерские морозы, но жить там на постоянной основе не передумала. Из-за беременности пришлось вернуться в Москву, потому что у меня здесь родители. Я училась в ПТУ, как такового образования у меня нет, и сейчас я не работаю. Сижу дома, берегу себя перед родами.

Мое увлечение рэпом началось с того, что я пела. Один раз мои друзья заметили, что я бурчу себе под нос какую-то мелодию, и пригласили в группу вокалисткой. Потом предложили зачитать уже под готовый бит и текст — мне понравилось. Это был онлайн-баттл, и так получилось, что трое моих друзей, которые тоже подавали заявки, не прошли во второй раунд. Вырвалась только я. На следующий этап уже пришлось самостоятельно писать текст — это было просто ужасно, я понятия не имела, как это делается, но потом затянуло. И прет по этой теме до сих пор.

Потом онлайн-баттлы потеряли свою актуальность и в моду вошли офлайн-баттлы — Versus Battle и #SLOVOSPB. Тогда видео не было так популярно, как сейчас: компьютеры были слабее, никто особо не смотрел ролики на YouTube, просто сидели на форумах и обсуждали треки друг друга. А Versus Battle и #SLOVOSPB очень сильно поменяли расклад. Мне понравился этот формат, так что я тоже решила попробовать.