В «Пропаганде» довольно долго играли живые концерты. Ходит байка, что когда первый раз диджей поставил альбом «Homework» Daft Punk, один из руководителей сказал ему больше такое не ставить. То есть сначала прямой бит здесь был не в почете. А потом начались вечеринки Сергея Санчеса. В то же время пришла мода на позитивный английский дип-хаус. Тогда было модно быть «позитив»: по поводу и без повода все улыбались — на трезвую голову.

«Пропаганда» еще на заре нулевых занимала такую позицию: «Мы против наркотиков, если вы нет, то к нам не ходите». Об этом как-то даже говорили в программе «Время» в начале 2000-х, ставя «Пропку» в пример. Я помню, там висело объявление, что в клубе дежурит агент в штатском (не знаю, правда это или нет). Охрана за всем очень четко следила, думаю, и сейчас следит. Хотя, конечно, никто не застрахован от того, что человек сожрал что-то за углом и пришел в клуб.

В «Пропаганде» люди собирались to celebrate — праздновать: любовь, равенство, отсутствие стереотипов. Если человек чересчур сноб, на понтах или выпивший, то есть траблмен, кем бы он ни был, он не попадал внутрь. Официальное правило для фейсконтроля всегда было такое — проходят люди с открытым взглядом и с улыбкой на лице, неважны шмотки и социальный статус. Потом многие места стали этот принцип копировать, не понимая сути: делили на модный — не модный, богатый — не богатый. Держать фейсконтроль было всегда очень сложно, и Кирилл ругался в сердцах на охранников. Не пускали, например, Юлю Родионову, которая была потом арт-директором «Пропаганды». Очень много людей, которые потом имели отношение к клубу, сначала по какому-то недоразумению не могли в него попасть. Меня один раз тоже не пустили, но, правда, на гей-вечеринку. Я был с девушкой.

Я пришел в «Пропаганду» просто как посетитель, а на вечеринке с Funki Porcini (британский диджей. — Прим. ред.) понял, что хочу этим заниматься, хочу работать с людьми, которые организовывают такие вечеринки. Меня познакомили тогда с Борей Романовым. Я стал помогать Боре работать с диджеями, встречать их, селить в гостинице, занимался логистикой. Так продолжалось несколько лет, параллельно я еще вел клуб «Культ». И в какой-то момент Кирилл Салдадзе сказал мне: «Хотим предложить тебе работу арт-директора».

Никто не думал, когда создавал «Пропаганду», что она должна быть какой-то крутой. Когда я пришел туда таким бодрым арт-директором, Кирилл меня все время осаживал в моей попытке выпендриться. И был прав. Это просто локальный бизнес. Клуб и кафе прежде всего — оно дает больше средств, чем вечеринки. А вечеринки — это музыка и любовь.

Вы не представляете, сколько крутого народу работало там официантами и барменами. К сожалению, с нами уже нет Нины Яковлевны — она была шеф-поваром «Пропаганды». Знаменитый «Цезарь», стейки в перечном соусе, пироги в «Люди как люди» — это все Нина Яковлевна. Среди официантов была, например, актриса Маша Шалаева, которая потом выиграла приз «Кинотавра», и Лика Геворкян, которая занималась персоналом «Солянки» и сейчас ведет бар 8 Oz.

Я всегда любил пристраивать талантливых артистов и занимаюсь этим до сих пор. Мы дружили с Ниной Кравиц, она иногда играла в дружественных мне местах — «Триш» на «Сухаревской» и в «Культе». Я периодически передавал ее миксы Кириллу (Салдадзе. — Прим. ред.): «Классная, вкус хороший, послушай». Надо понимать: если играешь в «Пропаганде», тебе в затылок дышат 15 желающих. Гонорары за гастроли реально вырастали в два раза у тех, кто хотя бы выходил здесь на замену. Мы решили пригласить Нину на час на вечеринку Oil в пятницу. Кирилл обычно сам приходил и смотрел артистов, а в этот раз он уехал. Но я знал, что руководство прислушивается к мнению многих людей, кто работает в баре, гардеробе, охране. А как оценить – хорошо выступил артист или плохо? Аплодисменты. В общем, Нина тогда на выступление немного опоздала, волновалась, местами чуть-чуть косячила — пульт был новый, но она играла очень крутую музыку, и у нее харизма настоящего артиста — ее все любят, это видно. А раньше была драм-энд-бейсовая традиция: когда один диджей меняет другого, музыку останавливают, и все аплодируют. В техно и хаусе такой остановки нет. И в «Пропаганде» аплодисменты в лучшем случае звучали в конце вечеринки. Когда Нина закончила, я убрал ее последнюю пластинку, но специально не поставил сразу следующую, и — шквал оваций. А для нее это первое выступление на сцене в клубе «Пропаганда». Она мне тогда сказала: «Я эти аплодисменты никогда не забуду». Она и в самом деле не забыла.