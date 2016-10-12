Новое в МосквеКак устроены спектакли в квартирах москвичей от создателей «Remote Moscow»
Разговоры о политике и личной жизни в спектакле «В гостях. Европа», который играют в жилых квартирах
До 20 октября в рамках XI Фестиваля современного искусства TERRITORIЯ в московских квартирах проходят показы спектакля «В гостях. Европа» театральной компании Rimini Protokoll, авторов неигрового спектакля «Remote» — нашумевшего в прошлом году проекта, в котором жители Москвы, Петербурга и других городов по всему миру гуляют по улицам с аудиогидом в наушниках.
Билетов на показы нового спектакля в рамках «Территории» уже не осталось, внефестивальных пока не планируется, но в будущем в Москву привезут и другие спектакли театральной труппы — поэтому важно понимать, на каком языке проекты Rimini Protokoll разговаривают со зрителем.
По просьбе The Village журналист и театральный обозреватель Настя Николаева отправилась на премьеру, чтобы узнать, как москвичи понимают современные проблемы Европы и почему театру понадобилось прийти к зрителям домой.
Текст
настя николаева
«В гостях. Европа» — это и спектакль, и, как часто бывает у Rimini, масштабный социологический проект. Подобные встречи уже третий год проходят в крупных и малых европейских городах, а также, например, в Каире. Хроника встреч фиксируется на карте, на которой в ближайшее время появится Москва. Там и все ответы на вопросы, которые задаются во время спектакля, и политические проекты, предложенные зрителями, и другая статистика, собранная по итогам разговоров. Например, в Берлине людям чаще приходится говорить неправду по поводу своей национальности. Будущего меньше всего боятся жители датского городка Хиллерёд, Ганновера и Бонна, а в чешском городе Пльзень самый высокий процент людей, которым хватает одной работы, чтобы себя полностью обеспечивать.
Европа приходит в гости буквально. Главное в каждой квартире, чьи хозяева радушно принимают зрителей, — это большой стол с картой Евросоюза и, в нашем случае, конечно, России. Перед тем как сесть, координатор просит всех отметить на этой скатерти три определенные точки разноцветными фломастерами и соединить их между собой. Получается пестрый маршрутный лист перемещений будто из бортового журнала, который за время спектакля дополняется живыми историями или нарисованными скетчами. На столе также стоят коробка с кнопкой — это механический ведущий вечера — и форма с сырым тестом: будущий пирог, поделить который мы тут и собрались. Дело вроде простое, но, как показывает история, далеко не всегда.
Cистема такова: нажимаешь на кнопку, машина печатает текст с заданием, которое нужно зачитать и выполнить. Игра состоит из пяти этапов, каждый из которых начинается с исторической сводки про возникновение Евросоюза. Во всех этих описаниях присутствует фраза про представителей разных стран, которые собрались «за столом переговоров, похожим на тот, за которым сидим мы». Разобраться предстоит со многим, начиная с уровня собственной амбициозности и заканчивая делами государственной важности.
Первый этап спектакля посвящен хозяину дома, которого машина просит рассказать, почему он выбрал именно этот район, сколько человек здесь живет, удается ли общаться с соседями и какие политические темы возникают чаще других за ужином. Вторая группа вопросов уже адресована каждому, и тут мы узнаем, есть ли среди присутствующих бывшие старосты класса или группы в университете (а они всегда есть), кто чувствует себя гражданином мира, а кто нет, и приходилось ли кому-то за последние десять лет драться или участвовать в конфликте с физическим насилием. Все вопросы — предельно конкретные, а некоторые — довольно сложные. Вспомнить историю знакомства бабушки с дедушкой еще как-то можно, но быстро решить, верите ли вы, например, в демократию, и справиться с кучей сопутствующих вопросов и ассоциаций, возникающих в голове, будет сложнее. Звучит сирена — значит, нужно передавать коробку с кнопкой следующему человеку за столом. А пирог тем временем отправляется в духовку.
На третьем уровне машина внезапно просит всех замолчать, а при желании продолжить общение — поднять руку. Рекорд по молчанию как раз принадлежит жителям Каира, которые просидели в тишине шесть с половиной минут. Возможно, Москва тоже окажется близка к рекорду: молчание нашей группы прервала сама машина, распечатав фразу «Разговор зашел в тупик».
Наконец, на четвертом и пятом этапах, когда запах пирога уже начинает распространяться по квартире, спектакль превращается в соревнование, но не только на знание плотности населения и слов гимна своей страны, но и на способность принимать тактические и нравственные решения. Если вы, например, молчали дольше всех на предыдущем уровне, можно ли считать это поводом, чтобы вас наказать (либо поощрить)? Согласится ли кто-нибудь с вами жить после истории о том, как вы ссорились с соседом из-за пылесоса? Решат незнакомые люди, а вы либо получите очко, либо нет.
Пожалуй, самый интересный момент этого этапа — когда одна из команд должна вынести некое предложение, а остальные — поддержать его или отклонить. К примеру, жители Лиссабона предложили убрать границы между Ирландией и Северной Ирландией, французы из коммуны Обервилье — присоединить Турцию к Евросоюзу. Во многих предложениях европейцев идет речь о независимости — Каталонии, Кипра, Шотландии. Есть и экстравагантные — открыть Италию для свободного въезда или совсем упразднить внешние границы Евросоюза.
Как часто вы задумываетесь о подобном или обсуждаете с другими людьми решения, которые, по-вашему, пойдут кому-то на пользу? И ценность тут именно в том, чтобы не скатиться до обид или мордобоя, а о предложении, которое чаще будет звучать на московских встречах, наверное, можно догадаться. Если ваша рекомендация будет поддержана большинством, вы получите два очка. От количества набранных баллов зависит, сколько в итоге вам достанется пирога, который уже готов.
Задавая вопросы об убеждениях и предпочтениях, повседневных делах и приятных воспоминаниях, связанных с каким-то местом на карте, авторы создают спектакль о каждом из присутствующих — незнакомых между собой людей, которым выпало сесть за стол переговоров. Так без актеров, переодеваний и занавеса получается театр, в котором на кусочке сладкого теста объясняются основы демократии. А большинство участников, по крайней мере нашей встречи, в нее верят.
Алексей Краевский
хозяин квартиры, режиссер
Я был на спектакле Rimini Protokoll про Петербург («Remote Петербург». — Прим. The Village), это был их первый опыт в России. У нас не так много театров, которые действуют по принципу relation aesthetics. По сути, только «Театр.doc» в лице Севы Лисовского и Васи Березина разговаривает с людьми напрямую, без старомодной и высокомерной художественности. Поэтому я не сомневался, что хочу поучаствовать в этой немного наивной истории о том, как незнакомые люди могут стать чуть понятнее друг другу. Конечно, я ничего достоверно не знаю о задумке режиссеров, но надеюсь, что результат будет таким.
Про миссию хозяина мне ничего не сказали, но я должен быть дома во время спектакля и встречать гостей. В целом я не очень общителен, и к тому же люди будут покупать билеты, а значит, скорее всего, ожидать какого-то развлечения. Из-за этого предстоящее вызывает волнение, но думаю, это испытание будет для меня полезным. Квартиру специально готовить не буду, это и так довольно красивое место — бывшая мастерская советского художника Лактионова.
Почему это театр? Точно не знаю. Мне кажется большой проблемой то, что слишком много внимания обращено на вопросы вроде того, что искусство, а что нет, или какие-то поиски формального права называться красивым словом. Это выгодно для государства и совершенно деструктивно для людей, которые этими практиками занимаются. Любая невиртуальная коммуникация имеет большую ценность, а в публичных местах почти всегда есть холодок коммерции. Хорошо, если хотя бы квартира останется пространством для небольших открытий и встреч, чего-то неподдельного. Поэтому спасибо фестивалю за такую классную возможность.
Ирина палий
хозяйка квартиры, исполнительный директор фонда Прохорова
Участие в любом спектакле — радость. У меня, как, наверное, у каждого, где-то в душе есть несбывшаяся мечта стать актрисой. Поэтому когда я узнала про «В гостях. Европа», то сразу согласилась. Работа в команде, особенно с людьми, которых ты не знаешь, — это проверка себя самого: насколько быстро ты можешь вписаться в ситуацию или объединиться с человеком, с которым вам плыть в одной лодке, — а он может тебе как понравиться, так и нет.
Вопросы в спектакле составлены очень интересно. Ведь часто бывает так, что собираются люди вроде бы одних взглядов, а когда заходит речь о конкретных ситуациях, убеждения вдруг кардинально расходятся. Сегодня была очень хорошая проверка, которая дала понять, насколько ты готов чем-то пожертвовать, когда вдруг обретаешь власть или возникает возможность бонуса. Насколько тебе хватит совести, воспитания, каковы твои истинные убеждения, какой ты на самом деле? После этого спектакля я поняла, что могу принимать справедливые решения и где-то идти на компромисс, при котором никто не выиграет, но зато никто не понесет потерь. Я не разочаровалась сама в себе, по крайней мере в игре.
Отсутствие диалога, культуры разговора, умения договориться и закрыть глаза на какие-то вещи приводят к тому, что чаще всего вопросы у нас решаются силой. Это, конечно, проще, но, если бы люди умели совладать со своими амбициями, мы бы жили гораздо лучше.
Фотографии: Remote Moscow
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