Дальше была сцена в хлеву с настоящими гусями, козленком и свиньей («Контактный зоопарк!» — радовались зрители), где пьяный Троекуров дрался с медведем под возгласы прислуги. Потом — танцы разбойников в лесу среди черных сосен. А потом мы оказались все вместе в большом зале на балу и после не разлучались.

Сюжет «Дубровского» незамысловат, и написан он просто и прямо, без особых изяществ. Анна Ахматова, считая эту незаконченную повесть Пушкина его единственной неудачей и стремлением заработать, говорила: «Это, в противуположность „Пиковой даме“, вещь без Тайны. А он не мог без Тайны. Она, одна она, влекла его неудержимо». В спектакле Диденко, который сам называет его «попыткой исследовать современное общество», эта тайна — как и, видимо, в жизни — не появляется.

Спустя более 180 лет «„Черный русский“ — человек неотесанный, дикий, некультурный» (как написано в пресс-релизе) никуда не делся и деться не может. Вместе с его пьяным угаром, склонностью к фатализму, тщеславием и жаждой подчинять. Пушкин, не стесняясь, вставил в самое начало романа длинное заключение суда между Троекуровым и Дубровским-отцом, объяснив это фразой «Полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, как на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право». Этот способ — подкупить судей и полицейских. Ничего нового быть не может. О какой тайне говорила Анна Андреевна?

Убирая дистанцию между актерами и зрителем и вовлекая всех в эти национальные игры, режиссер в очередной раз констатирует тот факт, что мы разучились молиться, потеряли всякий страх и не ведаем, что творим, а заодно напоминает, что некоторые и не умели этого делать никогда. «Черный русский» — это калейдоскоп из сцен русской праздной жизни с присущими ей смертными грехами и безумием. Как коктейль из водки с кофейным ликером: вкусно и красиво, но заканчивается ясно как. И если бы пара гостей в стремлении к пущей иммерсивности задержались у ряда стопочек и полезли бы в финале танцевать на огромный крутящийся стол, ну или как-нибудь иначе выказали свое хорошее настроение, спектакль стал бы заметно живее. Заявленная сумасшедшая атмосфера триллера должна, видимо, возникать из-за темного света, дыма и актеров, которые изредка многозначительно смотрят тебе в глаза или берут за руку. Но зрителям, видевшим другие спектакли-променады, или просто открытым новому, это вряд ли покажется чем-то удивительным или устрашающим. С ума никто не сошел, все просто развлеклись — жаль, фотографировать нельзя.