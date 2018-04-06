Игра как самая мощная экономическая платформа

Александр Тормасов: Уже достаточно давно объем нематериальной торговли гораздо больше продаж материальных вещей. Но создать то, что будет подходить всем, — самая проблематичная часть всего этого процесса. Можно сделать платформу, но шанс, что она будет пригодна для всех, не очень велик, особенно в вопросах, связанных с виртуальной реальностью. Пример такой платформы — Facebook, который уже стал политическим ресурсом. Последние события показывают, что мы с помощью таких сетей научились влиять на жизнь людей. Но чтобы сервис собрал под себя все процессы, происходящие в торговле, — таких прецедентов пока нет. Есть универсальные большие платформы — Amazon, Alibaba, — убивающие традиционный офлайн-ретейл, но пока и они не могут полностью заменить человеку реальные магазины, где можно потрогать товар.

Жизнь в игре

Джозеф Браун: Мне нравится реальность. Мои взгляды совпадают с идеями творца OASIS Холлидея. И хотя я люблю играть в игры, я остаюсь в реальности. Игра дает нам возможность сбежать из реального мира и, как любое удовольствие, может вызвать одержимость. В новостях часто пишут о том, что люди, играющие в видеоигры, погружаются в виртуальный мир слишком глубоко: забывают о еде, семье, детях, но я не думаю, что это относится к большинству любителей видеоигр. Как раз об этом написала в своей книге Джейн Макгонигал «Реальность под вопросом. Почему игры делают нас лучше и как они могут изменить мир»: «Игры дают нам то, что мы не можем получить, даже проделав огромную работу, — осознание собственного успеха».

Тотальная слежка

Александр Тормасов: Уже применяются автоматические средства, которые распознают изображения и людей по фотографиям, голос человека — Siri, «Алиса.» Эти сервисы запоминают ваше лицо, ваш голос, с их помощью можно найти вас на чужих фотографиях, а если вы звоните с чужого номера из другой страны, то вас идентифицируют по тембру произношения. Но проблема в базе данных: у нас нет мощностей для обработки и хранения изображений. Мы можем заложить водопад данных в камеры наружного видеонаблюдения, но нам негде это хранить. И процесс развития таких баз данных двигается медленно, так как сегодня это экономически невыгодно.