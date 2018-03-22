Кино12 ролей Хоакина Феникса: От худшей к лучшей
В ближайшие полгода актер появится на экранах минимум трижды — время вспомнить его главные заслуги (и промахи)
В российский прокат выходят сразу два фильма с Хоакином Фениксом: «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси и — чуть позже, 5 апреля, — «Мария Магдалина» Гарта Дэвиса (в августе в прокате также появится «Не волнуйся, он далеко не уйдет» Гаса Ван Сента — и тоже с Фениксом).
По этому случаю кинокритик Наталья Серебрякова вспоминает 12 ключевых ролей актера и расставляет их от худшей к лучшей.
Текст
Наталья Серебрякова
Эйб Лукас. «Иррациональный человек»
Вуди Аллен, 2015
Нарастив живот, Хоакин Феникс сыграл Эйба Лукаса — эксцентричного профессора, уставшего от жизни и борьбы с собственным эго. Эйб много времени проводит в компании влюбленной в него студентки Джилл, мучается от невозможности закончить книгу о Хайдеггере и страдает от импотенции.
Несмотря на всю противоречивость фигуры Лукаса, создается впечатление, что у Вуди Аллена этому персонажу буквально нечего играть. В итоге актер, которому особенно хорошо удаются физиологические состояния, просто произносит на камеру большое количество слов. «Философия — это вербальная мастурбация», — говорит Эйб студентам, и кажется, это именно то, чем он занимается в «Иррациональном человеке». Вуди Аллен не задействовал в кадре ни соколиный профиль, ни знаменитое животное обаяние Феникса. Может быть, в этом фильме для этого и не было нужды. А может, Аллен просто не тот режиссер.
Иисус Христос. «Мария Магдалина»
Гарт Дэвис, 2018
Хоакин Феникс, пожалуй, слишком красив и соблазнителен для роли Иисуса. Режиссер Гарт Дэвис («Лев») заставляет его играть по канонам Станиславского именно ту библейскую историю, в которой Христос является спасителем мира, поэтому на Феникса ложится двойная ответственность — нужно сыграть святого, чей авторитет строго незыблем.
Актер по-доброму улыбается в бороду, чуть-чуть играет сомнения, но в целом получается приторно. Интересно, что прокатчики решили сыграть на более успешных фильмах актера и продвигают трейлер фразой Хоакина-Христа: «Мне кажется, меня никогда здесь не было». Фениксу удаются сложные роли и противоречивые герои, и, казалось бы, что может быть сложнее фигуры Иисуса? Но Гарт Дэвис далеко не Скорсезе, выжавший в «Последнем искушении Христа» из Уиллема Дефо все соки.
Вилли Гутьеррес. «Ярды»
Джеймс Грэй, 2000
Хоакина Феникса с его заячьей губой довольно часто выбирают на роли отрицательных персонажей. Вот и в «Ярдах» его герой, Вилли, пытается сбить с пути истинного друга детства Лео (Марк Уолберг). Что в арсенале у Феникса? Дружеское похлопывание по плечу, скользкая улыбка, крепкие мужские объятия.
Как только актер впервые появляется в кадре — весь в черном, — зритель тут же понимает: вот он — негодяй. В «Ярдах» роль Феникса слишком однозначна и неглубока, чтобы вызывать какое-либо сочувствие у зрителей — Грэй, впервые работая с Хоакином, явно не разглядел многогранный драматизм его актерского таланта.
Джон Каллахан. «Не волнуйся, он далеко не уйдет»
Гас Ван Сент, 2018
Новый фильм Гаса Ван Сента, представленный на Берлинале в феврале, сделан для студии Amazon и в самом деле больше напоминает телевизионный продукт. Хоакин Феникс сыграл в нем Джона Каллахана, реального карикатуриста, прикованного к инвалидному креслу. В этой роли актеру есть где развернуться: Каллахан был алкоголиком, который лечился и посещал группу зависимых, — Феникс с волосами до плеч и в гавайской рубахе играет его, не выпуская из рук бутылку. И позже, уже в коляске, актер переходит на амплуа инвалида, которому, несмотря на паралич, открылся художественный дар.
Феникс старательно вжился в роль паралитика, дебошира и алкоголика — ближе к финалу кому-то явно придется утирать слезу. Но в этом и ловушка: Фениксу приходится слишком интенсивно давить на жалость зрителя, притом что из него так и вырывается опытный комик.
Бобби Грин. «Хозяева ночи»
Джеймс Грэй, 2007
Фильм-близнец «Ярдов», в котором режиссер снова снимает Марка Уолберга и Хоакина Феникса вместе. Первым в кадре появляется Феникс — здесь он успешный менеджер ночного клуба. Картину открывает эротическая сцена, в которой герой Феникса, Бобби, проводит время со своей подругой Амандой (Ева Мендес).
Телесность — явный конек Феникса. Актер, который никогда не был слишком поджарым, умеет передать подробные физические ощущения так, что атмосфера наэлектризовывается даже через экран. Но «Хозяева ночи» — это еще и суровая драма. По сюжету хозяин ночного клуба тесно связан с гангстерами, поэтому Бобби вынужден скрывать, что его родственники служат в полиции. Случайно он узнает, что первыми номерами в расстрельном списке идут имена его отца и брата. В итоге герой Феникса переживает настоящее перерождение, пройдя дорогу от беззаботного пройдохи-управляющего до ответственного за жизнь близких полицейского. Удача Грэя как режиссера стоит в том, что в этот раз он сделал ставку именно на Хоакина.
Ларри «Док» Спортелло. «Врожденный порок»
Пол Томас Андерсон, 2014
Во «Врожденном пороке», снятом по роману Томаса Пинчона, Хоакину Фениксу наконец представилась возможность проявить себя как отличного комедийного актера. В этом фильме он щеголяет по солнечному Сан-Франциско с косыми бакенбардами и в расклешенных джинсах — он играет частного детектива Ларри, который имеет сильное пристрастие к марихуане. Его разыскивает подружка Шаста, которая вскоре сама исчезнет со своим новым, очень богатым бойфрендом (на минуточку, Эрик Робертс).
Половина кадров с мимикой Ларри из «Врожденного порока» стала культовыми мемами (все мы видели этот скриншот) — герой сидит на Хоакине Фениксе как влитой. Кажется, образ авантюрного веселого неудачника близок актеру и в жизни, иначе вряд ли он согласился бы на следующую роль.
Хоакин Феникс. «Я все еще здесь»
Кейси Аффлек, 2010
Псевдодокументальный фильм, рассказывающий о периоде из жизни Хоакина Феникса (с конца 2008 года по начало 2009-го), когда тот объявил о завершении актерской карьеры ради хип-хопа. В период съемок Феникс появлялся на публике в образе рэпера-мегаломана и даже дал несколько запоминающихся интервью. Так, например, вскоре после своего музыкального дебюта Феникс появился в ток-шоу Дэвида Леттермана. Расхристанный, бородатый Феникс прятался за солнцезащитными очками и вел себя нарочито вызывающе — в какой-то момент он даже выплюнул изо рта жвачку и прикрепил ее под стол ведущего. Многие СМИ не сумели декодировать троллинг, и вокруг фигуры Феникса образовалось что-то вроде скандала.
В фильме он изображен плохим рэпером, нюхающим кокаин, заказывающим девушек по вызову для орального секса и оскорбляющим подчиненных. В этом дерзком мокьюментари Феникс максимально расслаблен, но иногда в картине проскакивают кадры, указывающие на то, что весь этот образ — пыль в глаза непосвященным, а на самом деле за фасадом глуповатой беззаботности актер скрывает безудержную меланхолию. Например, практически невозможно забыть кадр с Фениксом, бредущим по реке в его родном Пуэрто-Рико.
Фредди Куэлл. «Мастер»
Пол Томас Андерсон, 2012
Наверное, одна из самых сложных ролей в фильмографии Феникса, за которую он был номинирован на «Оскар». Феникс играет бывшего моряка, а ныне — бездельника Фредди, на пути которого попадается могущественный человек, создатель религиозной секты, Додд (он же Мастер).
Стоит признать: Фениксу идет играть персонажей, чьи интеллектуальные способности ниже его собственных. Фредди — простой человек, которого легко заманить в ловушку веры, но не просто там удержать. На контрасте двух героев (Додда играет Филип Сеймур Хоффман) Пол Томас Андерсон выстраивает и свою драму, которая совершенно провалилась в прокате, но заслужила похвалу многих кинокритиков. При просмотре часто возникает ощущение, что в роли Фредди Фениксу часто не хватает слов и он мастерски передает эмоции невербально, одними только напряженными мускулами на лице.
Теодор Туомбли. «Она»
Спайк Джонс, 2013
В футуристической драме «Она» Хоакин Феникс играет человека в оранжевой рубашке, влюбившегося в Siri с голосом Скарлетт Йоханссон. В этом фильме он — очень одинокий человек, который испытывает влечение к бестелесной программе на другом конце телефона или компьютера. В современном мире это ощущение стремительно становится более знакомым — многим доводилось вступать в слепую переписку или обмен голосовыми сообщениями со случайными знакомыми из соцсетей.
Феникс погружается в глубоко романтическую роль, не лишенную в то же время оттенка комедийности. Все играет ему на руку: и врожденная интеллигентность, и чувство самоиронии, и большой эмоциональный спектр, который актер способен сыграть — в итоге ему невозможно не посочувствовать.
Бруно Вайс. «Роковая страсть»
Джеймс Грэй, 2013
В том же году Феникс сыграл еще одну сильную роль — сутенера Бруно Вайса, тайно влюбленного в проститутку-беженку из Восточной Европы Эву (Марион Котийяр).
Начало XX века, Америка, остров Эллис — излюбленная фактура режиссера Джеймса Грэя, для которого Феникс стал уже любимым актером. Фениксу (как и в «Ярдах») приходится играть отрицательного персонажа, внутри которого бушует конфликт — ревность по отношению к брату Эмилю. Актер играет эту роль тихо, как бы на полутонах, но уверенно и трогательно, так, что в финале проникаешься симпатией к его умирающему Бруно. У всех, хороших или плохих персонажей, есть свои причины на те или иные поступки, и Феникс отлично это передает.
Джо. «Тебя никогда здесь не было»
Линн Рэмси, 2017
Роль, за которую Феникс получил звание лучшего актера на Каннском кинофестивале в минувшем году. Тут он играет киллера-наемника, который спасает детей из сексуального рабства.
Его герой, ветеран Афгана Джо, повидал на своем веку искалеченные трупы детей и очень привязан к своей пожилой матери. Еще его мучают кошмары из детства, в которых фигурирует отец с молотком (неслучайно именно этот инструмент оказывается любимым оружием Джо). Линн Рэмси удалось создать (а Фениксу — передать) портрет человека, который ментально уже мертв и одержим мыслью о смерти физической. Готовясь к этой роли, Хоакин значительно прибавил мышечного веса и глубоко вжился в роль человека одновременно слабого и сильного, уязвимого и непобедимого.
Леонард Крэдайтор. «Любовники»
Джеймс Грэй, 2008
Фильм «Любовники» — еще одна драма о человеке, которым манипулирует семья. Главный герой Леонард — уставший красивый мужчина средних лет, который собирается покончить жизнь самоубийством после очередного любовного провала. Однажды он выходит покурить на лестничную клетку и встречает там бойкую блондинку Мишель (Гвинет Пэлтроу). Между ними завязываются отношения, которые могут вытащить Леонарда из вязкого болота материнской заботы.
В этой сентиментальной картине о невозможности абсолютного счастья Феникс сыграл нежного романтического героя, который, несмотря на все старания, оказывается не в силах вырваться из своего невротического окружения. Это роль, сотканная из молчания, недоговоренности, неловкости и любви, и лучше всего она иллюстрируется сценой, где Леонард рисует пальцем букву М на запястье Мишель.
Фотографии: обложка – Международный кинофестиваль в Нью-Йорке, 1, 2 – Каннский кинофестиваль, 3 – Международный кинофестиваль в Венеции, 4 – «Наше Кино», 5 – «Каскад»
КомментарииПодписаться