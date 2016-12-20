Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Повелитель блох»

Наряду с «Щелкунчиком» это одна из самых рождественских историй Гофмана. Сюжет повести вихрится и напоминает калейдоскоп, политическая карикатура соседствует здесь с изощренным эротизмом, и каждый из героев — не тот, кем кажется. Как ни странно, фантазии Гофмана очень современны. Неудавшийся музыкант, средний чиновник, неприметный маленький горожанин — они напоминают многих из нас. Все мы лишь крошечные серые песчинки, бетонная пыль, мечтающая о прекрасном и недостижимом.

Творчество для Гофмана было таким же актом бегства от давящей реальности в мир мечты, каким для нас cтала виртуальная реальность. Гофман почти не дарит надежды и не обещает радости на Земле, однако читать его — все равно что пить шампанское: искрится, кружит голову и быстро улетучивается, оставляя приятные воспоминания.