Люди в городе«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы
Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы
С полицейского налета на «Рабицу» прошло чуть больше месяца, команда Arma17 проводит свои вечеринки в Берлине и Киеве, а закрывшийся год назад клуб «Смена» в прошлые выходные устроил ностальгический рейв, попасть на который было почти невозможно из-за километровой очереди. В это же время защитники правопорядка перекрывают ночные улицы Москвы и светят фонарями в трусы молодежи, а в ленте фейсбука все чаще появляются новые гневные посты о бесчинствах полицейских. The Village узнал у тусовщиков, что стало с их досугом и куда они ходят теперь.
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Василий Волчок в клубе «Авангарден»
дизайнер
«Солянка», «Арма», «Рабица» оставили такой след в ночной жизни, что их закрытие можно ощутить даже физически. Но я спокойно отношусь к переменам, даже положительно. Все постоянно нуждается в обновлении и развитии: телефон, съемная квартира, клубы. На самом деле событий в Москве всегда столько, что даже иногда чем-то приходится жертвовать. Жалею сильно, пожалуй, об уходе Arma17 и особенно Outline — это событие, которое нужно России и должно проводиться ежегодно. Это потрясающий фестиваль. В этом году вместо Outline мы с женой летали на немецкий Melt — огромные экскаваторы, куча света и немцев. Ходили в Berghain. Но это все не сравнится с московскими или питерскими клубами с кучей знакомых и домашней атмосферой.
В эти выходные мы летим в Киев, открывать магазин. Там я тоже чувствую себя как дома, так что вечеринку Наташи Абель пропускаем, а так точно я был бы в эти дни в Squat 3/4.
Ильдар Иксанов в «Энтузиасте»
стилист
Последняя вечеринка, которую я посещал, была в «Симачеве». Туда братья Липские привозили Red Axes, лайв был очень крутой. Я хожу на вечеринки чаще за музыкой, и «Симачев» в этом плане всегда отвечал моим требованиям. А за атмосферой уже некуда ходить. Я, можно сказать, вообще теперь никуда не хожу на фоне последних событий. Например, я даже не знаю, какие вечеринки будут в эти выходные. Ночная жизнь Москвы немного изменилась, но я думаю, все привыкнут. Грустно осознавать, но придет что-то новое, я уверен. А пока все мои знакомые ездят на фестивали и вечеринки в другие города и страны. Например, в Киеве много чего происходит. А так в большинство вечеров меня можно найти в «Энтузиасте», здесь себя чувствуешь как дома.
Алиса По
менеджер проекта «Яндекс для медиа»
Для меня за всю жизнь было только два клуба, в которые я ходила вне зависимости от вечеринки: это «Солянка» и «Рабица». «Рабица» была совсем родным местом, потому что ее делали мои друзья. В остальном при выборе вечеринок я всегда ориентируюсь на музыку, которая там будет играть, ну и друзей, с которыми у нас схожие музыкальные пристрастия и понимание хорошей тусовки. Недавно впервые за год я оказалась в «Родне», потому что там играли мои друзья Кирилл Кубраков и Poima, в «Авангардене» — из-за Obgon, Abelle и Брайана Валензуэлы, который как-то играл у нас на «Минимуме». Еще заходила впервые за долгое время в Powerhouse, потому что там была вечеринка моего товарища из Лондона Вовы, известного как Lokiboi. В остальном после закрытия «Рабицы» тусоваться я стала поменьше и предпочитаю домашние посиделки, где мы сами вправе выбирать себе музыкальное сопровождение.
В ближайшие выходные я улечу с подругой в Британию на 16 дней, и у нас уже куплены билеты на семь вечеринок. Тем же, кто остается в Москве, я рекомендую не пропустить DJ Overdose, который играет классный хаус, традиционную Discipline, ну и конечно, вечеринки A. Если бы я никуда не уезжала, то вообще с радостью бы отправилась 23 сентября в Петербург на восьмилетие Roots United, где ожидаются просто суперпривозы для любителей хауса — например, DJ Haus, Jus-Ed и тот же самый DJ Overdose. В Москве таких вечеринок теперь дико не хватает.
Павел Косов в клубе «Авангарден»
Ferma Burger
Я считаю, «Рабица» удачно схлопнулась на пике своего успеха, то есть еще через полгода-год она бы стала не таким местом для своих, а уже для всех. Короче, хорошо, что осталась легендой, пока не скатилась. Так же было и с «Солянкой», она закрылась — и благодаря этому стала легендой. Конечно, это все плохо, но я считаю, что лучше искать плюсы. Потеря не сказал бы, что большая и страшная, но я теперь тусуюсь в основном в Петербурге: в Москве мне ходить стало некуда и неинтересно. После закрытия «Рабицы» в «НИИ» только заходил. Мне кажется, всем все равно, куда ходить, не стало «Рабицы», «Дича», Arma17 нет — все ходят в «Газгольдер». Вот я в «Авангардене» сейчас, но тут неуютно, я никого не знаю, мы с друзьями собираемся уходить. Жду пятилетие Discipline в ближайшие выходные.
Никита Сологуб в Powerhouse
журналист
Раньше все было проще: были вечеринки, которые автоматически не могут быть плохими, которых ты по-настоящему ждешь. Например, «Арму» нельзя было пропустить, выбор стоял только, приехать ночью или утром, так же как и «Минимум», на котором всегда было круто. Сейчас мест силы нет, поэтому и вечеринок, в которых ты уверен, тоже нет. Я пошел на Елену Коломби в «НИИ» в четверг, никаких особых надежд на эту тусовку не возлагал, а оказался на отличном мини-рейве. В другой раз уверенно пошел на Веронику Васицку в Aglomerat, заплатил за вход какие-то деньги, а в итоге, сгорая от стыда, смотрел, как бедная Васицка играет перед дюжиной неуверенно притаптывающих ногами людей, которые как будто и не знают, кто она. Даже если артист уровневый, уже нельзя быть уверенным в том, что крутым будет и его выступление. Не хватает атмосферных мест, короче. Верю, что «Рабица» обязательно откроется в другом месте, потому что добро всегда побеждает зло.
Пока ходить в Москве почти некуда, я съездил в Киев, был на Brave! Factory Festival. Были бы деньги — еще погнал бы на польский Unsound, лайнап там отличный. В эти выходные планирую попасть на вечеринку Наташи Абель в Squat 3/4 и советую сделать это всем остальным — хотя бы ради лайва Феликса Кубина. Помимо нее, не стоит забывать о DJ Overdose на дне рождения Warehouse в «Пропаганде» и нечасто радующих Москву выступлениями подписантов «Трипа» Владимире Дубышкине и Роме Цукермане в новой локации RNDM.
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