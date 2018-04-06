Глядим оба«Фильм недалеко ушел от современных технологий»: Ученые смотрят «Первому игроку приготовиться»
Какие технологии помогут нам погружаться в виртуальную реальность — рассказывают научные сотрудники Университета Иннополис
Неделю назад в российский кинопрокат вышел фантастический экшен о виртуальной реальности Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», о нем The Village уже рассказывал. Действие фильма переносит нас в 2045 год, когда человечество живет в виртуальном мире игры OASIS и герои охотятся за наследством цифровой империи. Мы посмотрели фильм вместе с экспертами Университета Иннополис и узнали, смогут ли люди в будущем перепутать реальный мир с виртуальным, существуют ли сегодня технологии, показанные в фильме, и будем ли мы отрабатывать наши задолженности в корпоративных долговых ямах.
Джозеф Браун
руководитель лаборатории искусственного интеллекта в разработке игр Университета Иннополис
Александр Тормасов
ректор Университета Иннополис
Влияние американской поп-культуры на мировоззрение IT-специалистов
Джозеф Браун: Американская культура играет большую роль: возьмите мобильный телефон — он напоминает коммуникатор из «Стартрека», а планшетные компьютеры упоминаются в книге «Автостопом по галактике», вышедшей в 1979 году. Как показывает время, научная фантастика постоянно влияет на науку, потому что мы задаем одни и те же вопросы. Авторы книг дают умозрительные ответы, а ученые и инженеры пытаются найти практические.
Интернет как дефицитный ресурс и корпоративное рабство
Александр Тормасов: Мы уже условно живем в таком рабстве. Мир давно устроен так, что если нам не хватает каких-то ресурсов, то мы покупаем их за деньги. Если вы хотите облететь весь земной шар, то вы должны заработать деньги, чтобы оплатить полет. Интернета нам всегда в какой-то мере не хватает. С развитием технологий нам нужно больше мощностей и баз данных, чтобы передавать информацию. Сначала всем было достаточно отправлять текстовые сообщения, сейчас мы можем поделиться картинкой, музыкой, видео, прямыми трансляциями. Дальше мы захотим передавать трехмерные изображения. И мы всегда будем находить средства и сервисы, которые будут передавать желаемые данные.
Чувствовать виртуальный мир
Александр Тормасов: Сегодня информационные технологии могут достоверно симулировать только два органа чувств — слух и зрение. С остальными пока сложнее. Например, пока нет идей, как удовлетворить тактильные чувства. Нам надо научиться надувать эти органы чувств. Мы смотрим глазами на экран и можем рисовать на нем, вставляем в уши динамики и слышим звуки. Но вот как сделать, чтобы мы потрогали экран и ощутили вещь, изображенную на нем, или понюхали и почувствовали аромат предмета, — пока неизвестно. И появится это еще не скоро. Мне неизвестно ни о каких исследованиях в этой области.
Джозеф Браун: Фактически фильм недалеко ушел от современных гаджетов и технологий. Очки виртуальной реальности, такие как Google, Oculus Rift, появляются на рынке. Всенаправленные беговые дорожки тоже существуют, но пока находятся в разработке. Например, в телехирургии используется тактильная обратная связь с помощью перчаток, которые позволяют врачам почувствовать свои действия на расстоянии. Но сейчас такие решения дорогие или представлены на уровне прототипов. Как видно в фильме, все существующие технологии нашли применение в повседневной жизни. В фильме правильно отражено, как можно использовать эти устройства, если мы сможем успешно продвигать такие технологии на рынок массового потребления.
Игра как самая мощная экономическая платформа
Александр Тормасов: Уже достаточно давно объем нематериальной торговли гораздо больше продаж материальных вещей. Но создать то, что будет подходить всем, — самая проблематичная часть всего этого процесса. Можно сделать платформу, но шанс, что она будет пригодна для всех, не очень велик, особенно в вопросах, связанных с виртуальной реальностью. Пример такой платформы — Facebook, который уже стал политическим ресурсом. Последние события показывают, что мы с помощью таких сетей научились влиять на жизнь людей. Но чтобы сервис собрал под себя все процессы, происходящие в торговле, — таких прецедентов пока нет. Есть универсальные большие платформы — Amazon, Alibaba, — убивающие традиционный офлайн-ретейл, но пока и они не могут полностью заменить человеку реальные магазины, где можно потрогать товар.
Жизнь в игре
Джозеф Браун: Мне нравится реальность. Мои взгляды совпадают с идеями творца OASIS Холлидея. И хотя я люблю играть в игры, я остаюсь в реальности. Игра дает нам возможность сбежать из реального мира и, как любое удовольствие, может вызвать одержимость. В новостях часто пишут о том, что люди, играющие в видеоигры, погружаются в виртуальный мир слишком глубоко: забывают о еде, семье, детях, но я не думаю, что это относится к большинству любителей видеоигр. Как раз об этом написала в своей книге Джейн Макгонигал «Реальность под вопросом. Почему игры делают нас лучше и как они могут изменить мир»: «Игры дают нам то, что мы не можем получить, даже проделав огромную работу, — осознание собственного успеха».
Тотальная слежка
Александр Тормасов: Уже применяются автоматические средства, которые распознают изображения и людей по фотографиям, голос человека — Siri, «Алиса.» Эти сервисы запоминают ваше лицо, ваш голос, с их помощью можно найти вас на чужих фотографиях, а если вы звоните с чужого номера из другой страны, то вас идентифицируют по тембру произношения. Но проблема в базе данных: у нас нет мощностей для обработки и хранения изображений. Мы можем заложить водопад данных в камеры наружного видеонаблюдения, но нам негде это хранить. И процесс развития таких баз данных двигается медленно, так как сегодня это экономически невыгодно.
Отказ от физического тела и жизнь в виртуальном пространстве
Джозеф Браун: Уже были попытки загрузить человеческий разум в компьютер. Первая проблема заключается в том, что существующие решения пока не работают. Во-вторых, если ученые заставят систему работать, это спровоцирует процесс разрушения — человек будет физически умирать во время такой загрузки. В-третьих, даже если удастся избежать этого разрушения, вы всего лишь получите компьютерную версию себя! Не говоря уже обо всех метафизических вопросах, которые с этим связаны. Но почему люди хотят этого? Это форма бессмертия.
Жизнь в Сети — это нормально?
Джозеф Браун: Большая часть нашей жизни сейчас проходит онлайн: за компьютером, в смартфоне, планшете. Банковские услуги, шопинг, бизнес, учеба — все есть в интернете. Люди находят друзей и ведут бизнес без физического взаимодействия. Например, я написал целую книгу вместе с человеком, с которым я общался только в фейсбуке, скайпе и Google Docs.
Фотографии: «Каро премьер»
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