ИндустрияМолодые библиотекари советуют книги на новогодние каникулы
Исследование сталинской архитектуры, сказки Гофмана и феминистская литература
Новогодние каникулы — редкая возможность не только выехать из города, но и просто полежать с книжкой на диване. За это время можно как ознакомиться с бестселлерами 2016 года, так и обратиться к нон-фикшну и фикшну, давно отложенному на полку до лучших времен. The Village поговорил с молодыми московскими библиотекарями и узнал, что читать на новогодних каникулах, если нет настроения гнаться за новинками и литературными трендами.
Мария Матвеева
сотрудник библиотеки имени Ф. М. Достоевского
Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и философский камень»
Книга из цикла историй о юном волшебнике Гарри Поттере, которая приходит на ум в первую очередь, когда спрашивают про новогодние книги. Этот роман наполнен удивительными существами и детским восторгом от мира, в который попадает маленький мальчик. Ну и, конечно же, куда же без приключений и главного злодея! Для тех, кто хочет очутиться в новогодние праздники в волшебной сказке.
Филип Пулман. «Золотой компас»
Это книга про удивительный мир, где у каждого человека есть свой деймон — часть личности героя, которая представляется в виде животного. Главный персонаж — девочка-сирота по имени Лира. Все, что есть у этой девочки, — ее деймон и друзья из приюта, такие же, как она: вечные искатели приключений. Однажды друга Лиры и еще нескольких детей похищают. Отважная героиня решает их спасти.
За время путешествия девочка узнает тайну о своих родителях, встречает бронированных медведей и знакомится с ведьмами. Тем, кто ищет добрую историю, которая затянет с головой в удивительный мир, эта книга подходит как нельзя лучше.
Фрэнсис Элиза Бернетт. «Маленький лорд Фаунтлерой»
Семилетний Седрик живет с мамой на окраине Нью-Йорка, но однажды узнает, что стал единственным наследником богатого английского графа Доринкорта. Седрик переезжает в Лондон и привносит в жизнь сурового англичанина детскую доброту и непосредственность. Со временем Седрика начинают любить все — от прислуги до самого графа. Кроме того, мальчику приходится сталкиваться с трудностями и испытаниями, которые могли бы его ожесточить, но Седрик с достоинством проходит их, оставаясь бескорыстным и честным человеком. Эта книга наполнена добром и достоинством, так что ее стоит прочитать всем.
Алтана Лиджиева
сотрудник библиотеки № 183 имени Данте Алигьери
Евгения Гинзбург. «Крутой маршрут»
«Крутой маршрут» — документ эпохи, ужасам которой больше не должно быть места в истории человечества. Драматическое повествование о 18 годах тюрем, лагерей и ссылок. Автор потрясает своей беспощадной правдивостью, а вещи, о которых идет речь, с трудом постигаются человеческим разумом. Книга иллюстрирована фотографиями и подлинными документами.
Ричард Докинз. «Эгоистичный ген»
Докинз сам по себе хороший этолог, а в 1976 году он написал особенно крутую вещь — книгу «Эгоистичный ген», в которой обосновывается геноцентричный взгляд на эволюцию. «Мы созданы нашими генами. Мы, животные, существуем, чтобы сохранить их, и служим лишь машинами, обеспечивающими их выживание. Мир эгоистичного гена — это мир жестокой конкуренции, безжалостной эксплуатации и обмана». Докинз показывает, что эгоистичный ген — это еще и хитрый ген. И он лелеет надежду, что вид Homo sapiens — единственный на всем земном шаре — в силах взбунтоваться против намерений эгоистичного гена.
Борис Гройс. «Gesamtkunstwerk Сталин»
Борис Гройс радикально меняет точку зрения на художественный авангард XX века и его отношение к тоталитарной эстетике. Гройсовский «Сталин» выступает метафорой не преодоления, а завершения авангардного проекта, его отрицанием отрицания, то есть, по сути, является утверждением главного пафоса авангарда — революционного пересоздания не столько формы произведения, сколько самого зрителя.
Олег Грознов
сотрудник библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева
Итало Кальвино. «Тропа паучьих гнезд»
Этот удивительный роман напоминает выжженный солнечным светом полдень. Он безжалостен, чист и крепок, как молодое вино. Это история об одиноком мальчике-подростке, желающем найти друга. Всюду война и смерть, однако детское сознание расцвечивает мрачные картинки в яркие тона. Под пером Кальвино роман о разрухе и одиночестве больше напоминает приключение, притом изрядно сдобренное иронией и черным юмором. Эффект получается такой, как если бы «Иди и смотри» Элема Климова снимал Витторио Де Сика.
Хорхе Луис Борхес, Мария Герреро. «Книга вымышленных существ»
Всю свою долгую жизнь Борхес провел в стране вымыслов. Окружающему миру он предпочитал художественную реальность. Ослепнув, он окончательно погрузился в мир образов. Вот и составленный им бестиарий посвящен исключительно вымыслам, тем причудливым созданиям человеческой фантазии, что населяют страницы книг — художественных или натурфилософских. Здесь вы повстречаетесь как с давно уже знакомыми драконами и единорогами, так и с ужасающей мантикорой, гигантским Кракеном и эфиопским катоблепасом.
Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Повелитель блох»
Наряду с «Щелкунчиком» это одна из самых рождественских историй Гофмана. Сюжет повести вихрится и напоминает калейдоскоп, политическая карикатура соседствует здесь с изощренным эротизмом, и каждый из героев — не тот, кем кажется. Как ни странно, фантазии Гофмана очень современны. Неудавшийся музыкант, средний чиновник, неприметный маленький горожанин — они напоминают многих из нас. Все мы лишь крошечные серые песчинки, бетонная пыль, мечтающая о прекрасном и недостижимом.
Творчество для Гофмана было таким же актом бегства от давящей реальности в мир мечты, каким для нас cтала виртуальная реальность. Гофман почти не дарит надежды и не обещает радости на Земле, однако читать его — все равно что пить шампанское: искрится, кружит голову и быстро улетучивается, оставляя приятные воспоминания.
Зигмунд Фрейд. «Анализ фобии пятилетнего мальчика»
К Фрейду как к ученому можно относиться по-разному, но отрицать его значение для культуры нельзя. «Анализ фобии пятилетнего мальчика» — это не просто отчет о болезни, а настоящий детектив, в котором роль Холмса отведена психиатру, а роль преступника исполняет болезнь. Конечно же, дело не обходится без Эдипова комплекса. Исследуя страхи, сны и фантазии, греховные желания и порочные наклонности маленького мальчика, Фрейд выплескивает на читателя целый мир безумных сюрреалистических образов, которые впечатлили бы даже Босха. По сути, учение Фрейда — это колыбель новой эстетики и нового видения. Это начало нового искусства.
Томас Манн. «Лотта в Веймаре»
Этот короткий роман проникнут элегическим чувством. В нем рассказана история давно умершей любви. Вторая серия «Юного Вертера», лишенная штюрмерского пафоса. Но прежде всего это диалог двух гениев — Манна и Гете, попытка постичь образ и самую суть немецкого гения и вместе с тем проникнуть за кулисы великой культуры. После прочтения остается чувство грусти, ощущение уже прожитой жизни и трезвое осознание того, что самое главное, самое необходимое мы всегда оставляем невысказанным.
Дарья Серенко
ведущий библиотекарь ЦУНБ им. Н. А. Некрасова и основатель акции
#тихий пикет
Александр Введенский. «Всё»
На каникулах все слова и вещи должны быть отпущены на свободу, поэтому я советую вам читать обэриутов, в частности эту книгу. На мой взгляд, после Введенского гораздо проще воспринимать современные поэтические практики, которые многим кажутся достаточно герметичными.
Леонид Шваб. «Ваш Николай»
Из современных поэтических книг я выбираю книгу поэта Леонида Шваба «Ваш Николай». Леонид Шваб — лауреат премии Андрея Белого этого года. Если вы привыкли на каникулах ездить в поездах, слушать истории попутчиков, вырванные из контекста, смотреть в окно на быт, частью которого никогда не станете, — вам очень понравится эта вещь.
Гай Стэндинг. «Прекариат: новый опасный класс»
Сейчас, когда все работают на фрилансе и круглосуточно чем-то заняты, совершенно необходимо во время отдыха рефлексировать над этой книгой. Думать о том, как и кем мы трудимся, как устроено наше общество, кто мы и от лица кого говорим. Поэтому читаем книгу Гая Стэндинга «Прекариат: новый опасный класс».
Мария Рахманинова. «Женщина как тело»
Последняя книга (моя настольная) — «Женщина как тело» Марии Рахманиновой, освещающая животрепещущие вопросы биополитики и контроля над женским телом. Поскольку на новогодних каникулах у плиты обычно круглосуточно стоят мамы, бабушки, дочери и сестры, которые выслушивают множество комментариев насчет их женского предназначения, эта книга будет очень актуальна в праздники.
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