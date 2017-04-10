20 000

Гамбург, который, как и Любек, был членом могущественного Ганзейского союза, украшают самые красивые памятники архитектуры Германии. Это, впрочем, не значит, что город интересен только любителям культурного отдыха. Печально известный район Санкт-Паули, бывший в прошлом пристанищем матросов и пиратов, в наши дни встречает туристов хорошими барами, ресторанами и вечеринками.

Гамбург — второй по величине порт в Европе, с двумя красивыми озерами в центре города, каналами и мостами, с которых можно любоваться прекрасным видом.