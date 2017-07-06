Я ничем не занимаюсь, кроме творчества, потому что понял: все остальное не приносит такого удовольствия. Но я не мейнстримный артист, чтобы покупать себе тачки или дома. Живу просто, потребности у меня скромные: не трачу много денег на еду, передвигаюсь на общественном транспорте. И живу в свое удовольствие. У меня был опыт офисной работы, но было и невыносимое ощущение того, что я должен заниматься чем-то совершенно другим. Деньги — другой вопрос. Возможно, если достаточно долго заниматься тем, что тебе нравится, то с опытом придет качество и возможность зарабатывать, но это не точно. Некоторых художников поняли только посмертно. Чтобы зарабатывать, время от времени я принимаю заказы на музыку для рекламы, работал с Yota и Vogue. Также у меня есть некоторые идеи по монетизации: например, думаю разобраться со стримами, делать уникальный мерч своими руками. Но больше всего денег сейчас приносят гонорары за концерты. Когда я перезапустил сольную карьеру под именем Арчанга, снова начал активно выступать в разных городах. Когда немного абстрагируешься от себя, сложно оценить свою музыку — как ее можно оценить, она ведь сама приходит? Но, абстрагировавшись от скромности, ты ставишь условия. Тут все зависит от ситуации: между подвальным дружеским концертом и спонсорской вечеринкой с алкоголем существует большая разница. Точные цифры называть не хочется — мы ведь не у Дудя все-таки. Есть свой кайф выступать у друзей на раздолбанном квартирнике, где твои песни десятилетней давности все знают наизусть, но острые ощущения можно получить и от выступления в гостинице Radisson. Время от времени нас с парнями приглашают на такие мероприятия — как «Копы в огне» (совместный проект Арчанги, SuperSonyc и Kotzi Brown, как и группа «Всигме». — Прим. ред.) или «Всигме», — и концерты получаются классными.