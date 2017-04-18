Таня: Удивительно, как Лене Данэм удается проговорить важные вещи с иронией, без назидательности. Для меня это одно из ее ключевых достоинств как автора. Во многих сериалах в такие моменты сценаристы стараются надавить на все кнопки сразу.

Анна: Girls отличает от многих других сериалов задача быть в диалоге с самыми острыми общественными дискуссиями. Это не просто истории четырех 20-летних девушек из большого города, это еще и набор политических заявлений. Например, сравним «Девчонок» с сериалом «Ольга», одним из последних российских сериалов, привлекающих внимание. Мне показалось, что здесь хорошо видна эта разница. В первом случае кинотекст создается с целью привносить общественные изменения, менять мировоззрение. Во втором — развлекать при помощи эффекта узнавания. Girls не только развлекает, но и протестует против самых разных форм социального неравенства. Быт героинь был увязан с острыми социальными темами еще в «Сексе в большом городе». Там каждая серия посвящена отдельной социальной проблеме. Хотя этот сериал в свое время вызывал массу критики по поводу нечувствительности к классовому и расовому неравенству. Мне кажется, «Девчонки» идут дальше и отлично справляются с задачей совмещать развлечение с просветительством и публицистикой. Такие сериалы не просто дают возможность уйти в сумерки своего транса на полчаса, они вынуждают размышлять.

Таня: В этом плане хочется вернуться к некоторым сериям «Девчонок». Самым ярким высказыванием для меня была третья серия последнего сезона, когда Ханна приходит на интервью к популярному писателю.

Анна: Третья серия для меня стала главным событием сезона, поскольку она перекликается с острыми темами, которые потрясали русскоязычный интернет в последнее время. Я говорю о сексуальных злоупотреблениях взрослых в отношении подростков и вообще сексуальных злоупотреблениях, которые возможны, когда в интимную коммуникацию вступают люди с очень разным уровнем власти. Проблема здесь в том, что власть не рука и не нога, ее невозможно увидеть, но ее можно распознать. В ситуации злоупотребления властью секс может выглядеть как результат двустороннего согласия. Но по сути является насилием воли, что блестяще отражено в третьей серии. Здесь шаг за шагом описываются приемы, которые следует распознавать как злоупотребление властью с целью склонения к сексуальному контакту.

Ханна, конечно, не ребенок. Но в этой серии социальная позиция Ханны в отношении ее собеседника делает героиню очень уязвимой. По сюжету она приходит на деловую встречу к знаменитому писателю, которого многие женщины обвиняли в принуждению к сексу. Писатель объясняет Ханне, что никого не принуждал, что все эти женщины добровольно приходили к нему в номер и занимались с ним сексом. И далее Лена Данэм показывает нам, как происходит вот это самое злоупотребление властью.

Всемирно известный писатель начинает задавать Ханне заинтересованные вопросы: кто она, откуда, каким было ее детство. Они ведут оживленный разговор о литературе, о том, что Ханне реально интересно. Она загорается и начинает открываться. Все это происходит в шикарных апартаментах писателя, стены которых увешаны фотографиями владельца со знаменитостями. И, конечно, в какой-то момент у Ханны начинает кружиться голова. Она вдруг чувствует себя причастной к миру своей мечты. Ее собеседник дает ей понять, что он видит ее, что она такая же, как и он. В следующий момент он ложится на диван и просит ее прилечь рядом. С одной стороны, ей кажется это странным. Но с другой — он только что показал ей себя человеком. И она идет на поводу у этого чувства эмпатии. В конце концов, кто из нас не чувствовал себя одиноким? С кем не случалось таких моментов, когда жизненно важно, чтобы кто-то тихонько полежал рядом? Ханна пристраивается к писателю на кровать. А в следующий момент он вкладывает ей в руку свой пенис. Первую секунду она все еще под гипнозом его очарования и не сразу понимает, что произошло. Ей требуется немало усилий, чтобы понять, что, вообще-то, он сделал с ней то, что делал со всеми теми женщинами, которые на него жаловались.

Умелыми приемами, отлично понимая, какое впечатление производят его известность и успешность, он сбил ее с ног, стремительно завоевал доверие и уже в ситуации сломленной воли склонил к физическому контакту. Вот так и выглядит злоупотребление властью. Пафос серии увенчан мощной финальной сценой, когда Ханна выходит на улицу. В замедленной съемке она видит молодых женщин, идущих по улице. И мы вдруг понимаем, что все эти женщины заходят в подъезд того писателя. Мне кажется, в этой сцене заложено сообщение о том, что все люди — потенциальные жертвы тех, кто сильнее и пользуется этим.