Ярослав Холодов: Принципиально новые профессии в медицине не появятся. Биотехнологи и врачи останутся собой. Некоторые процессы работы станут автоматизированы и роботизированы. В медицине уже применяются роботы, которые через вену человека добираются до сердца, где чинят клапаны без хирургического вмешательства. Врач только нажимает нужные кнопки у пульта управления. Профессии станут доступнее, а чтобы овладеть ими, люди потратят меньше времени.

Илья Афанасьев: В краткосрочной перспективе врач останется врачом, объединения врача и механика не произойдет. А то, что показано в фильме — вживление мозга в робота, — слишком футуристично и натянуто. Непонятно, для чего это делать. Мозг человека уязвим и подвержен эмоциям. Робот в этом плане гораздо сильнее живого организма.

АлексанДр Климчик: Сегодня у механических и биомеханических элементов нет способностей, которые заложены в человеческое тело. Функционал же ограничен познанием науки о способностях людей. Мы до сих пор не знаем, на что способны.

В фильме человекоподобные роботы ходят как люди, но это еще слишком далеко от реальности. У роботов меньше степеней свободы, меньше датчиков, чем у человека, а количество приводов по функционалу несоизмеримо с количеством мышц человека. Некоторые технологии имитируют их, но расположить мускулы столь же компактно — трудная задача. Ученым непонятно, как синхронизировать работу тысяч мышц.

Ярослав Холодов: Душевные и этические аспекты профессии врача уйдут на второй план. Человек превратится в конструктор, главное — найти запчасть с нужным функционалом.

Александр Климчик: Черного рынка запчастей не будет. Технологии будут разрабатываться и развиваться в гигантских корпорациях. Да, маленькие компании могут презентовать технологию, но как только они дойдут до чего-то практического, их поглотят большие компании.