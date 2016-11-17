Ну и наконец, было место, где я задержался дольше всего: это компания, выдающая разрешения на строительство. Ее открыл товарищ, который позвал меня на должность менеджера по привлечению клиентов, и я неплохо поднялся: в месяц получалось больше 100 тысяч. Ушел оттуда, потому что лег в больницу и решил полностью посвятить себя музыке. Как раз появились клиенты на гострайтинг (написание текстов на заказ. — Прим. ред.), да и за баттлы стали платить. Конечно, деньги получают не все участники баттлов, но если артист известный, платят ему неплохо. Баттлил я по-разному — как платно, так и бесплатно. В любом случае это не заоблачные деньги и не основной источник дохода.

Больше всего денег мне приносит гострайтинг — расценки небольшие, но заказов действительно много. В основном пишут начинающие рэперы, а тексты заказывают как для песен, так и для баттлов. Еще я продаю свои треки на iTunes — это приносит кое-что, но меньше, чем тот же гострайтинг. Продажа мерча более выгодна. Мы стараемся делать футболки небольшими партиями, чтобы разлетались сразу.

После того как я стал зарабатывать только рэпом, с деньгами стало получше, но это нестабильный доход. Бывает совсем хорошо, а иногда приходится побомжевать недельку. Но в основном не жалуюсь.

Неплохие деньги приносят концерты. После выхода альбома у меня будет тур по всей России — наверное, достаточно прибыльный. Я никогда не хотел работать юристом, просто был вынужден. Творчеством зарабатывать гораздо приятнее.

Между американской и российской рэп-индустриями огромная разница в деньгах. Там можно заработать на всю жизнь одним треком или срубать деньги с просмотров на YouTube. У нас эти перечисления гораздо меньше. Гострайтинг, мерч, концерты — это то, на чем зарабатывают рэперы в России.

Мне не близок хайп вокруг денег в текстах. Нравится читать о том, что действительно трогает за душу, как бы сопливо это ни звучало. Но многие подхватывают американские традиции и читают о тех суммах, которые хотели бы заработать, несколько приукрашивая. В США это нормальная практика, никто не будет рассказывать, что бомжует и ест быстрорастворимую лапшу. Такого человека просто не поймут.

У меня было много предложений от лейблов, и все они заключались банально в необходимости делиться с ними деньгами. Все, что предлагают российские лейблы, можно спокойно сделать самому. У меня есть менеджер Влад, чуваку всего 19 лет, но он справляется в одиночку со всеми организационными вопросами. Если у менеджера есть мозги, никакой лейбл не нужен.