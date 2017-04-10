Cмотрим обаКак отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро
12 путеводителей на майские праздники
Германия — это не только модный Берлин с техно-клубами и барами. Мы убеждены, что в других городах можно развлечься не хуже, чем в столице. Чтобы доказать это, совместно с ассоциацией «Побережье Германии» мы составили гиды для четырех городов: Гамбурга, Ганновера, Любека и Бремена. Путеводители поделены на три типа — в зависимости от того, сколько денег у вас осталось после тусовок в столице. Получился большой архив, к которому можно вернуться, когда вы соберетесь в Германию.
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Любек
20 000
Любек, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, иногда называют «балтийской Венецией». Небольшой город на острове, окруженный рекой Траве, имеет богатую историю. Путешественник здесь найдет прекрасные средневековые церкви, дома и безмятежные площади.
Крупный порт недалеко от Балтийского моря на протяжении многих веков управлялся богатыми купцами, которые создали Ганзейский союз. Помимо истории есть еще одна важная причина ехать сюда (особенно с детьми): Любек — родина марципана.
Hotel an der Marienkirche
Скромный и со вкусом сделанный отель в десяти минутах ходьбы от пляжа. Интерьер оформлен в сдержанном скандинавском стиле, в каждом номере бесплатный вайфай. Важные достопримечательности Любека — Дом Будденброков и церковь Мариенкирхе — всего в нескольких шагах. По утрам посетителям предлагают завтрак — шведский стол. До главного железнодорожного вокзала можно добраться на прямом автобусе или дойти за 15 минут. Пожалуй, лучшее соотношение цены и качества в городе.
Церковь Святого Петра и смотровая площадка с панорамой старого города
Знакомство с городом лучше начинать со смотровой площадки церкви Святого Петра. В светлом и аскетичном зале здания, которое было почти разрушено во время бомбардировки в 1942 году и отреставрировано в 1987-м, сейчас проходят выставки современного искусства и концерты. За три евро можно подняться на вершину 108-метровой колокольни, с которой открывается живописный вид на город и его окрестности. Лифт открывается с 9:00 до 17:00 ежедневно.
Комплекс старинных соляных складов из красного кирпича Salzspeicher
В построенных в период с XVI до XVIII века складах хранилась соль, которую добывали в соседнем Люнебурге. Соль была едва ли не главным фактором могущества и процветания Ганзы — торгового союза, объединявшего почти 300 торговых городов севера Европы. Из Любека соль, в свою очередь, направляли в порты городов на побережье Балтийского моря. Внимательному читателю склады из красного кирпича могут показаться знакомыми: они стали декорациями классического хоррора «Носферату. Симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау.
Дом-музей Вилли Брандта
Вилли Брандт, четвертый федеральный канцлер ФРГ, — несомненно, важная фигура в истории Германии. В 1971 году немецкий политик получил Нобелевскую премию мира с формулировкой: «В знак признания конкретных инициатив, повлекших ослабление напряженности между Востоком и Западом». В исторической части Любека находится дом-музей Брандта и одновременно образовательный центр. Экспозиция посвящена политической карьере канцлера, начиная со времен Веймарской республики и заканчивая объединением Германии 1990 года, а также разъясняет значение его идей. Вход в музей бесплатный, что, разумеется, не может не радовать.
Neue Rösterei
Уютное демократичное место с приятным интерьером и хорошим кофе, зерна которого, к слову, жарят здесь же. По духу кафе похоже на новые модные московские места, официанты приветливые и дружелюбные. Есть много хороших журналов, в том числе и на английском, так что можно просто прийти и отдохнуть от музеев и достопримечательностей с хорошим кофе.
Ресторан Nord
Чтобы полностью изучить экспозицию Европейского музея Ганзы, потребуется как минимум два часа. За это время вы, вероятно, успеете проголодаться. Далеко ходить не надо — в музее есть свой ресторан. Как можно догадаться по названию — Nord, — подают здесь кухню севера Европы и Скандинавии, или, как здесь ее называют, ганзейскую. Интерьер тоже скандинавский, минималистичный. Рекомендуем сесть у большого окна, откуда открывается красивый вид на исторические здания города.
Любек
30 000
Любек, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, иногда называют «балтийской Венецией». Небольшой город на острове, окруженный рекой Траве, имеет богатую историю. Путешественник здесь найдет прекрасные средневековые церкви, дома и безмятежные площади.
Крупный порт недалеко от Балтийского моря на протяжении многих веков управлялся богатыми купцами, которые создали Ганзейский союз. Помимо истории есть еще одна важная причина ехать сюда (особенно с детьми): Любек — родина марципана.
Park Inn by Radisson Lübeck
Отель расположен на берегу реки Траве, напротив Музыкального и Конгресс-холла, недалеко от живописного Старого города. В гостинице, построенной в немецком авангардном стиле, есть хороший итальянский ресторан с террасой и баром. Гости могут посетить и казино Lübeck, которое находится в том же здании. Буквально в минуте ходьбы от отеля — автобусная остановка «Хольстенторплац», откуда без пересадок можно доехать до Центрального железнодорожного вокзала.
Дом-музей Гюнтера Грасса
Немногие знают, но в Любеке жил и работал писатель, скульптор и художник Гюнтер Грасс. В городе лауреата Нобелевской премии по литературе, автора «Жестяного барабана», «Кошек-мышек» и других бестселлеров очень любят. Здесь же находится его дом-музей, где хранится основная часть рукописей и художественных работ. Заведение открыто ежедневно с 10:00 до 17:00, стоимость входного билета — семь евро.
Дом Будденброков
Красивое барочное здание в центре города — это фамильное гнездо лауреата Нобелевской премии Томаса Манна. Собственно, дом описан в романе немецкого писателя «Будденброки. История гибели одного семейства» о жизни и упадке четырех поколений известной и буржуазной семьи (скорее всего, семьи самого Манна), потому музей и назвали Домом Будденброков.
Музей марионеток
Музей марионеток находится на узких улицах Старого города, недалеко от Голштинских ворот. В Средние века в этом районе жили купцы и торговцы, а сейчас — тысячи марионеток, манекенов и различных кукол. Экспонаты собраны в Европе, Азии и Африке. Рядом находится театр марионеток, подобие нашего театра кукол. Входной билет в музей для взрослых стоит шесть евро.
Кафе Engelsbäckerei
Это маленькое, но уютное кафе — идеальное место, чтобы сделать перерыв в насыщенной туристической программе. В Engelsbäckerei делают едва ли не лучшую выпечку в городе. Кроме очевидных маффинов и чизкейков, здесь также подают необычные вещи, приготовленные по рецептам хозяйки. В кафе также предлагают вкусный завтрак, так что здесь вполне можно начать день. Все, разумеется, готовят здесь же. Для студентов действуют скидки.
Ресторан Jazz Café
В Jazz Café, как несложно догадаться по названию, регулярно играют местные джазовые коллективы. Атмосфера под стать музыкальному жанру: легкая и непринужденная. Кухня простая и незамысловатая, но в то же время все вкусно. Даже если на ужин вы не настроены, можно просто зайти, чтобы послушать музыку и выпить коктейль или бокал зекта — немецкого игристого вина.
L’Osteria
Пицца, вероятно, последнее, что приходит вам на ум, когда речь заходит о севере Германии. Но как в Москве иногда можно попробовать хинкали лучше, чем в Тбилиси (да, такое случается), так и в L’Osteria вам подадут пиццу если не лучше, то точно не хуже той, что в Неаполе. Интерьер ресторана незамысловатый, без фантазии, но здесь комфортно и уютно.
Ресторан Schabbelhaus
Это, вероятно, самый интересный ресторан в Любеке. Интересен он не только и не столько представленными в меню блюдами (хотя они тоже хороши), сколько атмосферой. Интерьер Schabbelhaus переносит вас в произведения Томаса Манна, в которых так хорошо описана жизнь торговой аристократии города. Вас окружает антикварная мебель, люстры XVIII века, лепнина, но при этом все сделано со вкусом, без намека на пошлость. Цены удивительным образом демократичные, однако готовьтесь оставить здесь как минимум 15 евро.
Любек
50 000
Любек, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, иногда называют «балтийской Венецией». Небольшой город на острове, окруженный рекой Траве, имеет богатую историю. Путешественник здесь найдет прекрасные средневековые церкви, дома и безмятежные площади.
Крупный порт недалеко от Балтийского моря на протяжении многих веков управлялся богатыми купцами, которые создали Ганзейский союз. Помимо истории есть еще одна важная причина ехать сюда (особенно с детьми): Любек — родина марципана.
Radisson Blu Senator Hotel
Radisson — это бренд, не нуждающийся в представлении. Пятизвездочный отель с бесплатным вайфаем, бассейном и саунами находится на берегу реки Траве, в нескольких минутах ходьбы от средневековых городских ворот и Старого города. Во всех номерах, разумеется, есть кондиционер и телевизор с плоским экраном. Из окон открывается хороший вид на реку и город. В распоряжении гостей ресторан Nautilo, таверна Kogge, специализирующаяся на региональной кухне, и кафе-бар с террасой.
Европейский музей Ганзы
Музей стоимостью 50 миллионов евро в историческом центре посвящен мощному торговому союзу севера Европы, объединявшему почти 300 торговых городов с середины XII до середины XVII века. Экспозиция на четырех тысячах квадратных метров рассказывает о торговле, культуре, мореплавании и религии в эпоху существования Ганзейского союза. Вообще, это один из самых современных музеев в Европе: историю союза посетителям рассказывают с помощью мультимедийного оборудования, чтобы те могли полностью погрузиться в повествование. Аудиогид, кстати, можно послушать на русском языке, что приятно.
Порт Травемюнде
В 20 километрах к северо-западу (и вниз по реке) от Любека находится курортный город Травемюнде. В городе расположен один из крупнейших в Европе портов, в который прибывают корабли из Скандинавии и России. Здесь же многочисленные модные бары, прекрасные рестораны с морской кухней и вполне доступные отели. Поезда из Любека в Травемюнде ходят каждый час. Всего 23 минуты в пути — и вы уже на другом вокзале, который, кстати, находится рядом с пляжем. Отдельно, кстати, стоит отметить местный маяк — самый старый в Германии.
Niederegger Café
Более 200 лет назад Иоганн Георг Нидереггер достиг кондитерского совершенства, сделав марципан из итальянского миндаля. Не будет преувеличением сказать, что в Niederegger Café лучший в мире марципан. О качестве производителя говорит хотя бы то, что он поставлял товары российскому императору. Марципан лучше всего смаковать с бокалом Lübecker Rotspon (красное вино родом из Бургундии). На втором этаже заведения, кстати, интересный небольшой музей, в который тоже будет не лишним заглянуть, тем более что вход бесплатный.
Ресторан Schiffergesellschaft
Ресторан с труднопроизносимым названием «Шиффергезельшафт» — достопримечательность Любека, которая имеет историческое значение для города. Дело в том, что во времена Ганзы здесь собирались исключительно моряки и шкиперы. Сегодня в «Шиффергезельшафт» идут не только чтобы, собственно, пообедать или поужинать, но и за тем, что по-английски называется experience, то есть за опытом. Интерьер ресторана под стать его историческому значению: под потолком висят макеты кораблей, мебель антикварная, в стенных нишах серебряная посуда и холодное оружие. Деревянные лавки украшены резьбой. Кухня, разумеется, не хуже антуража, но дорогая.
Brauerei Brauberger
Brauerei Brauberger — это последняя действующая пивоварня в Любеке, обязательное место для любителей хмельного напитка. Здесь по средневековым рецептам варят немецкий игристый сорт пива — цвикельбир, который затем хранится в деревянных бочках. Он содержит немного меньше спирта и хмеля. Доля алкоголя обычно не превышает 5 %. Цвикельбир редко экспортируется, поэтому попробовать его можно только в Германии.
Peter Pane
Если вы считаете, что гамбургер — это фастфуд, то это место полностью изменит ваше мнение. Бургеры в Peter Pane большие и очень вкусные. Кроме того, в заведении довольно большой выбор коктейлей. Место не самое дешевое и на обычный ресторан быстрого питания совсем не похоже. Тем не менее оно того стоит.
Из путешествия часто хочется привезти безделушки на память или подарки близким. В Любеке покупать эти самые безделушки лучше всего на Фляйшхауэрштрассе и Хюксштрассе. На этих широких улицах с пастельными домами находятся магазинчики, в которых можно найти все: от винтажной одежды до антиквариата и ювелирных изделий.
Гамбург
20 000
Гамбург, который, как и Любек, был членом могущественного Ганзейского союза, украшают самые красивые памятники архитектуры Германии. Это, впрочем, не значит, что город интересен только любителям культурного отдыха. Печально известный район Санкт-Паули, бывший в прошлом пристанищем матросов и пиратов, в наши дни встречает туристов хорошими барами, ресторанами и вечеринками.
Гамбург — второй по величине порт в Европе, с двумя красивыми озерами в центре города, каналами и мостами, с которых можно любоваться прекрасным видом.
Generator Hamburg
На удивление элегантный и приятный хостел, при этом вполне доступный. До пляжа можно дойти пешком всего за одну минуту. Удобно и то, что до железнодорожного вокзала Гамбурга рукой подать. Гостей также ждут просторный лаундж и бар с террасой на свежем воздухе.
Hamburg Card
Гамбург хоть и не самый дорогой, однако если есть возможность сэкономить, то почему бы ею не воспользоваться? Как и во всех крупных европейских городах, здесь есть карта, которая предоставляет туристам и скидку в общественном транспорте. Hamburg Card стоит всего 9,90 евро, однако вы получаете возможность бесплатно ездить на общественном транспорте (впрочем, в определенной зоне), скидку до 50 % на большинство достопримечательностей, 20 % — в определенных ресторанах и многое другое. Иными словами, будет опрометчиво не воспользоваться этой возможностью.
Старый туннель под Эльбой
Старый туннель под Эльбой был построен в начале прошлого века и функционирует до сих пор. От монументального вестибюля из массивного серого гранита с куполом захватывает дух. Когда 427-метровый туннель открыли, его сразу же провозгласили инженерным достижением. Ежегодно под Эльбой проезжает около 220 тысяч легковых автомобилей и проходят полмиллиона пешеходов. Вестибюль на северном берегу напоминает храм, зал на южной стороне был разрушен во время войны и воссоздан уже более скромным.
Галереи в районе порта и Санкт-Паули
Порт в районе Санкт-Паули — само по себе очень приятное место, где можно прогуляться, побыть среди людей и попробовать блюда севера Германии. Кроме этого, можно заглянуть в одну из местных галерей, в которых выставляются современные художники. Одна из таких — Миллернтор, где представлены не только местные, но и европейские и американские художники.
Daniela Bar
Скромный, но со вкусом сделанный бар, в котором редко бывают туристы (что большой плюс). Несмотря на то что весь район сильно изменился и был перестроен за последние 15 лет, в баре все еще можно выпить пинту или две, забыв про вечно суетный характер района Шанценфиртель. Рекомендуем начать здесь пятничный вечер, неспешно выпив несколько пинт, а потом уже отправиться в другие заведения шумного Санкт-Паули.
Hate Harry
Очень приятное заведение со средиземноморской кухней и домашней пиццей. Кроме того, любители музыки оценят интерьер заведения: на стенах постеры таких группы, как The Fall, The Stooges, Radiohead и многих других. Грех в такой атмосфере не попробовать пиццу.
Фишбрётхен у причала
Всякий посещающий Гамбург обязан попробовать фишбрётхен. Вы спросите: что это такое? Отвечаем: фишбрётхен представляет собой сэндвич из рыбы, лука, соленых огурцов, ремулада, сливочного хрена и кетчупа. Это блюдо обычно едят в северной части Германии. Лучший фишбрётхен делают в небольшом киоске прямо на причале. К сожалению, это очень туристический район, поэтому цены достаточно высокие.
Гамбург
30 000
Гамбург, который, как и Любек, был членом могущественного Ганзейского союза, украшают самые красивые памятники архитектуры Германии. Это, впрочем, не значит, что город интересен только любителям культурного отдыха. Печально известный район Санкт-Паули, бывший в прошлом пристанищем матросов и пиратов, в наши дни встречает туристов хорошими барами, ресторанами и вечеринками.
Гамбург — второй по величине порт в Европе, с двумя красивыми озерами в центре города, каналами и мостами, с которых можно любоваться прекрасным видом.
East
Дизайн-отель East, оформленный в футуристическом стиле, находится на месте бывшего чугунолитейного цеха в модном районе Санкт-Паули. Для гостей доступны сауны, терраса на крыше и спортзал. Гости могут пообедать в ресторане у большого окна, откуда открывается вид на внутренний двор отеля, либо при свечах в сводчатом подвале старого чугунолитейного завода. Подают в отеле блюда интернациональной и азиатской кухни.
Миниатюрная страна чудес
Miniatur Wunderland, или же Миниатюрная страна чудес, — это самая большая в мире модель железной дороги, и останавливаться здесь никто не собирается. Строго говоря, это не просто железная дорога, а маленький мир, разделенный на семь секций: Гарц, вымышленный город Кнуффинген, Австрия и Центральные Восточные Альпы, Гамбург и побережье, Америка, Скандинавия, Швейцария. Кроме рельс, здесь есть и дороги, по которым движутся почти семь с половиной тысяч автомашин. Наблюдательные зрители увидят здесь различные сценки. Главное — помнить: разрешается только смотреть, но ничего нельзя трогать руками. За все это чудо придется заплатить 13 евро, но оно того стоит.
Экскурсия по гамбургскому порту
Экскурсия по порту входит в обязательную туристическую программу в Гамбурге. Вы, вероятно, услышите крики «Große Hafenrundfahrt», что переводится как «большая экскурсия по порту». Здесь есть как застекленные кораблики, напоминающие дорогие яхты, так и ретросуденышки наподобие колесных пароходов с Миссисипи. Рекомендуем небольшие полуоткрытые баркасы — они могут войти даже в каналы Шпайхерштадта.
Матч футбольной команды «Санкт-Паули»
Санкт-Паули» — это футбольная команда одноименного района. В спортивном отношении клуб имеет весьма скромные достижения, однако его поддерживает целая армия фанатов как в Германии, так и по всему миру. Каждый домашний матч «Санкт-Паули» собирает полный стадион ярких болельщиков — действие напоминает карнавал.
Кинотеатр Savoy
Если вы захотите посмотреть фильм, рекомендуем Savoy. Это один из немногих кинотеатров Гамбурга, которые показывают картины на языке оригинала. Кроме того, Savoy имеет примерно такое же историческое значение для города, как «Иллюзион» для Москвы. Да, кстати, чуть не забыли: сиденья невероятно удобные.
Гамбург
50 000
Гамбург, который, как и Любек, был членом могущественного Ганзейского союза, украшают самые красивые памятники архитектуры Германии. Это, впрочем, не значит, что город интересен только любителям культурного отдыха. Печально известный район Санкт-Паули, бывший в прошлом пристанищем матросов и пиратов, в наши дни встречает туристов хорошими барами, ресторанами и вечеринками.
Гамбург — второй по величине порт в Европе, с двумя красивыми озерами в центре города, каналами и мостами, с которых можно любоваться прекрасным видом.
Hotel Atlantic Kempinski
Отель находится в 500 метрах от Центрального железнодорожного вокзала. В гостинице — спа-салон с крытым бассейном, кинотеатр и ресторан. Каждый этаж оформлен в особой цветовой гамме. Гости могут бесплатно посещать сауну. В отеле также есть тренажерный зал, из окон которого открывается живописный вид на озеро Аусенальстер.
Гамбургский кунстхалле
Художественный музей Гамбурга за свою историю чего только не пережил: в конце 1930-х экспонаты были названы дегенеративным искусством и конфискованы; в 1978-м отсюда украли 22 картины. Посещение кунстхалле — обязательная программа, особенно если вы любите искусство XIX века. Впрочем, здесь также есть отдел старых мастеров и модернизма. Среди прочего посетители могут увидеть такие шедевры, как «Муж скорбей» мастера Франке, «Странник над морем тумана» Каспара Давида Фридриха, «Христос на Масличной горе и ангел с чашей» Джованни Баттисты Тьеполо и «Фрина перед ареопагом» Жан-Леона Жерома.
Квартал Шпайхерштадт
Из футуристического Хафенсити, престижного района, в котором сконцентрированы современные амбициозные архитектурные идеи, пешеходы по мосту попадают в атмосферу порта XIX века, в квартал Шпайхерштадт. Этот огромный товарный склад начали строить в 1883 году. Для этого пришлось снести тесные домики мастеров и рабочих, которые стояли здесь еще с XVI века. Во время Второй мировой войны район был сильно разрушен и восстановлен только в 1967 году. Сейчас здесь офисные центры, магазины и музеи. Отдельно рекомендуем Музей Афганистана, воссоздающий картину настоящего восточного базара.
Эльбская филармония
Предположим, вы всю жизнь мечтали послушать Вторую симфонию Густава Малера в исполнении лучших оркестров и дирижеров мира. Или, скажем, «Полет валькирий» Вагнера на его же родине. Сделать это можно в современном здании Эльбской филармонии, невероятном памятнике архитектуры и достижении инженерной мысли. Побывать здесь стоит, впрочем, не только ради музыки, но и просто чтобы посмотреть на работу архитектурного бюро Herzog & de Meuron — это уже само по себе уникальный опыт.
Рыбный базар
Не посетить Фишмаркт в Гамбурге было бы так же опрометчиво, как не побывать, скажем, на знаменитом блошином рынке Сент-Уэн в Париже или в барселонской Бокерии. Гамбуржцы гордятся статусом портового города, любят море, и особенно морских обитателей. Этим обитателям и посвящен традиционный рыбный базар, который открывается по воскресеньям в шесть утра. Впрочем, из рыбного места рынок уже давно превратился в место тусовки и хорошей атмосферы.
Злачная улица Репербан
В каждом большом европейском городе есть свой злачный район или улица — и в Амстердаме, и в Берлине, и в Париже, и в Барселоне. Но на самом деле эти районы уже давно превратились в места паломничества туристов, никакой угрозы для посетителей, разумеется, нет. Разве что нужно быть бдительным с карманниками. Одна из таких улиц — Репербан, которую немцы называют Греховная миля. Здесь находятся рестораны, ночные клубы, кафе, дискотеки и бары, секс-шопы, стрип-клубы, публичные дома, секс-музеи. Не пропустите главную достопримечательность улицы — Davidwache, полицейский участок, расположенный на южной стороне.
Фишбекер Хайде»
Примерно в 30–40 минутах езды из центра города на машине либо общественном транспорте находится живописный заповедник «Фишбекер Хайде». На 773 гектарах располагаются лес, луга и болота и поросший вереском холм. Ехать в заповедник лучше рано утром, когда поет жаворонок.
Бремен
20 000
Бремен хоть и не самый крупный немецкий город, однако точно один из самых красивых. Путешественник здесь найдет не только прекрасно сохранившиеся средневековые дома, живописную Рыночную площадь, по праву считающуюся одной из лучших в Европе, но, например, тихий Городской парк с маленьким зоопарком, в котором живут утки, альпаки, морские свинки и другие животные. Иными словами, каждый здесь найдет развлечения на свой вкус.
Townside Hostel Bremen
Простой и уютный хостел, который к тому же находится недалеко от Центрального железнодорожного вокзала. За минимальную плату посетители получают все необходимое: бесплатный вайфай, общую кухню и даже террасу. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Каждое утро в хостеле подают бесплатный завтрак — шведский стол. В пяти минутах ходьбы работают многочисленные рестораны, кафе и бары. За дополнительную плату можно получить место на парковке. Очень удобно, если вы, скажем, взяли машину напрокат.
Бременский кафедральный собор Святого Петра
У собора, который находится в старой части города, на Рыночной площади по соседству с ратушей и статуей Роланда, любопытная история. В 789 году святой Виллегад, первый епископ Бремена, построил на этом месте небольшую деревянную церковь. Спустя три года саксонцы подожгли Бремен, уничтожив и церковь. В 805 году второй епископ Бремена Виллерих построил новую, ее позднее также уничтожил пожар. Через несколько лет при архиепископе Адальберте возвели здание в готическом стиле, которое, собственно, мы и можем наблюдать сегодня. В конце XVI века большинство горожан приняли кальвинизм, но сам собор с 1638 года является лютеранским.
Музей современного искусства Везербург
Главная проблема музеев современного искусства, которые не находятся в главных столицах Европы, — это их провинциальный характер. То есть, по сути, коллекцию важных произведений искусства вы там вряд ли увидите. Но Везербург нашел оригинальный выход из этой ситуации и стал этим одним из главных музеев страны. Дело в том, что здесь выставляются частные собрания коллекционеров, и благодаря этому каждый раз можно увидеть новые произведения. Отдельно стоит отметить и район вокруг Везербурга: даже если вы равнодушны к современному искусству, стоит прогуляться по набережной реки Везер, на которой и стоит здание музея. Кстати, он находится в бывших фабричных складах.
Парк Бюргер
Парк Бюргер слегка напоминает нашу усадьбу Архангельское. Он занимает 200 гектаров в центре города, никуда ехать не нужно, чтобы расслабиться и отдохнуть от походов по музеям и просмотра достопримечательностей. Здесь можно прогуляться пешком либо покататься на велосипеде. Осмотреть окрестности можно и с лодки — здесь множество ручьев и озер. Впрочем, совсем отвлечься от достопримечательностей не получится: в парке есть и свои архитектурные памятники и скульптуры.
Ресторан Flett
Flett — традиционный немецкий ресторан со свойственной северу Германии кухней. Просторный зал, в центре которого стоит большой овальный стол, перед которым, кажется, ужинали когда-то рыцари. Неподалеку от него множество аскетичных и со вкусом сделанных столиков на двоих. На стенах, как это и принято в немецких ресторанах, портреты местных знаменитостей, политических деятелей либо фотографии — свидетельства знаковых для страны событий, например краха Берлинской стены.
Завод Mercedes-Benz
Один из заводов автомобильного гиганта, одного из символов Германии — Mercedes-Benz — находится недалеко от Бремена. Строение такое большое, что сотрудники перемещаются внутри на автобусах. Записываться на экскурсию, которая длится чуть более двух часов, надо заранее. За это время туристы смогут познакомиться с производственным процессом, посмотреть на то, как собирается знаменитый автомобиль, и посетить заводской музей. Кстати, для тех, кто покупает здесь машину, экскурсия бесплатная, остальным нужно заплатить 15 евро.
Бремен
30 000
Бремен хоть и не самый крупный немецкий город, однако точно один из самых красивых. Путешественник здесь найдет не только прекрасно сохранившиеся средневековые дома, живописную Рыночную площадь, по праву считающуюся одной из лучших в Европе, но, например, тихий Городской парк с маленьким зоопарком, в котором живут утки, альпаки, морские свинки и другие животные. Иными словами, каждый здесь найдет развлечения на свой вкус.
Prizeotel Bremen-City
Интерьер напоминает декорации к фантастическому фильму «Гаттака» Эндрю Никкола. Отель находится в двух минутах ходьбы от стадиона «Бремен Арена», что удобно, если в путешествии вы решите посмотреть матч местной футбольной команды. Посетителям предоставляют номера с бесплатным вайфаем, большим телевизором с плоским экраном и дизайнерской ванной комнатой с тропическим душем. В каждом номере есть кондиционер. В лобби, оформленном в футуристическом стиле, каждое утро подают вкусный завтрак — шведский стол. Там же есть и бар, хотя поблизости много ресторанов, если решите выбраться из отеля.
Бременский кунстхалле
В каждом уважающем себя немецком городе есть свой кунстхалле — так называют художественные музеи в Германии. Есть он и в Бремене, причем отнюдь не провинциальный: здесь хранится более 600 важный произведений с XIV века до наших дней. Любители найдут как европейское искусство Средних веков, так и произведения Мане, Пикассо, Ван Гога и многих других.
Научный центр «Универсум»
Даже если вы не особо интересуетесь последними достижениями науки, посетить центр «Универсум» стоит обязательно. На это есть несколько причин: во-первых, само по себе футуристическое здание, которое похоже на огромного серебряного кита; во-вторых, в музее на площади четырех тысяч квадратных метров расположено 250 интерактивных экспонатов, благодаря которым можно познать природу человека, нашей планеты и космос. Это настолько увлекательно, что заинтересует даже самых равнодушных.
Пивная Gasthof zum Kaiser Friedrich
Когда мы говорим о немецких пивных ресторанах, то, вероятно, представляем маленькое двухэтажное здание желтого цвета с белыми оконными рамами и зеленой дверью. Внутри вы, скорее всего, найдете скромный, но со вкусом сделанный интерьер. На стенах — черно-белые фотографии местных знаменитостей либо картины с изображением исторических фигур. Так вот, пивная Gasthof zum Kaiser Friedrich, посвященная, судя по названию, кайзеру Фридриху, как раз из таких. Все просто и со вкусом, здесь собираются местные жители и не беспокоят назойливые туристы, что обычно очень хорошо характеризует заведение.
Город Куксхафен
Бремен, кроме прочих очевидных своих достопримечательностей, хорош еще и тем, что неподалеку от него находится несколько курортных городов. Один из них — Куксхафен — в часе езды на машине, которую можно взять напрокат. Несмотря на то что здесь много баров, ресторанов, ночных клубов и прочих мест, где можно социализироваться, Куксхафен подкупает своим тихим и слегка меланхоличным духом. Это спокойный немецкий город с прекрасными чистыми пляжами, национальными парками (например, «Шлезвиг-Гольштейнские ватты» — место, достойное отдельного описания), маяками. Иными словами, город как будто бы создан для романтических натур.
Коммуна художников Ворпсведе
В конце XIX века художники, жившие и работавшие в поселке Ворпсведе, основали там свою коммуну. Впоследствии местечко, которое здесь называют не иначе как Чертово болото, стало колыбелью импрессионистов и экспрессионистов. Здесь жили Фриц Макензен, Ганс ам Энде, Отто Модерзон, Фриц Овербек, Генрих Фогелер и Паула Модерзон-Беккер, у которой, кстати, есть музей в центре Бремена. Художники приезжали в Ворпсведе, чтобы вдохновляться сельскими мотивами и романтической ностальгией по крестьянской идиллии и простой жизни на природе. Сегодня здесь множество музеев и галерей, а курорт привлекает не только художников, но и туристов.
Бремен
50 000
Бремен хоть и не самый крупный немецкий город, однако точно один из самых красивых. Путешественник здесь найдет не только прекрасно сохранившиеся средневековые дома, живописную Рыночную площадь, по праву считающуюся одной из лучших в Европе, но, например, тихий Городской парк с маленьким зоопарком, в котором живут утки, альпаки, морские свинки и другие животные. Иными словами, каждый здесь найдет развлечения на свой вкус.
Dorint Park Hotel Bremen
Отель находится на берегу озера Холлер в живописном Бюргерпарке. Здесь останавливаются не только ради удобств, которых множество (спа-салон с ледяным гротом, фитнес-центр), но и ради необычного опыта. Дело в том, что пятизвездочный отель расположился в историческом здании, а номера оформлены антикварной мебелью. Даже если вам не по душе такие радости жизни и вы предпочитаете скромные интерьеры, вам там все равно может понравиться. В конце концов, чего стоят только вечерние прогулки в парке.
Музеи Ботчерштрассе
Улицу Ботчерштрассе, на которой находятся многочисленные памятники архитектуры, музеи и магазины, очень любят туристы. Главная ее достопримечательность — это все-таки музеи, а именно Людвига Розелиуса (в особняке XVI века) и Паулы Модерзон-Беккер (в здании, спроектированном известным архитектором Бернардом Хётгером).
Немецкий музей судоходства в Бремерхафене
В портовых городах гордятся своей историей мореплавания. Останови любого жителя Бремена, и он, вероятно, расскажет все про Ганзейский союз. Ни один портовый город не обходится и без музея судоходства. Есть такой и в Бремене: на площади в 7,5 тысячи квадратных метров представлено 25 тысяч экспонатов. Здесь есть собственная гавань, которая продолжает и дополняет экспозицию. Ее составляют средневековые суда, корабли и подводная лодка времен Второй мировой войны, старинные парусники.
Некоторые экспонаты — единственные в мире, причем каждый посетитель может забраться на борт. Для детей есть бассейн, в котором они могут управлять дистанционными макетами морских кораблей.
Климатический центр Klimahaus
В футуристическом здании Klimahaus, как можно догадаться из названия, разместился климатический центр, или, как его иначе называют, Дом климата. На 20 тысячах квадратных метров (музей занимает 143 зала на 57 уровнях) интерактивного музея воссозданы разные климатические зоны планеты, таких зон восемь (температурные параметры меняются в диапазоне от +38 °C до —6 °C). Так, посетители огибают земной шар по меридиану, совершая за три часа «путешествие» протяженностью 40 тысяч километров и знакомясь с климатом планеты.
Бременский винный погреб
Для многих, когда речь заходит об алкогольных напитках, Германия прочно ассоциируется с пивом. Ассоциация эта понятная, но не совсем справедливая, ведь здесь делают и прекрасное вино. В Бремене немецкие вина подают в «Ратскеллере», или же, как его иначе называют, «Погребке у ратуши». Традиционный винный погреб с более чем 600-летней историей — один из старейших в Германии. Здесь вино не только можно выпить, но и купить и привезти с собой напиток из бочек. Самое старое изготовлено в 1653 году в Рюдесхайме-на-Рейне. В «Ратскеллере», кстати, самая обширная в мире коллекция немецких вин — около 650 сортов, а в общей сложности здесь около 1200 различных спиртных напитков.
Архипелаг Гельголанд
О существовании живописного архипелага Гельголанд на юго-востоке Северного моря вряд ли подозревают многие модники, завсегдатаи берлинских клубов. Тем временем место это не разочарует никого. Площадь архипелага с богатой и бурной историей — всего 1,7 квадратных километра. Сначала здесь жили фризы, затем остров считался убежищем пиратов, промышлявших в Северном море; Гельголанд принадлежал Дании и Англии. В 1826 году здесь обустроили морской курорт, который стал прибежищем поэтов, писателей, художников и представителей европейской интеллектуальной элиты. Понятно, что все они оставили свой след.
Первое, что видит турист, — разноцветные курортные домики одинаковой формы. Давать советы в данном случае бесполезно, потому что вы, скорее всего, и так обязательно посетите тихий и умиротворенный пляж острова, океанариум, а также краеведческий музей, чтобы узнать все детали интересной и увлекательной местной истории. Кстати, Гельголанд отметился и в поп-культуре: группа Massive Attack в 2010 году выпустила альбом под названием «Heligoland».
Ганновер
20 000
Небольшой Ганновер является местом сосредоточения главных туристических аттракционов Германии. Кроме того, административный центр земли Нижняя Саксония очень удобно расположен: отсюда путешественники легко могут отправиться в ближайшие города меньше чем за час. Мы рассказали о главных направлениям: от Вольфсбурга и Хамельна до замка Мариенбург и коммуны художников Ворпсведе.
Gästeresidenz PelikanViertel
Владельцы отеля реконструировали здание бывшей фабрики, расположенное в живописном районе Лист. Интерьеры — строгие и элегантные — слегка напоминают японский модерн. В гостинице есть бар, так что вечером можно пообщаться с другими постояльцами. До центра Ганновера можно доехать за восемь минут на трамвае. Лист, пожалуй, лучший район города: здесь находятся музеи, зоопарк и другие достопримечательности.
Тем, кто хочет основательно изучить город и в то же время сэкономить, рекомендуем приобрести льготную туристическую карту Hannover Card. Поездки на автобусах, трамваях, поездах S-Bahn с такой картой бесплатные. Кроме того, вы получите скидку в некоторых ресторанах, экскурсионных автобусах, парках отдыха и музеях. Стоит она 9,50 евро на один день, 15 евро — на два и 18 евро — на три.
Новая ратуша
Новая ратуша неслучайно названа именно так; несмотря на то что по архитектурному решению она напоминает дворцы XVIII века, возведена она в 1913 году. Здание возвышается на берегу искусственного озера, на 3026 буковых сваях. Снаружи его украшают барельефы, на которых изображены сцены из жизни города. Любопытная особенность Новой ратуши — это лифт. Под углом в 15 градусов он постепенно поднимает вас на смотровую площадку, расположенную под куполом. Высота подъема — 43 метра. С площадки видны не только Машпарк и озеро Маш, но и луга и поля, расположенные за городской чертой. Важное замечание: смотровая площадка не работает зимой.
Озеро Маш
100 лет назад на месте искусственного озера находилось невзрачное болото. В двадцатые годы прошлого века горожане решили создать водоем для отдыха.
Вода поступает в Маш из подземных источников. Летом здесь можно покататься на лодке, велосипеде (разумеется, в парке рядом с озером) либо посидеть у пляжа. Вокруг много ресторанов с прекрасным видом. Если поедете в Ганновер в августе, не пропустите ежегодный трехнедельный фольклорный фестиваль, который посещает до миллиона человек.
Craft Bier Bar
Если вы все еще не можете отойти от позавчерашней московской моды на крафтовое пиво (понимаем, не осуждаем), то вам прямая дорога в Craft Bier Bar. Довольно приятное заведение с огромным выбором как местного, так и европейского пива. Атмосфера тоже приятная, как это обычно и бывает в таких заведениях. А главное, далеко идти не придется: бар находится на площади Балльхофплац в центре города.
Pier 51
Pier 51, как можно догадаться из названия, расположен на берегу, а именно на пирсе озера Маш. В меню, разумеется, преобладают морепродукты. Здание ресторана полностью сделано из стекла (слегка напоминает советский модернизм), поэтому отсюда открывается прекрасный вид на озеро и парк, расположенный неподалеку.
Ганновер
30 000
Небольшой Ганновер является местом сосредоточения главных туристических аттракционов Германии. Кроме того, административный центр земли Нижняя Саксония очень удобно расположен: отсюда путешественники легко могут отправиться в ближайшие города меньше чем за час. Мы рассказали о главных направлениям: от Вольфсбурга и Хамельна до замка Мариенбург и коммуны художников Ворпсведе.
Hotel Loccumer Hof
Скромный и со вкусом сделанный интерьер четырехзвездочного отеля украшен работами владелицы. В каждом номере есть телевизор с кабельными каналами, а в некоторых установлен кондиционер. Утром в ресторане предлагают сытный завтрак — шведский стол. Наряду с большим выбором вин здесь также можно отведать сезонные блюда и блюда средиземноморской кухни. Отель находится в семи минутах ходьбы от Оперного театра, главных торговых улиц и исторической части Ганновера.
Ганновер очень удобно расположен, отсюда туристы без труда могут отправиться в путешествие по Нижней Саксонии. Поездка в любой из городов региона на поездах ICE или IC обычно занимает не более часа. Билет Niedersachsen-Ticket стоимостью от 23 евро позволяет путешествовать по Нижней Саксонии на поезде без ограничений группой до пяти человек. Так что, если вы едете с друзьями, возможно, есть смысл приобрести такую карту.
Красная нить
Нельзя посетить Ганновер, не узнав, что такое Красная нить; еще лучше прочитать об этом в Москве, чтобы вооружиться знаниями и быть готовым. Собственно, это красная линия протяженностью 4200 метров, которая проходит в центре города по пешеходному маршруту из 36 главных достопримечательностей. Начинается она у Главного вокзала Ганновера, на площади Эрнста Августа, затем следуют Галерея Луизы, Ганноверский оперный театр, улица Георгштрассе и так далее. Полный список приводить нет смысла, можно посмотреть на «Википедии», да и на месте не растеряетесь. Кстати, у этой любопытной находки местных властей есть и «маленький брат», продолжение — так называемая Голубая нить. В отличие от Красной, на асфальте нет обозначенной линии маршрута, а количество достопримечательностей равняется 38.
Музей Шпренгеля
Художественный музей современного искусства был построен в 1972 году. Назван он в честь Бернарда Шпренгеля, который подарил городу свою коллекцию тремя годами ранее. Собственно, она и составляет основу экспозиции. Коллекция весьма богатая, представлена произведениями Пабло Пикассо, Пауля Клее, Казимира Малевича, Макса Эрнста, Фернана Леже, Макса Бекмана и местного художника Курта Швиттерса, много произведений сюрреалистов, дадаистов и экспрессионистов. Иными словами, не разочарует даже видавшего виды любителя искусства.
Ганноверский зоопарк
Ганноверский зоопарк — один из самых крупных в Европе. Здесь нет грустных зверей в неволе. Представители фауны содержатся в чистых и уютных вольерах, в которых им ничего не угрожает. Для животных со всей планеты с точностью воссозданы условия дикой природы. Зоопарк находится на территории квартала, который, собственно, называется Zoo, недалеко от Рыночной площади.
Die Insel
В 20 минутах ходьбы от Pier 51 через кладбище Friedhof Engesohde, которое, не удивляйтесь, считается местной достопримечательностью (здесь похоронены многие видные деятели города), вы выйдете к ресторану Die Insel. Он, как и его сосед, также находится на берегу озера Маш. Простое и непринужденное заведение, здесь можно и устроить семейный ужин, и выпить пива с друзьями на берегу. О качестве ресторана говорит и тот факт, что сюда заходила канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Ганновер.
6 Sinne
Хороший ресторан с европейской кухней и приятной атмосферой. Но главное его достоинство — конечно, прекрасный панорамный вид на город. Заведение слегка напоминает московский бар «Стрелка». Рекомендуем выпить здесь бокал белого вина, наслаждаясь видом на исторический центр Ганновера.
Ганновер
50 000
Небольшой Ганновер является местом сосредоточения главных туристических аттракционов Германии. Кроме того, административный центр земли Нижняя Саксония очень удобно расположен: отсюда путешественники легко могут отправиться в ближайшие города меньше чем за час. Мы рассказали о главных направлениям: от Вольфсбурга и Хамельна до замка Мариенбург и коммуны художников Ворпсведе.
Sheraton Hannover Pelikan Hotel
Вероятно, лучший отель Ганновера. Элегантный Sheraton Hannover Pelikan Hotel расположен рядом с лесопарком Эйленриде. Современные номера разместились в историческом здании бывшего завода по производству авторучек Pelikan, построенном в 1906 году.
Гости могут пользоваться фитнес-центром Physical Park с современным тренажерным залом и тремя саунами. В ресторане 5th Avenue можно отведать оригинальные авторские блюда. В баре Harry’s New York подают изысканные коктейли.
Королевские сады Херренхаузен
Если вы любите барочные дворцы, сады и вообще всегда мечтали родиться в XVII–XVIII веках, обязательно посетите Королевские сады Херренхаузен рядом со станцией Hannover Herrenhäuser Gärten. Парк и дворец были перестроены по приказу курфюрстины Софии Ганноверской по образцу величественных барочных ансамблей Оранской династии (королевская династия Нидерландов с 1815 года. — Прим. ред.). Сады Херренхаузен представляют собой комплекс из четырех крупных парков. Даже беглый осмотр займет пару часов. Но, чтобы проникнуться духом, нужно будет потратить на экскурсию больше времени.
Замок Мариенбург
Мариенбург — один из самых красивых замков в Германии, обязательная остановка для любого туриста. С его возведением связана интересная история. Дело в том, что когда его строили — в середине XIX века, — замки уже потеряли военное значение, то есть он не задумывался как оборонительное сооружение. Король Георг V в 1857 году построил в неоготическом стиле резиденцию для своей жены Марии Саксен-Альтенбургской. Посетить замок может любой желающий, однако у Мариенбурга есть владелец — наследный принц Эрнст-Август Ганноверский, прямой потомок короля Георга и королевы Марии.
Oscar’s Bar
Приятное место с хорошим выбором крепкого алкоголя, по духу напоминающее скорее бары на шумных улочках Старого города Барселоны, чем немецкий паб. Атмосфера легкая и непринужденная, тусуется здесь в основном немецкий средний класс с достатком.
GOP Varieté-Theater
GOP Varieté-Theater — это не только ресторан, но и театр, а точнее это, скорее, театр, в котором посетители могут еще и выпить бокал. Выступают в основном немецкие акробаты, гимнасты, силачи, метатели ножей. При этом меню с претензией на высокую кухню, а атмосфера такая, будто находишься в декорациях фильма «Лицо со шрамом». Иными словами, точно стоит посетить.
Jante
Ресторан для эстетов — тех, кто думает не только о том, как блюдо приготовлено, но и как подано. Заведение очень уютное: много серого и зеленого цветов, дерева, приятная и стильная посуда. Кроме прочего, шеф-повар Jante был удостоен звезды Michelin.
Harry’s New York Bar
Harry’s New York Bar — это ганноверская версия знаменитого одноименного заведения в Париже, в котором бывали Хемингуэй, Коко Шанель, Джек Демпси и многие другие представители богемы прошлого века. Как нетрудно догадаться, немецкий собрат сделан по образу и подобию, стало быть, здесь есть все: и элегантность, и элитный алкоголь, и местные знаменитости, и, разумеется, высокие цены. Однако это не должно вас остановить — все-таки посещение таких заведений — это особый опыт, и ради этого не жалко денег.
Вольфсбург
Если вы в Ганновере, не упустите случай посетить соседний Вольфсбург, до которого можно доехать на электричке за 30 минут. Российскому читателю город, вероятно, известен по одноименной футбольной команде, которая выступает в Бундеслиге. Кроме того, здесь находится центральный завод Volkswagen и музей Автоштадт. Последний, впрочем, не просто музей автомобилей, а огромный центр развлечений с кинотеатром и ресторанами. В его проектировании было задействовано более 400 архитекторов.
Хамельн
История Хамельна неразрывно связана с легендой о гамельнском крысолове, которая вдохновила многих писателей, поэтов и композиторов. Например, Роберта Браунинга, Гете, братьев Стругацких, братьев Гримм и Марину Цветаеву. Согласно легенде, дудочник, которому магистр Хамельна отказался платить вознаграждение за избавление города от крыc, колдовством увел за собой детей. С тех пор их никто никогда не видел. В городе буквально все вдохновлено этой легендой: магазины сувениров, бары. Но если оставить это в стороне, то в Хамельн стоит ехать ради очарования маленьких средневековых немецких городов.
Ассоциация «Побережье Германии»
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