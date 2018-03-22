Эйб Лукас. «Иррациональный человек»

Вуди Аллен, 2015

Нарастив живот, Хоакин Феникс сыграл Эйба Лукаса — эксцентричного профессора, уставшего от жизни и борьбы с собственным эго. Эйб много времени проводит в компании влюбленной в него студентки Джилл, мучается от невозможности закончить книгу о Хайдеггере и страдает от импотенции.

Несмотря на всю противоречивость фигуры Лукаса, создается впечатление, что у Вуди Аллена этому персонажу буквально нечего играть. В итоге актер, которому особенно хорошо удаются физиологические состояния, просто произносит на камеру большое количество слов. «Философия — это вербальная мастурбация», — говорит Эйб студентам, и кажется, это именно то, чем он занимается в «Иррациональном человеке». Вуди Аллен не задействовал в кадре ни соколиный профиль, ни знаменитое животное обаяние Феникса. Может быть, в этом фильме для этого и не было нужды. А может, Аллен просто не тот режиссер.