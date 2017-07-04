О теле и музыке

В моем творчестве есть два основных вектора, которые я соединяю: телесная практика и звуковое искусство. Тот опыт, который я приобретаю во время работы с телом, помогает мне сочинять музыку. Это внутренняя связь, которую сложно объяснить. Возможно, я приду к тому, чтобы использовать это в выступлениях, но пока звуковое пространство кажется мне исчерпывающим — в ближайшее время танцевать я вряд ли начну.

О новом альбоме, популярности и детских галлюцинациях

Альбом связан с моими личными переживаниями, внутренней трансформацией и конфликтами. Взять, например, трек «Красота» — у меня в детстве был глюк: когда поднималась высокая температура, я начинала видеть какую-то матрицу, пространство чисел в бесконечности. Это разрывало мое сознание, но я не могла ничего сделать, только кричала. Это прекратилось, только когда я перенесла эту бесконечность куда-то глубже — придумала себе такой миф и реализовала его. То есть «Красота» — это про все проявления реальности, в том числе и переживания: от самых маленьких до невозможных. Практически каждая песня на альбоме содержит такого рода зерна. Это не фоновая музыка и требует работы, чтобы ее понять.

Есть эгоистические соображения о больших концертах, о славе — они всем нам свойственны. Хорошо, если все так сложится, но мне кажется, что все, кому это важно, услышат эту музыку в любом случае. Я бы хотела отправиться на гастроли с этим материалом, но всегда делегировала такие вещи кому-то, кто может с холодной головой придумать нужные стратегии. В данном случае Ваня (Иван Золото, основатель лейбла Full of Nothing, на котором вышел альбом. — Прим. ред.) этим занимается, сама я в этом ничего не понимаю. Я не бизнесмен: идеи меня захватывают и поглощают, поэтому я очень плохо планирую.