Ильдар Зайнетдинов, создатель «ГОСТ Звука»:

Лет семь назад мы с друзьями сделали свое объединение «Рад» c уклоном в хип-хоп, битс и локальную сцену, и именно из этой истории вырос «ГОСТ Звук». У многих российских музыкантов в последнее время сменились приоритеты, и сейчас выпускаться в России стало часто интереснее, чем участвовать в западных проектах. Но цель была и остается одна — продвигать то, что рядом, и красиво это упаковывать, чтобы развивать российскую электронную сцену.

Я уверен, что мы в каком-то смысле задали тренд на популярность отечественной музыки. Я прекрасно помню ее состояние и пять, и три года назад. Когда я делился с окружающими идей о том, что хочу сделать лейбл, на котором так называемая русскость и в плане текста, и в плане музыкантов станет ключевым вектором, мне в ответ крутили пальцем у виска. Ведь это все было до волны псевдопатриотизма на государственном уровне и триумфа Гоши Рубчинского. Кириллица только начинала входить в моду, а Рубчинский едва маячил на горизонте — в остальном было полное затишье.

Я абсолютно уверен, что работа, которую делает «ГОСТ», очень влияет на культурный имидж России в целом. Глобальные люди в музыкальной индустрии внимательно следят за тем, что у нас происходит. Мы постоянно приглашаем в «НИИ» иностранных гостей, которые делятся своим опытом, а по возвращении домой рассказывают, как у нас здорово и классно и что, вопреки политическим и экономическим трудностям, есть место для культурной жизни и новых творческих высказываний. Это очень важная динамика, которая должна всячески поддерживаться властями. Но пока есть только антипример — отмена фестиваля Outline, которая очень ударила по российской культурной репутации. Хотя я не берусь утверждать, что это исключительно ошибка властей, однако в их интересах было сделать все возможное, чтобы фестиваль состоялся.

Наше время — это эпоха бедрум-продюсеров, которые сами делают музыку от начала и до конца. Потребность в невероятных студиях исчезла, и музыканты получили больше свободы.

Мы печатаем весь винил на крупнейшей голландской фабрике, там же находится наш дистрибьютор. Плюс наша задача как продюсеров — найти нужного музыканта, который будет соответствовать духу лейбла, а потом сформировать с ним ключевую идею творчества и отобрать лучшие работы. Я смотрю на музыканта со стороны и стараюсь максимально раскрыть его. После того как сформировалась музыкальная концепция, мы обсуждаем визуальные и имиджевые особенности артиста, думаем о раскрутке в медиа. Потом уже идет печать и мастеринг, то есть студийная доработка материала. У «ГОСТа» на этот счет есть эксклюзивное соглашение с мастерами, которые обладают огромным опытом и работают, к примеру, с легендарным Аффекс Твином, Омаром Эс и Тео Пэрришем. Также мы внимательно следим за распространением винила и за тем, чтобы цена на вторичном рынке не повышалась. Для меня это принципиальный вопрос. Я не гонюсь за тем, чтобы наши пластинки стоили бешеных денег на Discogs, — хотя, чтобы это случилось, нужно просто ограничить тираж. Но я против discogs-барыг и считаю, что лейбл и музыканты должны зарабатывать честно.

Задача музыканта — делать музыку, а наша задача — сделать из этого красивый продукт. Мы потихонечку подходим к тому, чтобы сделать свое букинг-агентство и организовывать гастроли музыкантов. А одна из моих глобальных целей — экспорт музыкантов за рубеж. Хочу, чтобы наши пацаны больше выступали в Европе, США и Азии.

Сейчас на «ГОСТе» готовится несколько релизов, в том числе ребят, которые просто прислали демо на почту. Этому сильно помог цикл передач на «Мегаполис.фм», которые я посвятил исключительно локальной сцене. За год вышел цикл из 12 передач, в которых я ставил только отечественную музыку.



У нас есть музыканты, которые являются, так скажем, гостообразующими: LAPTI, OL, NOKL. С Пашей Buttechno мы вообще занимаемся клубом «НИИ», а все остальные — это наши талантливые друзья и знакомые. Основные презентации лейбла проходят в том же «НИИ», но есть и формат шоукейсов (фестивалей с участием сразу нескольких молодых музыкантов, которые играют короткие сеты. — Прим. ред.). Иногда мы устраиваем их в петербургском Mosaique, порой в Краснодаре.