— Вы допускаете, чтобы высказывание, звучащее со сцены «Модерна», было резким, конфликтным?

— В России довольно давно, если вы слышали, отменили крепостное право. Но не во всех театрах об этом знают. Я не считаю «Модерн» своей вотчиной, я здесь не царь, не помещик с крепостными артистами. Мы сделали проект «Приходите сегодня», чтобы любой режиссер, драматург, художник мог прийти к нам со своим проектом, который может быть сколь угодно спорным и конфликтным. Единственное условие — чтобы это было в рамках закона. Я вам больше скажу: департамент культуры, с которым я в последнее время часто общаюсь, только за. Они говорят: давайте, делайте современно, высказывайтесь. Я хочу здесь поставить пьесу про террористов. Это же существует. Раз в месяц на земном шаре происходит террористический акт. Это же катастрофа XXI века. Сейчас мы делаем «О дивный новый мир» по Хаксли, это первая постановка в России. Это тоже высказывание, резкое высказывание про мир потребления, про потерю нравственности, потерю чувств. Это великая книга 1932 года, мировой бестселлер. Хаксли предсказал то, к чему сегодня подошел весь мир, не только Россия.

— На чей опыт — мировой или российский — вы опираетесь? На какой театр хотите быть похожи?

— Невозможно быть похожим на другой театр. Не получится. Я не застал яркого периода Театра на Таганке и «Современника», видел это только в записи. Я горд тем, что у меня были теплые отношения с Петром Наумовичем Фоменко. Мне нравятся рассуждения Эфроса и его спектакли, которые я видел на видео. Это живой театр, это люди на сцене — не актеры, а люди. Мне не интересен театр позерский, театр, где я ничего не понимаю. На каком языке они говорят? На русском? Я понимаю буквы, слова, а в предложения это не складывается. Они и сами не понимают, что они говорят. Как в опере: поют по-русски, а ничего непонятно. Я за живой театр. У меня четыре года с успехом идут «Цветы для Элджернона» в РАМТе. Все четыре года на спектакль невозможно попасть. Мы играем его по два-три раза в месяц, билеты раскупают за два месяца. Не было спектакля, чтобы зал в конце не вставал и не хлопал стоя. Большой, практически тысячный зал. Приходят и молодые люди, и среднего возраста, и они плачут, ревут. Это прекрасно. Я считаю, что плакать нужно в театре, а не в жизни. Вы же приобретаете знания. Зачем вы приходите в театр? Чтобы приобрести знания о себе. Вы хотите, может быть, прожить еще одну жизнь и переложить ее на себя.