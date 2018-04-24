ПлейлистЛучший эмбиент для прослушивания в темноте
Создатель Bersarin Quartett выбирает знаковые композиции накануне концерта в Москве
Фестиваль новой музыки Sound Up открывает новый сезон 27 апреля концертом Bersarin Quartett, который пройдет в полной темноте в историческом кинотеатре «Иллюзион» в высотке на Котельнической. Коллектив, который создал немецкий композитор и электронный продюсер Томас Бюкер, назван в честь генерала Николая Берзарина, первого коменданта взятого советскими войсками Берлина, жизнь и смерть которого до сих пор вызывают ожесточенные споры.
Абстрактные пьесы Bersarin Quartett — это смесь минимализма, неоклассики, эмбиента, электроники, модифицированного драм-н-бэйса и даже постдабстепа. Сталкивая мелодии, бит и шум, разные виды музыкальных инструментов, Томас Бюкер добивается не просто эмоционального высказывания, он рассказывает целые истории. Музыка квартета тесно связана с кино: сам Бюкер говорит, что пишет «музыку для воображаемых фильмов, в которых герои и сюжет имеют больше одного измерения». Именно поэтому для концерта выбрали исторический кинотеатр, в котором еще во времена СССР выступали Акира Куросава, Сидней Поллак и Джульетта Мазина.
В «Иллюзионе» Bersarin Quartett покажет новую программу 7.1 Surround Concert. Используя технологию объемного звука Dolby Atmos, композитор и продюсер подготовил специальное живое выступление для восьмиканальных звуковых систем, которыми оснащены современные кинотеатры. Благодаря этому сонорные конструкции Bersarin Quartett можно будет услышать в динамике и детализации звука — в полной темноте, чтобы каждый мог увидеть свой собственный фильм.
Накануне события специально для The Village Томас Бюкер собрал плейлист из знаковых для него эмбиент-композиций.
Aphex Twin
«#7»
Вневременной шедевр электронной музыки. Спустя 24 года он звучит актуально и свежо.
Tim Hecker
Этот трек прекрасен, как и большинство других треков Тима Хекера. Этот трек нужно слушать на большой громкости. Больше всего мне нравятся плотные звуковые текстуры: в них столько всего можно открыть.
Oliver Alary
Больше всего в этой музыке мне нравится ее кинематографичность, оркестровые композиции как будто написаны к какому-то фильму. Это то, чего хочу добиться и я в своих работах.
Boards of Canada
Даже не знаю, что можно еще добавить об их уникальном узнаваемом звуке.
Hotel Neon
Одно из моих последних открытий. Все звучит очень тепло и аналогово. Невероятная красота.
Tomáš Dvořák
Это саундтрек к замечательной компьютерной игре. И музыка переносит ее на совершенно другой уровень.
Burial
Это, конечно, не совсем эмбиентный альбом. Но в нем собрана очень интересная палитра новых звуков электронной сцены. В своей музыке Burial создает совершенно новые звуковые среды — именно это сделало его знаменитым.
Phil France
Один из членов прекрасного Cinematic Orchestra написал отличный сольный альбом. Обязательно к прослушиванию.
Jean-Michel Jarre
Это один из знаковых альбом в моей жизни. Благодаря ему я начал глубоко интересоваться электронной музыкой. Он вышел в 1984 году, когда сэмплирование только начало появляться, и Жарр открыл невообразимую палитру интересных, странных, совершенно потрясающих звуков.
Sound Up: Bersarin Quartett /DE/
Когда: 27 апреля
Где: кинотеатр «Иллюзион», Котельническая набережная, 1/15, Москва
Билеты:
Концерт № 1 — 17:30
Концерт № 2 — 19:30
Концерт № 3 — 21:30
Обложка: Warp Records
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