Легенда музея такова: в 1989 году космические гости высадились в окрестностях нищей деревни где-то под Томском. Самое важное различие между «Войной миров» Герберта Уэллса, на которую создатели проекта ссылаются как на литературный первоисточник, и самой экспозицией — в объяснении мотива пришельцев. Согласно версии музея, экспедиция была мирной: грозные машины-треножники не торопились атаковать. Срочно введенные на местность войска отделались материальным ущербом: все металлическое, от пуль до танков, затянуло в «зону поражения». Люди не могли навредить инопланетянам — их убило Солнце. Сильнейшая геомагнитная буря столетия подкосила здоровье загадочных существ, и трехногие машины, интегрированные с их организмами, распались на тысячи кусков. Об инциденте моментально забыли — и вовсе не из-за происков советских спецслужб, а потому, что стране было не до пришельцев. «На самом деле речь идет о людях, о затерянности человека в российской истории, — объясняет соавтор музея Ксения Перетрухина. — Он безвестно канул, погиб под каким-то штампом, под справкой, неузнанный, непризнанный, ненужный. В России человек — не мера всех вещей».

«Я случайно прочитал, что в 1989 году была крупнейшая геомагнитная буря, — рассказывает Леша Лобанов, которому принадлежит идея музея. — Инопланетяне Уэллса погибли от бактерий — сейчас в это сложно поверить. Я подумал: а что, если перенести сюжет в 1989 год и связать его с геомагнитной бурей?» Дата, выбранная почти наугад, потянула за собой цепочку ассоциаций: 1989 год — это антикоммунистические перевороты в Восточной Европе, падение Берлинской стены, конец биполярного мира. Население капиталистических стран и жители бывшего соцлагеря, которых больше не разделял железный занавес, глядели друг на друга и видели тех самых инопланетян. Недоверчивые земляне, встречающие миролюбивых пришельцев автоматами и танками, неслучайно получили в мифологии музея советское гражданство. На каком-то уровне проект говорит о России, которая не была готова к открытому миру и за 20 с лишним лет так и не научилась в нем жить. «Это довольно прямолинейное прочтение, но оно тоже возможно», — считает Шифра Каждан, еще один соавтор экспозиции. Лобанов согласен — правильной трактовки не существует: «Мы все вкладываем в экспозицию разные смыслы, ведь у нас не было режиссера, который твердо скажет, о чем речь».