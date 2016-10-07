Альберт: «Энтузиаст» — это место для своих, куда приходишь просто отдохнуть. Такой оазис для креативного класса. Когда я в первый раз туда попал осенью 2013 года, то почувствовал себя в Гамбурге. Но этим летом я шел в «Энтузиаст» из бара Heineken в школьном худи — как мне казалось, абсолютно по формату этого места. В тот день бар праздновал день рождения, там разливали бесплатное пиво. Но меня это не интересовало, просто хотелось скоротать пару часов перед сном.

На входе меня встретил охранник, хотя на фейсконтроле в «Энтузиасте» обычно стоит Никита Богомолов, с которым я знаком. В тот вечер охранник был резким и откровенно хамил. Сначала я даже не понял, что он меня не пустил, хотел спокойно пройти к ребятам. А потом он сказал что-то в духе: «Тут закрытая вечеринка!» Я был удивлен, что мне отказали в месте, которое я знаю и люблю. Потом выяснилось, что в тот вечер вход был по значкам, хотя проходили мои знакомые ребята, у которых значков не было в помине. Такая странная система.

На следующих выходных произошла такая же ситуация. Я пришел туда со своими симпатичными подружками, и нас не пустили, сославшись на закрытое мероприятие. И отказал мне не Никита, а опять охранник. Мы не расстроились, а просто пошли тратить деньги в другой бар. После этого проблем с входом в «Энтузиаст» не было.

Я переехал в Москву в 20 лет и тогда же стал ходить по клубам. Часто мне отказывали на входе. Это было такое странное чувство: все внутри просто сжималось, когда меня не пускали на порог «Пропаганды». И из-за этого родилось ощущение, что те места, где ты хотел тусоваться, какие-то особенные. Но если не пустили два раза, то на третий точно пустят. К тому же начинаешь адаптироваться к этой культуре.

Недавно я заехал в Берлин, хотел встретиться с друзьями. Не сходить при этом в легендарный Berghain — считай, не побывать в Берлине. В пятницу мы пошли туда с чуваком, который вообще не тусовщик. Мы его готовили, одевали, ехали в метро и репетировали, как и что нужно говорить, как выглядеть. Фейсконтрольщики же сразу понимают, тусуешься ты или нет, они на интуитивном уровне считывают эти тусовочные коды. Друга все-таки пустили, и, когда мы вошли внутрь и побродили, я не понял, почему все так мечтают туда попасть. Та же «Арма», если не хуже, такие же модники в черном. Раньше я думал, что это сакральное место, но по сути это такая же обычная тусня, как в Москве. Только у нас она более эстетически выдержанная, привлекательная. А в Берлине все очень просто и одновременно безумно, куча геев с голым торсом, знаменитые комнаты для секса.

Миф, выстроенный вокруг Berghain, работает, из него сделали легенду, отметили как значимый для Берлина артефакт на культурном уровне. И это круто. Я слышал историю, как однажды в Berghain не пустили чувака из группы Scooter. Это очень смешно: он вообще-то стоял у истоков рейв-культуры, а им все равно! Атмосфера превыше всего. Мне кажется, Васе (Василию Воротникову, фейсконтрольщику вечеринок «Армы». — Прим. ред.) нужно так же себя вести, тогда об «Арме» узнает весь мир. Ну, это больше шутка, конечно.

В «Кругозоре» был недавно очень смешной случай. Туда приехал очень пьяный и такой стереотипный 40-летний мужик — лысый, в мятой белой рубашке, мне кажется, такие возвращаются со свадьбы. Он вышел из такси, от него несло алкоголем. Начал требовать показать ему хипстеров. Это, с одной стороны, смешно, но одновременно и страшно. Непонятно, что у такого человека может быть на уме. Для таких экземпляров, конечно, нужен фейсконтроль.

Тусовка состоит из определенных трайбов — медийщиков, рекламщиков, стилистов, просто модников и студентов. Есть ребята, у которых маркеры престижа совершенно иные. Они по-другому сигнализируют принадлежность к определенным сообществам, используют те атрибуты, которые были актуальны в нулевых, — курят кальяны, любят тачки, брендированную одежду. И ты сразу понимаешь, что у тебя с ними мало чего общего.

Недавно в «Конструктор» привозили моих любимцев dOP c абсолютно свободной продажей билетов. В тот вечер в клубе случился базар, можно было увидеть абсолютно разных людей. К тому же протолкнуться было невозможно. После того случая я стараюсь больше не возвращаться в «Конструктор». Понятно, что ребята решили заработать денег, но это некрасиво по отношению к музыкантам и посетителям. Кто-то толкался, кто-то тебя оценивал, девочки стреляли глазками, для полноты картины не хватало кальянов. Я не открою секретов, но есть аудитория, с которой мне не совсем комфортно веселиться в одном месте.

Например, когда я прихожу в «Газгольдер», то понимаю, что, несмотря на возрастную публику, я чувствую себя очень комфортно. И Вася, который стоит на фейсконтроле на вечеринках «Армы» и в «Газгольдере», выполняет очень важную функцию. Его задача — создавать правильную атмосферу. Иногда нужно не смешивать тусовки, потому что они различаются своими ценностями.

Проходить через отказы тоже нужно. Если тебя не пускают, то это лишь потому, что фейсеры беспокоятся за твое настроение. Все думают, что фейсер заботится только о клубе. Но он и помогает своим гостям.