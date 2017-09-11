Сегодня, 11 сентября, во Владивостоке состоялся предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Одновременно в четырех залах кинотеатра «Иллюзион Парк» зрители увидели историю любви цесаревича Николая (будущего императора России Николая II) и польской балерины Матильды Кшесинской.

В тот же день в Москве подожгли два автомобиля у офиса Константина Добрынина — адвоката Учителя, на месте поджога обнаружили листовки со словами «За Матильду гореть».

Съемки фильма Алексея Учителя шли в течение четырех лет. Его бюджет, по данным «Российской газеты», составил 25 миллионов долларов (это частные и государственные инвестиции), большая часть которых ушла на костюмы и декорации. Против картины выступили депутат Госдумы Наталья Поклонская и православные активисты. В Петербурге напротив студии «Лендок», где находится офис Алексея Учителя, неизвестные вывесили баннер с надписью: «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!». В ночь на 31 августа здание киностудии забросали бутылками с зажигательной смесью. 4 сентября нагруженный газовыми баллонами грузовик врезался в кинотеатр «Космос» в центре Екатеринбурга. Причиной поступка водитель назвал свое возмущение показом в кинотеатре фильма «Матильда».

Учитель, его адвокат и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обвинили Наталью Поклонскую в провокации инцидента, на что депутат ответила цитатой из «Майн кампф».

В российский прокат «Матильда» выйдет 26 октября 2017 года. «The Village + Владивосток» побывал на первом показе «Матильды» в России и пообщался со зрителями после премьеры.

Андрей Василенко кинокритик Это типичная фантазийная мелодрама и торжествующая свобода креативного духа. Алексей Ефимович Учитель вместе со сценаристом отпустили вожжи и вновь напомнили о главной ценности современности — свободе самовыражения. Единственное, что может оскорбить этот фильм, — это чувство хорошего вкуса. Хотя значимость китча для культуры — факт, который оспаривать невозможно. По отношению к Николаю II это очень комплиментарный фильм. Он показан человеком, который разрывается между любовью и долгом. При этом в конце он делает замечательный выбор — выбор ответственного государя, поэтому я не знаю, почему разволновалась мадам Поклонская. Он возвращается в лоно семьи. Роскошный финал. Что касается актерской работы, Ингеборга Дапкунайте прекрасна всегда. Все остальные — не знаю. Понимаете, подобные фильмы не дают простора актеру, здесь все крепко сжато рукой режиссера. И вообще, отрицать нельзя, лента интересная и любопытная. Историческая фантастика с примесью любовного романа — сочетание мощное. Парчи, кстати, было много — и это тоже хорошо. Ожидаю восторженные отзывы зрителей.

Алексей Зайцев фотограф Очень красивые костюмы и крутые, дорогие декорации. Первое впечатление — все нормально, но чем дальше шел фильм, тем я больше расстраивался. Начало было скомканным: откуда появилась вообще эта балерина, откуда появился персонаж Козловского, которого показали почти как киберсолдата. И вообще сценарий часто нелогично выстроен: мало что объясняется про героев, некоторые персонажи лишние, и непонятно, почему они появляются-исчезают. Трудно абстрагироваться от того, что „Матильда“ не просто фильм, а прецедент по отношению к происходящим вокруг него событиям. Что касается оскорбления чувства верующих, то вынужден разочаровать. Тут все ходят протирают иконостасы и молятся изо всех сил. Вообще, меня зацепила история любви Николая и Матильды, я сидел и думал: „Да будьте же вы вместе, вы же любите друг друга“. Ярким моментом стала сцена на Ходынке, но она была очень короткая. Очень красиво показан балет вначале, потом его становится все меньше и меньше.

Евгений Коваль блогер У меня очень положительное впечатление. Мне понравился фильм, он красивый, с хорошей операторской работой. Классно сделаны декорации, видна каждая мелкая деталь костюмов. Не заметил никакой пошлости, всего три раза была показана грудь, и это было снято художественно. История сильная. Николая II здесь показали как обычного человека со своими чувствами. Как он сопереживал, любил. Недостатков нет, мне очень понравилась режиссерская работа. Фильм снят красиво. Я надеюсь, что „Матильда“ выйдет и в зарубежный прокат, потому что в России не каждый режиссер снимает такой качественный продукт.

Вадим Мартыненко безработный Снято интересно, выглядит красиво. Большей частью я оценил визуальную сторону вопроса, а не историческую тему объединения государственности и православия на Руси. Я смотрел на разные сцены в фильме и не мог отделаться от мысли, что церковь отождествлялась с государством. Очень крутые актерские работы, особенно Кшесинская. Ее выражение глаз, эмоции. Я бы поверил такой женщине, что она в меня влюбилась. Касаемо Николая II, у меня появилось внутреннее сравнение его с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Такой же мягкий, добрый и гаджеты любит. Жалко было Данилу Козловского, которому дали пять минут экранного времени без нормальной истории. Вообще, осталось ощущение, что существует еще и режиссерская версия фильма в полтора раза длиннее и без сумбура в повествовании.

Накануне Алексей Учитель пообщался со зрителями. Он высказался о действиях Натальи Поклонской как о медицинском случае, отметив ее фанатичную любовь к Николаю II. Чуть позже стало известно, что Наталья Поклонская подала в суд на Учителя от имени 90-летней гражданки Канады Ольги Куликовской-Романовой, жены племянника Николая II. Иск был зарегистрирован в Октябрьском районном суде Петербурга.

Несмотря на то что фильм называется «Матильда», Алексея Учителя больше интересовала фигура цесаревича. Он хотел показать его не иконой, а человеком, который переживает мучительный выбор между любовью и долгом. Учитель говорит, что эта история во многом определила и то, в какой России мы живем сейчас. Также, по его словам, он не связывался с представителями царской семьи, так как «ныне живущие плохо помнят, что тогда было».

Решение представить фильм во Владивостоке режиссер принял лично, и это частично связано с условиями выдвижения фильма на премию «Оскар». Также Учитель хотел увидеть первую реакцию зрителей и, возможно, в связи с этим изменить рекламную кампанию. Билеты на «Матильду» были проданы во Владивостоке в течение нескольких часов, что очень порадовало режиссера.

На входе в кинозалы охрана с металлоискателями досматривала людей, а также просила показать сумки. На вечер показа кинотеатр усилил свою охрану, были привлечены полицейские. Всего за безопасность отвечало около 50 человек.

Перед стартом фильма Алексей Учитель зашел в каждый зал и призвал зрителей проголосовать за свободу выбора и свободу искусства на сайте кинокартины.

обложка: Rock Films