Текст: Артем Макарский

В то время как, по мнению музыкальных изданий, песнями года становятся одни композиции, по радио в такси, в закусочных и в эфире музыкальных каналов мы слышим совсем другое. The Village попросил музыкантов и музыкальных критиков выбрать поп-песню этого года, которая им действительно нравится, и кратко объяснить почему.

Era Istrefi — «BonBon»

Прозвучала 6 298 раз на 10 станциях Москвы*

256 822 042 просмотра на YouTube



Николай Редькин, редактор The Flow: Певица Эра Истрефи — уроженка Косово и албанка по национальности, но если вы включите ее песню, то будете пребывать в полной уверенности, что слушаете невыпущенный трек Рианны. Звучит он как типовая поп-музыка в 2016 году: минимализм в продакшене, карибский вайб, тропические свистелки и тому подобное.

Есть одна проблема: трек целиком записан на албанском, английских строчек в ней раз-два и обчелся, и вставки эти выглядят довольно забавно. Это не помешало «BonBon» стать хитом года — у клипа всего в четыре раза меньше просмотров, чем у песни «Work». Истрефи показывает, что в крутой танцевальной песне совсем не важны слова и, что называется, нарратив.

Здесь еще и урок для русских музыкантов, которые все еще стесняются петь на родном языке. Это хорошая иллюстрация к тому, что язык поп-музыки сейчас радикальным образом трансформируется. В той же песне «Work» вы ведь тоже не понимаете, что поется дальше первой строчки, а «Патимейкер» становится главным местным хитом года — и ничего.

Бритни Спирс — «Do You Wanna Come Over?»

Прозвучала 183 раза на 2 радиостанциях Москвы

1 274 932 просмотра у видео с хореографией под эту песню

Антон Вагин, лидер группы «Кобыла и трупоглазые жабы», создатель канала «Всякая годная попса»: Песня с нового альбома Бритни, от которой не то чтобы все плевались, но однозначно ее недооценили. Мисс Спирс в этом году триумфально вернулась в мир поп-музыки, записав сногсшибательный альбом с кучей хитов и «Do You Wanna Come Over?» — чуть ли не главный из них. Мрачное диско с мощнейшим фирменным зарядом сексуальности Бритни (от ее «ага» в припеве перехватывает дыхание).

Булькающий приглушенный бас, минималистичные нервные гитары, звук открывающейся газировки в качестве перкуссии — все это создает томную неповторимую атмосферу, напоминающую давнишний хит Бритни «I'm a Slave 4 U». Возникает ощущение, что ты находишься на танцполе в каком-то богом забытом клубе в Аризоне и все слова песни обращены к тебе. Характерно, что она была написана и спродюсирована теми же людьми, что отвечали за прошлогодний релиз Селены Гомес «Revival», лучший альбом 2015-го, который сама Бритни упоминала в качестве источника вдохновения при записи своей новой пластинки.

«Время и стекло» — «Навернопотомучто»

Прозвучала 5 953 раза на 15 радиостанциях Москвы

46 650 368 просмотров на YouTube

Леонид Мещерин, редактор паблика «Сторона»: В прошлом году музыкальный мейнстрим во многом сформировали тропический хаус и дэнсхолл, а в 2016-м, кажется, окончательно захватили рынок. Несмотря на искреннюю симпатию к жанрам, меня терзали сомнения, сможет ли кто-то удачно перенести этот южный звук на местную почву. «Навернопотомучто» — не просто пример, когда все получилось, это, на мой взгляд, лучшая песня дуэта наравне с «Именем 505».

Здесь всего в меру: каждый хук, каждая строчка длятся столько, сколько нужно, соблюден идеальный баланс между «тропиками» и чистым хаусом. У Нади тут такой по-хорошему дерзкий голос, Позитив тоже очень уместно вступает. Песню не хочется промотать ни на секунду — думаю, не каждый хит может сегодня этим похвастаться. А вообще, на вопрос «Почему именно она?» есть куда более подходящий ответ — навернопотомучто!

twenty one pilots — «Heathens»

Прозвучала 5 514 раз на 14 радиостанциях Москвы

534 163 943 просмотра на YouTube



Иван Калашников, музыкант группы «Наадя»: В «Heathens» очень мало ярких инструментальных элементов, которые бы бросались в глаза. Нет удачного бита, нет запоминающейся партии, ни одного солирующего инструмента. Обычный аккомпанемент из пианино и скупые вставки с вокальными семплами. Есть акцент на гитаре во второй части. Больше ничего. Но зато есть вокальный хук, который мне кажется просто убийственным. Тата тата тата та та тааааа, тата тата тата тата та та тааа. ТАА ТАА ТАААА ТАТА ТААА ТАА ТА ТААААА, ТАА ТАА ТАААА ТАТА ТААА ТАА ТА ТААААА. Гениально.

Джастин Тимберлейк — «Can’t Stop the Feeling»

Прозвучала 8 161 раз на 20 радиостанциях Москвы

331 329 834 просмотра на YouTube

Сергей Сабуров, диджей, совладелец лейбла Hyperboloid Records: Сначала я подумал, пока не расслушал, что это The Weeknd с новой песней. Многие музыканты пришли к общему знаменателю (Daft Punk в ту же кучу) — все, что я в юности считал продвинутым и андерграундным, стало поп-музыкой. Мне, конечно, противно, но все эти компоненты давят на мои кнопки из поздних 90-х — начала нулевых. В случае Тимберлейка — такой фанки-диско-фильтр, хаус и танцевальный фанк. Диско-фанк — это вечный рецепт хита.

У меня до сих пор дофига подобных пластинок, только в основном без вокала.

И я от них постепенно избавляюсь, но когда-то они мне нравились. И на той работе, где я ставил такую музыку, мне платили лучше, чем на дабстеп-пати, где, разумеется, не платили вообще. Когда я слышу такую музыку, я вспоминаю все эти дорогие диджей-кафе: красивые девочки со стремными мужиками, драки утром на афтерпати. Это было давно, но, наверное, в подобных местах ничего не изменилось до сих пор.

Pharaoh x Boulevard Depo — «5 минут назад»

Прозвучала 0 раз на 0 радиостанциях Москвы

20 813 103 просмотра на YouTube



Андрей Никитин, редактор «Афиши» и The Flow: Никогда бы не решился рекомендовать эту песню людям, которые придерживаются высокого мнения о своем музыкальном вкусе, ну и вообще относятся к музыке очень серьезно. Но сам послушал ее много-много раз. Она адресована не моему поколению, я эту станцию давно проехал. Видимо, поэтому песня и кажется мне грустной.



Мне в ней нравится все, даже пустяковые мелочи: как гудит и стонет бас, как голос на фоне дублирует «суки постоянно врут», как после фразы «не прошло пяти минут, как я зароллил» вдруг наступает тишина. Смешной танец Фараона, капюшон и очки Бульвара, двое офигевших подростков, которые флексят в гостиничном номере и искренне верят, что они — рок-звезды.



Я уже где-то писал, что это песня про скоротечность нашего времени и перемалывающий всех инфопоток. Хотя ее создатели, кажется, этого смысла не вкладывали. Люблю пересказывать историю, как Александр Яковлевич Толмацкий, отец Децла и продюсер, недавно расшерил этот клип в фейсбуке и напророчил: «Думаю, они будут популярны». А через пять минут посмотрел на количество просмотров (их к тому времени набежало 20 миллионов) и быстро отредактировал запись: «Думаю, он будет новым рэп-идолом».

Carla’s Dreams — «Sub Pielea Mea»

Прозвучала 9 802 раз на 14 станциях Москвы

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Владимир Завьялов, редактор сайта The Voice: История циклична: в 2004 году была сборная Греции по футболу и «Dragostea Din Tei» молдавской группы O-Zone, сейчас – «Лестер Сити» и песня «Sub Pielea Mea». Написала ее группа Carla’s Dreams — это то ли пять, то ли десять молдаван c раскрашенными лицами, которых (вроде как) рассекретили люди из L!FE.

По старой доброй отечественной традиции «Sub Pielea Mea», благодаря которой 2016 год будет в массовой памяти ассоциироваться со строчкой «Оп, эроина», попала на радио окольными путями в низкопробном танцевальном ремиксе. Чтобы понять, какую песню мы потеряли, можно послушать оригинальную версию, а лучше взглянуть на живое выступление Carla’s Dreams у Урганта. И тут же выясняется, что «Sub Pielea Mea» — это не грязные танцы у прибрежной шавермы в духе Дана Балана, за которые всегда было принято ругать романский поп. Оригинальная версия — неторопливая драматическая баллада, ловко балансирующая между рокапопсом, румынским колоритом и передовым звуком: плачут гитары, бит послушно отчеканивает трещоткой, а вокалист трагически хрипит, что твой Вакарчук, и рефрен здесь приобретает совсем уж страдальческие нотки. Кстати, «эроина» — это героиня, а не то, что все подумали.

*Здесь и далее — по данным Moskva FM.

обложка: RCA Records/Sony Music Entertainment