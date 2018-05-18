О галерее

Вся история началась с того, что нам захотелось сделать собственное выставочное пространство, чтобы показывать то, что делаем мы и что интересно нам. Мы уже начали выбирать пространство, но потом решили попробовать сделать его в «доме на ножках». Позвонили в совет дома, оказалось, что ему в этом году исполняется 50 лет. Мы не очень любим прикручивание открытий проектов к круглым датам и юбилеям, в этом есть что-то чиновническое. Но людям это нравится. К тому же юбилей дома повлиял на контент выставки.

Мы еще ни разу не слышали о галерее в подъезде. Почву для создания галереи и выставки мы подготавливали через налаживание связей с местными жителями: проводили совместные праздники, устраивали лекции. В доме живут больше тысячи человек, про галерею, конечно, знают не все. Наш основной канал связи — чаты, но в них сидит примерно одна пятая часть жильцов дома.

Негатив возникал, но он снимался, когда мы объясняли, что мы делаем и как в этом можно поучаствовать. Атмосфера недоверия нам понятна. Просто представьте: незнакомый человек говорит, что собирается использовать ваш подъезд для своих целей. Сразу возникают мысли, что этот человек хочет наживы, что он это делает не потому, что ему интересно, а потому, что у него есть меркантильный интерес. Мы боролись с этим, объясняя, как работает краудфандинг, проводя совместные мероприятия на Масленицу, Новый год и 9 Мая. У нас появились друзья среди соседей, мы вместе пьем вино, ходим по магазинам, гуляем с собаками. Подготовка выставки проходила параллельно с процессом налаживания товарищеских отношений с жильцами дома, все заняло где-то полгода. В итоге все те жители, с которыми мы смогли пообщаться, были только «за».