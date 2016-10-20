— Пока мы говорили, у меня появился вопрос по поводу первых сцен сериала. Мы видим девушку Долорес, которая, видимо, будет главной героиней в следующих эпизодах. Мы знаем, что она андроид, и слышим ее размышления. Она не просто механически действует, а еще и рефлексирует, размышляет, у нее есть внутренний голос, который звучит за кадром. Насколько это реалистично?

— Кажется, это не внутренний голос, а рассказ Долорес кому-то. В конце эпизода будет сцена, когда она говорит то же самое разработчику этого парка.

Про внутренний голос интересная история. Мы делим шкуру неубитого медведя, потому что не знаем, как на самом деле создать искусственный интеллект того высочайшего уровня, который видим в сериале. Многие вещи вроде внутреннего голоса, размышлений, воспоминаний, возможно, будут неотделимы от интеллекта такого уровня. Нельзя сказать, что это побочные эффекты, — скорее сопутствующие.

Отдельный вопрос — можно ли создать интеллект такого уровня, у которого бы не было воспоминаний?

В медицине есть примеры пациентов с антероградной амнезией — это заболевание, при котором человек лишается эпизодической памяти и не запоминает, что с ним происходит. Он помнит все до того момента, когда антероградная амнезия наступила, и перестает запоминать события после. При этом он может спокойно приобретать навыки — например, научиться рисовать. Но он не запомнит, когда этому научился и кто его научил. Эти примеры подтверждают гипотезу о том, что вообще-то без эпизодических воспоминаний человек может нормально функционировать и приобретать навыки.

Но тут проблема еще в том, что у человека есть и накопленный багаж знаний и воспоминаний. Может ли он существовать без него, как эти андроиды? Это тоже открытый вопрос.

Дальше по сюжету будут интересные моменты, которые не связаны напрямую с искусственным интеллектом. Каждый день здесь повторяет предыдущий, но в мелочах все-таки отличается: человек может подойти немного в другое время, немножко меняется таймлайн. И очень сомнительно, что даже чуть-чуть меняющийся таймлайн не разносит всю историю к чертям. Жизнь — это множество случайностей, все эти случайности и формируют историю. Если произошло две-три случайности, то из-за эффекта бабочки все должно разлететься.