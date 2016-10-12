«В гостях. Европа» — это и спектакль, и, как часто бывает у Rimini, масштабный социологический проект. Подобные встречи уже третий год проходят в крупных и малых европейских городах, а также, например, в Каире. Хроника встреч фиксируется на карте, на которой в ближайшее время появится Москва. Там и все ответы на вопросы, которые задаются во время спектакля, и политические проекты, предложенные зрителями, и другая статистика, собранная по итогам разговоров. Например, в Берлине людям чаще приходится говорить неправду по поводу своей национальности. Будущего меньше всего боятся жители датского городка Хиллерёд, Ганновера и Бонна, а в чешском городе Пльзень самый высокий процент людей, которым хватает одной работы, чтобы себя полностью обеспечивать.

Европа приходит в гости буквально. Главное в каждой квартире, чьи хозяева радушно принимают зрителей, — это большой стол с картой Евросоюза и, в нашем случае, конечно, России. Перед тем как сесть, координатор просит всех отметить на этой скатерти три определенные точки разноцветными фломастерами и соединить их между собой. Получается пестрый маршрутный лист перемещений будто из бортового журнала, который за время спектакля дополняется живыми историями или нарисованными скетчами. На столе также стоят коробка с кнопкой — это механический ведущий вечера — и форма с сырым тестом: будущий пирог, поделить который мы тут и собрались. Дело вроде простое, но, как показывает история, далеко не всегда.

Cистема такова: нажимаешь на кнопку, машина печатает текст с заданием, которое нужно зачитать и выполнить. Игра состоит из пяти этапов, каждый из которых начинается с исторической сводки про возникновение Евросоюза. Во всех этих описаниях присутствует фраза про представителей разных стран, которые собрались «за столом переговоров, похожим на тот, за которым сидим мы». Разобраться предстоит со многим, начиная с уровня собственной амбициозности и заканчивая делами государственной важности.

Первый этап спектакля посвящен хозяину дома, которого машина просит рассказать, почему он выбрал именно этот район, сколько человек здесь живет, удается ли общаться с соседями и какие политические темы возникают чаще других за ужином. Вторая группа вопросов уже адресована каждому, и тут мы узнаем, есть ли среди присутствующих бывшие старосты класса или группы в университете (а они всегда есть), кто чувствует себя гражданином мира, а кто нет, и приходилось ли кому-то за последние десять лет драться или участвовать в конфликте с физическим насилием. Все вопросы — предельно конкретные, а некоторые — довольно сложные. Вспомнить историю знакомства бабушки с дедушкой еще как-то можно, но быстро решить, верите ли вы, например, в демократию, и справиться с кучей сопутствующих вопросов и ассоциаций, возникающих в голове, будет сложнее. Звучит сирена — значит, нужно передавать коробку с кнопкой следующему человеку за столом. А пирог тем временем отправляется в духовку.