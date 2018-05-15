23 мая в Москве состоится еще один фестиваль Sound Up — на этот раз вечер будет посвящен минимализму, а именно голландскому композитору Симеону тен Хольту, которому в этом году исполнилось бы 95 лет. В Музее Москвы Sound Up представит его избранные сочинения и редко исполняемое из-за технической сложности «Canto Ostinato». Для концерта на четырех роялях собрали абсолютно звездный состав пианистов: играть будет один из основных специалистов по тен Хольту в мире, основатель и директор его фонда Йерун ван Вен, самый известный российский пианист Алексей Любимов, амбассадор новой музыки в академическом мире и фанат тен Хольта, а также давно работающие в Европе Вячеслав Попругин и Алексей Зуев — интеллектуальная элита академической музыки, ученики Любимова и команда в исполнении самых сложных сочинений, включая «Canto Ostinato».

The Village попросил Алексея Любимова собрать плейлист, который поможет понять и полюбить академическую репетативную музыку.