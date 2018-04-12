Разноформатные вечеринки, концерты и веселый телеграм-канал

«Наше главное достижение — это Клубные люди, занимающие особое место в наших сердцах. В первую очередь, конечно же, ржавые, кислотные и прочие резиденты, но этим дело не ограничивается: охранник играет в хардкор-группе, декоратор выставляется в Париже, фотограф снимает для Рубчинского, барвумэн состоит в уважаемом вог-доме, а группа бармена почитается по всему миру и продается в несколько раз лучше, чем наш лейбл», — так описывает команду телеграм-канал клуба, который стал основным источником информации о жизни места, а еще своеобразным медиа, где, помимо анонсов и релизов, публикуют фотографии с вечеринок, шуточные афиши, администрация журит посетителей за расписанную граффити дверь и предлагают вместо этого расписать стену напротив клуба, превратив ее в «истсайдскую галерею № 2». Отдельное удовольствие — фотографии, сделанные самими гостями «Клуба» и прекрасно отражающие дух, суть и вкус его совсем молодой аудитории: не оторваться, прокручивать ленту можно бесконечно.

Обычно вечеринки здесь проходят один раз в неделю — по пятницам или субботам. Есть несколько повторяющихся форматов: флагманский проект «Кислоты», «Ржавчина», посвященная EBM и индастриалу, «Напряжение» (с акцентом на электронике), а с некоторых пор еще и курируемая диджеем Лизой Смирновой серия «Нежность». Такой очень разнообразный по формату набор событий разбавляют и другие трогательные эксперименты: в «Клубе» периодически устраивают показы артхаусных фильмов, проводят концерты (здесь, например, выступал «Ночной проспект» Алексея Борисова и сверхновая киевская рэперша «На лицо»), а бывает, продлевают работу до позднего утра — приглашая посетителей полюбоваться рассветом.