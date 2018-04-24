Фестиваль новой музыки Sound Up открывает новый сезон 27 апреля концертом Bersarin Quartett, который пройдет в полной темноте в историческом кинотеатре «Иллюзион» в высотке на Котельнической. Коллектив, который создал немецкий композитор и электронный продюсер Томас Бюкер, назван в честь генерала Николая Берзарина, первого коменданта взятого советскими войсками Берлина, жизнь и смерть которого до сих пор вызывают ожесточенные споры.

Абстрактные пьесы Bersarin Quartett — это смесь минимализма, неоклассики, эмбиента, электроники, модифицированного драм-н-бэйса и даже постдабстепа. Сталкивая мелодии, бит и шум, разные виды музыкальных инструментов, Томас Бюкер добивается не просто эмоционального высказывания, он рассказывает целые истории. Музыка квартета тесно связана с кино: сам Бюкер говорит, что пишет «музыку для воображаемых фильмов, в которых герои и сюжет имеют больше одного измерения». Именно поэтому для концерта выбрали исторический кинотеатр, в котором еще во времена СССР выступали Акира Куросава, Сидней Поллак и Джульетта Мазина.

В «Иллюзионе» Bersarin Quartett покажет новую программу 7.1 Surround Concert. Используя технологию объемного звука Dolby Atmos, композитор и продюсер подготовил специальное живое выступление для восьмиканальных звуковых систем, которыми оснащены современные кинотеатры. Благодаря этому сонорные конструкции Bersarin Quartett можно будет услышать в динамике и детализации звука — в полной темноте, чтобы каждый мог увидеть свой собственный фильм.

Накануне события специально для The Village Томас Бюкер собрал плейлист из знаковых для него эмбиент-композиций.