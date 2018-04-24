Фестиваль новой музыки Sound Up открывает новый сезон 27 апреля концертом Bersarin Quartett, который пройдет в полной темноте в историческом кинотеатре «Иллюзион» в высотке на Котельнической. Коллектив, который создал немецкий композитор и электронный продюсер Томас Бюкер, назван в честь генерала Николая Берзарина, первого коменданта взятого советскими войсками Берлина, жизнь и смерть которого до сих пор вызывают ожесточенные споры.

Абстрактные пьесы Bersarin Quartett — это смесь минимализма, неоклассики, эмбиента, электроники, модифицированного драм-н-бэйса и даже постдабстепа. Сталкивая мелодии, бит и шум, разные виды музыкальных инструментов, Томас Бюкер добивается не просто эмоционального высказывания, он рассказывает целые истории. Музыка квартета тесно связана с кино: сам Бюкер говорит, что пишет «музыку для воображаемых фильмов, в которых герои и сюжет имеют больше одного измерения». Именно поэтому для концерта выбрали исторический кинотеатр, в котором еще во времена СССР выступали Акира Куросава, Сидней Поллак и Джульетта Мазина.

В «Иллюзионе» Bersarin Quartett покажет новую программу 7.1 Surround Concert. Используя технологию объемного звука Dolby Atmos, композитор и продюсер подготовил специальное живое выступление для восьмиканальных звуковых систем, которыми оснащены современные кинотеатры. Благодаря этому сонорные конструкции Bersarin Quartett можно будет услышать в динамике и детализации звука — в полной темноте, чтобы каждый мог увидеть свой собственный фильм.

Накануне события специально для The Village Томас Бюкер собрал плейлист из знаковых для него эмбиент-композиций.

Aphex Twin

«#7»

Вневременной шедевр электронной музыки. Спустя 24 года он звучит актуально и свежо.

Tim Hecker

«Virginal II»

Этот трек прекрасен, как и большинство других треков Тима Хекера. Этот трек нужно слушать на большой громкости. Больше всего мне нравятся плотные звуковые текстуры: в них столько всего можно открыть.

Oliver Alary

«Nollywood»

Больше всего в этой музыке мне нравится ее кинематографичность, оркестровые композиции как будто написаны к какому-то фильму. Это то, чего хочу добиться и я в своих работах.

Boards of Canada

«Amo Bishop Roden»

Даже не знаю, что можно еще добавить об их уникальном узнаваемом звуке.

Hotel Neon

«Dust and Drag»

Одно из моих последних открытий. Все звучит очень тепло и аналогово. Невероятная красота.

Tomáš Dvořák

«By The Wall»

Это саундтрек к замечательной компьютерной игре. И музыка переносит ее на совершенно другой уровень.

Burial

«Night Bus»

Это, конечно, не совсем эмбиентный альбом. Но в нем собрана очень интересная палитра новых звуков электронной сцены. В своей музыке Burial создает совершенно новые звуковые среды — именно это сделало его знаменитым.

Phil France

«The Swimmer»

Один из членов прекрасного Cinematic Orchestra написал отличный сольный альбом. Обязательно к прослушиванию.

Jean-Michel Jarre

«Ethnicolor»

Это один из знаковых альбом в моей жизни. Благодаря ему я начал глубоко интересоваться электронной музыкой. Он вышел в 1984 году, когда сэмплирование только начало появляться, и Жарр открыл невообразимую палитру интересных, странных, совершенно потрясающих звуков.

Sound Up: Bersarin Quartett /DE/

Когда: 27 апреля

Где: кинотеатр «Иллюзион», Котельническая набережная, 1/15, Москва

Билеты:

Концерт № 1 — 17:30

Концерт № 2 — 19:30

Концерт № 3 — 21:30

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Обложка: Warp Records