Мне нравится случайный символизм: мы не рассчитывали специально, но все так совпало, что и пиццу, и магазин открыли в день пятилетия бара. Пиццей занимается Антон Панда — очень крутой чувак, изначально он открыл Friends Only Bar здесь рядом. Сейчас бар уже три раза перепродан, но когда-то это был их проект с Ваней Квасовым. Мы очень сдружились, он помогал нам с ремонтом, с разными другими организационными моментами, а теперь управляет пиццерией. Самая большая проблема была в том, что никто из нас никогда не открывал пиццу. И ребятам пришлось буквально с нуля изучить всю индустрию. Единственное, Александр Ресторатор (Александр Тимарцев — основатель и ведущий Versus. — Прим. ред.) раньше сам работал в пиццерии. И здесь он очень помог: давал какие-то советы, помогал с рецептурой. Кроме пиццы, у них есть закуски, отличные хот-доги, а еще корн-доги, которых в городе никто не готовит. Вафли для них, кстати, делают на пиве, а не на воде, как это принято.

У пиццы отличные отзывы. И со шмотками тоже все хорошо. Магазин мы задумывали как какую-то базу, точку, чтобы заниматься одеждой. Раньше у нас были в основном интернет-продажи мерча и мы думали, что это будет что-то вроде точки самовывоза, в лучшем случае — шоу-рум и склад. Но так получилось, что офлайн-продажи оказались очень хорошими: мы этого не ожидали, но проект выстрелил. Мы сотрудничаем с нашими друзьями, исполнителями, ребятами которые делают ютьюб-каналы и у которых есть свой мерч. Например, с нами работает Oxxxyshop, Ваня Rudeboy и его бренд antiyou, Аня multi play, Маркул, как представитель Booking machine, и другие артисты. Получился такой маленький сквот, где все наши знакомые и друзья выставляют свои шмотки.

Сам бар тоже изменился. Примерно год назад мы сделали рестайлинг. Заказали хорошую барную стойку, диваны сделали на заказ. Получилось удивительно: буквально все снесли и построили заново, но построили точно так же, в том же самом стиле. Немножечко расстановка только поменялась. Но многие посетители вообще изменений не заметили, сказали: «А что, вы тут ремонт сделали? Диваны поменяли?»