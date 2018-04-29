Редакция The Village решила рассказывать о своих любимых местах и секретных точках за пределами Москвы. Сегодня специальный корреспондент The Village Кирилл Руков советует лучшее кафе для завтраков на главной улице Краснодара.

Кирилл Руков специальный корреспондент The Village

Чтобы почувствовать себя счастливым в российских городах, следует «оказаться в нужном месте в нужное время». Эта логика вообще всегда работает с жизнью в России. Если вы ни разу не прилетали на Кубань — сделайте это ранней весной. Смысл будет в контрасте: когда в марте в Москве еще леденеют стекла, и ты перемещаешься по квартире исключительно в шерстяных носках — кажется, что нигде в этой северной стране сейчас нет тепла. Потом утро, час на самолете — из России в Россию, — и ты выходишь уже в лето: душный теплый воздух прямо у аэропорта пахнет морем (Черным ли, или это просто Краснодарское водохранилище, — черт разберет).

Затем поймайте такси за копейки, и пусть вас повезут сразу в центр, на Карасунскую, дом 80. По пути опустите стекло, всмотритесь в большой южный город, который мог бы стать нашим Сан-Франциско, но почему-то не стал, — или все еще только впереди. Как доберетесь до адреса, попросите водителя махнуть рукой в сторону Красной — это главная улица в Краснодаре. У местных властей существует гениальная практика: каждые выходные Красную делают полностью пешеходной. Доберитесь до неё по узкой, тихой улочке со старинными особняками и ютящимися в них хипстерскими лавками, которые еще не успели открыться. Самое удачное время — до полудня, когда велосипедистов и гуляющих на Красной еще не слишком много. Теплая тенистая аллея покажется раем для вас, не успевших переодеть зимнюю куртку с самолета. В 20 метрах от перекрестка будет бар «Шаверма», — прямо так и написано, неоновой красной вывеской на стекле, за декоративной сеткой-рабицей.

Это место мне посоветовала чудесная стажерка, когда я спросил «Где в Краснодаре вкусно поесть?». Пусть вас не смущает название — так создатели бара отдают дань легендарному петербургскому уличному снэку. Внутри прохладно, искусственные лампы приглушенные, основной свет — от больших панорамных окон, с улицы. Интерьер делала Ирада Самадова, местная дизайнерша. Стены в кирпиче и той же сетке-рабице, столы из темного дерева, пол из черно-белой плитки, — словом, изысканный индустриальный угар. Создатели сформулировали концепцию так: «с аристократическим размахом и питерской душой».

Я заказывал шаверму с манго в трюфельном соусе и чашку кофе. Была еще пара вариантов: сочетания королевской креветки, вяленого томата, моцареллы и пекинского дрессинга, или утка с мятой под брусничным пюре, а может, говяжья вырезка с сыром чеддер, домашней аджикой, томатом и соусами. Да, это все шаверма, причем такого добротного, питерского размера. По воскресеньям прямо тут, между столиками, устраивают живую музыку, выступают кубанские вокалисты. В баре куча отечественного и импортного крафта, лимонады и морсы. Вайфая нет, зато много розеток.

Как закончите есть, хватайте рюкзак и бегите на железнодорожный вокзал. Рекомендую успеть на дневную электричку до холмистого Новороссийска с его шумным портом, исполинскими зерновыми элеваторами, гордыми матросами-пошляками и морем. Ведь на небесах только и говорят, что о море, и о том, как оно бесконечно прекрасно.

фотографии: Шаверма Бар