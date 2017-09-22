Для меня за всю жизнь было только два клуба, в которые я ходила вне зависимости от вечеринки: это «Солянка» и «Рабица». «Рабица» была совсем родным местом, потому что ее делали мои друзья. В остальном при выборе вечеринок я всегда ориентируюсь на музыку, которая там будет играть, ну и друзей, с которыми у нас схожие музыкальные пристрастия и понимание хорошей тусовки. Недавно впервые за год я оказалась в «Родне», потому что там играли мои друзья Кирилл Кубраков и Poima, в «Авангардене» — из-за Obgon, Abelle и Брайана Валензуэлы, который как-то играл у нас на «Минимуме». Еще заходила впервые за долгое время в Powerhouse, потому что там была вечеринка моего товарища из Лондона Вовы, известного как Lokiboi. В остальном после закрытия «Рабицы» тусоваться я стала поменьше и предпочитаю домашние посиделки, где мы сами вправе выбирать себе музыкальное сопровождение.

В ближайшие выходные я улечу с подругой в Британию на 16 дней, и у нас уже куплены билеты на семь вечеринок. Тем же, кто остается в Москве, я рекомендую не пропустить DJ Overdose, который играет классный хаус, традиционную Discipline, ну и конечно, вечеринки A. Если бы я никуда не уезжала, то вообще с радостью бы отправилась 23 сентября в Петербург на восьмилетие Roots United, где ожидаются просто суперпривозы для любителей хауса — например, DJ Haus, Jus-Ed и тот же самый DJ Overdose. В Москве таких вечеринок теперь дико не хватает.