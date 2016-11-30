Девять песен на первой части альбома (киевские очевидцы заверяют, что вторая существует, но ее, по всей видимости, дорабатывают) — это хип-хаус, основанный на всех атрибутах олдскульного хип-хопа, будь то районные вечеринки и состязания би-боев, философия «нового пацанства», в которой классические районные принципы вытесняются моральными и выказывание своих чувств не является чем-то предосудительным, или описания бесконечной вечеринки, на которую может прийти любой, но некоторые уйдут перевоспитанными. Проще говоря, узкие джинсы здесь предложат для вашего же блага поменять на широкие штаны.

За излишний гедонизм и районную эстетику «Грибы» ругают мои украинские коллеги. Еще говорится о сиюминутности, о возвращении в 90-е и об упоминаниях наркотиков (как будто это не классическая примета жанра). «Грибы» действительно напоминают собой о фразе «Падение рынка? А у нас вечеринка», но как раз этого здорового эскапизма сейчас и не хватает. Как минимум в противовес рэперам-правдорубам, которым издания парадоксальным образом посвящают куда меньше строк. «Грибы» вообще выигрывают просто из-за контраста с коллегами по русскоязычному хип-хопу: пока остальные рассказывают истории и упражняются в использовании редких слов, они скорее помещают в обстановку, захватывают хитросплетением простейшего, стараются излишне не напрягать. Иногда и вовсе обращаются к плакатной стилистике: «Культура на уровне/И каким бы ни был мусор — обязательно пользуйся урнами/Это не трудно ведь/Зато в чистоте как круто утром петь». Представить себе подобное у кого-то другого из рэперов, поющих на русском, попросту невозможно. Разве что в репертуаре Антохи MC такие строчки не затерялись бы.

Говорить о возвращении 90-х в связи с «Грибами» — примерно то же самое, что упоминать их в связи с Гошей Рубчинским или группой «Буерак»: это ассоциация первого порядка. На самом деле они про сейчас и — для кого-то — здесь. «Здесь» для «Грибов» — это, конечно, Киев. В особенности они резонируют с местностью спальных районов. Не обязательно тех, где лучше не ходить одному поздно вечером: и Позняки, и Троещина, и Оболонь отлично совпадают с музыкой «Грибов». Их цитируют в разговорах в метро, их можно услышать из наушников в маршрутке, они доносятся из проезжающих мимо машин — город отвечает группе взаимностью. С той частью Салтовки, в которой прошла юность Лимонова, «Грибы» не совпадают — у входа в подъезд, где у музыкантов турники, там висят объявления тренажерных залов. Улице Поперечной, на которой жил писатель, сложно произвести впечатление: это просто двух-трехэтажные заснеженные дома. Похожие кварталы можно найти в каждом городе: такие есть и в части Уралмаша, и в минской Слепянке. Это не место для вечеринок с бумбоксами, это совсем другая действительность, к которой «Грибы» не имеют отношения. Мрачность вообще с ними не вяжется.