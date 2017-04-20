Текст: Настя Макоста

Российский лейбл «ГОСТ Звук» был создан три года назад и сильно повлиял на отечественный музыкальный ландшафт, а сейчас превратился в один из главных активаторов российской электроники. Именно его резидентами являются одни из главных фигур нашей андеграунд-сцены — Buttechno, OL, Lapti и Nocow, а клуб «НИИ» можно смело назвать штаб-квартирой «ГОСТ Звука». Вместе с основателем лейбла Ильдаром Зайнетдиновым, известным под псевдонимом Lowbob, The Village погрузился в музыку передового отечественного лейбла и узнал, какие именно треки сделали «ГОСТ Звук» таковым.

ИЛЬДАР ЗАЙНЕТДИНОВ основатель «ГОСТ Звука»

Aleksei Nikitin — «Tevi»

С этого релиза начался «ГОСТ», это также первый релиз Алексея Никитина под собственным именем. Как сейчас помню все переживания с запуском, как мы отбирали треки и несколько раз сменили концепцию релиза. Думаю, именно этот трек с пластинки больше всех раскрывает характер Лехи, и его «Ледяной альбом» продолжает эту тему спустя три года.

ГОСТ002 тест-пресс «Б1: Вспоминафония»

Второй релиз для меня — это урок о том, что недостаточно просто выпускать красивую музыку. Я был абсолютно в него влюблен и уверен в быстром солдауте, хотя он случился где-то через полтора года. На удивление второй релиз тогда был практически полностью проигнорирован глобальным сообществом, и я не мог найти этому объяснение, как не могу и по сей день. Спустя годы я начал встречать его у очень крутых селекторов — как будто все решили тихонько приберечь его без лишнего шума. «Вспоминафония» для меня в каком-то смысле гимн «ГОСТа».

Олег Буянов — «Деньги Это Газ» / OL — «Money Is A Gas»

Одна из самых сильных работ Олега в то время серьезно нашумела, попала в сумки многих именитых диджеев и по сей день звучит крайне актуально и аутентично. Помню, было интересное совпадение: я впервые посмотрел фильм «Еще раз про любовь», был под большим впечатлением, и тут мне Олег присылает трек «Давай поговорим», в котором использованы сэмплы из этого фильма, с одной из главных сцен. По сей день один из моих любимых его треков, но сюда я решил вставить видео на композицию «Деньги Это Газ» — совместная работа Олега, Пети Воронова и Аделя Салеха.

Lapti & Nocow — «Sirenas (subjective vision)»

Я неоднократно говорил, что выпустить релиз «Лаптей» для меня было невероятно важно, и в общем-то я во многом для этого делал «ГОСТ». Очень рад, что получилось настоять именно на такой обложке — большое спасибо Лене Цибизовой за суперкадр и Лехе за доверие. Этот альбом для меня абсолютно вне времени, я всегда слушаю «Металлопену», как в первый раз: с того самого момента, как услышал ее у него на MySpace. Тогда у нас приключилась интересная история с ребятами из Great Fruit, которые абсолютно самостоятельно сняли субъективную версию на композицию «Сирены». Помню, как тяжело ее восприняла вся команда: эта работа показалась слишком трендовой и апеллирующей к примитивным стереотипам, которых мы всегда стараемся избегать, но эта формула сделала свое дело, и сейчас это самое популярное видео с композицией «ГОСТа» на YouTube.

Buttechno — «Yalta Sea Blues»

Мы очень долго готовили с Пашей эту работу, около года я через день получал от него всякие идеи и наброски. Мне очень хотелось показать другую сторону Паши, показать, насколько широко он мыслит музыкально, и, думаю, этот релиз выполнил эту задачу. Иллюстрацию рисовал его ялтинский друг Владимир Павлов, Паша отвечал за общую концепцию дизайна и типографику — с этого релиза мы начали плотно сотрудничать в плане визуальной подачи «ГОСТа».

Piper Spray — «Autumn in Chertanovo»

Пайпер Спрэй открыл серию двойных альбомов на «ГОСТе». Выпускать двойники, в общем-то, безумие в наши дни, но я считаю это очень важным высказыванием, как для музыканта, так и для лейбла. Думаю, для меня собрать альбома Пайпера было самой сложной задачей: у него много невероятного материала, каждый трек постоянно ломается и меняется, и сделать из этого цельную картину представлялось практически невозможным, но каким-то образом все сложилось в единую картину. С этим альбомом мне очень помог Адель Салех — как с оформлением, так и общим духом релиза, его подачей. Он полностью отвечал за визуальную сторону проекта и снял видео на одну из главных композиций альбома «Осень в Чертаново».

Flaty — «Wasted» (feat. Midnite Cobras)

Еще одна очень большая и глубокая работа была сделана вместе с Flaty в рамках коллаборации «НИИ» и «ГОСТ Звука» — NII001. Женя в течение года приезжал к нам и записывал музыку со всеми ключевыми участниками проекта: Burago, Buttechno, 8ousyboy, Muzzlebusf и другими. Как и любая большая творческая работа с участием множества ярких личностей, эта история отобрала у нас много сил — мы постоянно сталкивались с какими-то проблемами на всем протяжении проекта. Однако наши усилия не остались незамеченными, релиз собрал множество положительных отзывов, среди которых мне особенно запомнилась фраза на русском языке в англоязычном каталоге Hardwax: «Очень рекомендуемая!».

Stanislav Tolkachev — «Optical Illusions»

Как только я окончательно обрисовал для себя концепцию основной линии «ГОСТ Звука», я начал задумываться над саблейблом, который бы в большей степени был посвящен танцевальной музыке. Так родилась концепция «Инструмента», и первый релиз на мой взгляд идеально о ней заявил. Я давно восхищался музыкой Толкачева и очень хотел сделать с ним что-то особенное; мы долго общались на эту тему, но у Стаса уже давно расписаны релизы на долгое время вперед. Я уже было отчаялся, но тут Стас присылает мне два случайно найденных трека, которые идеально ложатся в мое видение серии. Один из треков с релиза я услышал в совершенно невероятной ситуации: мы выходили под утро с Баттехно из «Бергхайна» после нашего совместного сета на открытии CTM, и из палатки с шаурмой, припаркованной около входа в клуб, доносилась мелодия «Оптических иллюзий». Продавец увидел майку «ГОСТ Звука», обнял нас и принялся дальше обслуживать своих утренних клиентов.

Сергей Суокас — « Река времени»

Мы очень давно знакомы с Сергеем, и я с большим уважением отношусь к его творчеству. Я считаю, что художнику крайне важно быть чаще наедине с собой, чему Сергей посвящает немало времени, и это очевидно дает свои плоды. В моем представлении Сергей пишет музыку где-то в прекрасном карельском лесу и день ото дня совершенствует свой язык, все ближе подбираясь к своему «Я». Это очень глубокий и трудолюбивый музыкант, с которым всегда приятно работать: в этом году у нас выйдет еще один релиз в серии «Инструмент».

«ИНСТРУМЕНТ03: Ада»

<a href="http://gostzvuk.bandcamp.com/album/03">ИНСТРУМЕНТ03: Ада by Rodion Stankevich</a>

Этот релиз мы готовили практически два года. Я еще ни разу не встречал такого перфекциониста, как Родион, но все усилия были оправданы: пластинка потрясающе звучит, я думаю, пока это лучший образец в нашем каталоге. У Родиона вообще очень классический звук, он один из немногих локальных артистов, достигших столь высокого уровня звучания. Я узнал о нем благодаря Кириллу Мамину; даже не знаю, каким образом можно еще было о нем узнать, хотя человек больше десяти лет серьезно пишет музыку. Мне очень приятно, что эта пластинка очень понравилась Мэтью Херберту — он прибыл в Токио и обошел все магазины, чтобы купить ее и сыграть на своем выступлении, но везде все было распродано. Но он настолько хотел сыграть его, что написал нам с просьбой поделиться с ним цифровой версией, что мы и сделали, вдогонку прислав весь каталог лейбла.

Вечеринка по случаю трехлетия «ГОСТ Звука» пройдет в эту пятницу в «НИИ». В этот вечер оба здания «НИИ» будут представлены исключительно артистами лейбла, а также новыми именами, чей дебют на «ГОСТе» состоится в этом году.

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