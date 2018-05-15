ПлейлистКак почувствовать и понять академический минимализм
Плейлист Алексея Любимова, самого известного пианиста России
23 мая в Москве состоится еще один фестиваль Sound Up — на этот раз вечер будет посвящен минимализму, а именно голландскому композитору Симеону тен Хольту, которому в этом году исполнилось бы 95 лет. В Музее Москвы Sound Up представит его избранные сочинения и редко исполняемое из-за технической сложности «Canto Ostinato». Для концерта на четырех роялях собрали абсолютно звездный состав пианистов: играть будет один из основных специалистов по тен Хольту в мире, основатель и директор его фонда Йерун ван Вен, самый известный российский пианист Алексей Любимов, амбассадор новой музыки в академическом мире и фанат тен Хольта, а также давно работающие в Европе Вячеслав Попругин и Алексей Зуев — интеллектуальная элита академической музыки, ученики Любимова и команда в исполнении самых сложных сочинений, включая «Canto Ostinato».
The Village попросил Алексея Любимова собрать плейлист, который поможет понять и полюбить академическую репетативную музыку.
Алексей Любимов
профессор, преподаватель факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской государственной консерватории
Термин «минимализм» я не люблю — он размыт и сужает музыку до технического приема. Во многих случаях больше подходит «репетативная музыка», но это тоже не исчерпывающее определение.
Стив Райх — The Proverb
Стив Райх, Терри Райли и Филип Гласс — пионеры направления. Райх использует технику фазовых сдвигов, метроритмические игры на едином пульсе, полифонию (особенно каноны в увеличении и уменьшении), изысканные гармонические прогрессии и — особенно ярко — принцип сосуществования разных скоростей времени одновременно. Мастер сочинения музыки для ударных. Музыка захватывает своей невероятной моторикой единого потока.
The Proverb
Терри Райли — In C для свободной группы музыкантов
Первое в истории репетативное сочинение без написанной партитуры, оно создано в 1964 году. Зажигает своей импровизационной свободой в общем коллективном потоке музыки. Всякое участие в исполнении этой вещи ошеломляет, особенно совместно и под наблюдением автора.
In C
Симеон тен Хольт — Incantatie IV
Каждая вещь автора — грандиозный поток, становящийся то шире, то уже, с неуловимо и постоянно меняющимися рисунками паттернов. Для исполнителей — идеальное сочетание строгого текста и спонтанного отбора — выруливание каждый раз в новое русло; каждый исполнитель на время становится капитаном плавания. Вещи захватывают своим мелодизмом и глубоко спрятанной ностальгией по огромному ландшафту nobody’s land.
Джон Лютер Адамс — Become Ocean
Адамс не совсем минималист: убедитесь, послушав «В белом молчании» для камерного оркестра или «Этот странный священный шум» для четырех ударников. «Стань океаном» для оркестра — это потрясающий своей первозданностью и мощью пейзаж состояний природы, в него включаешься душой полностью, в энергетику слияния с миром. Это очень сильная алхимия.
Become Ocean
Александр Рабинович-Бараковский — Trois Manas
Это скорее минималистский максимализм: Рабинович превращает повторы в грандиозные романтические кульминации. Он как бы исследует индивидуальные эмоции, превращая произведение, с одной стороны, в инструмент психоанализа, а с другой — в некий ритуал, долженствующий привести слушателя к центру коллективного бессознательного. Соединение ритуала и фантастической переливчатой красоты.
Владимир Мартынов — «Танцы на берегу»
С одной стороны, каждое его произведение развивается с непреложной, рассчитанной строгостью, с другой — возникают очень богатые аллюзии на музыку прошлого и внемузыкальные смыслы. Он любит играть с моделями различных музыкальных стилей, и это обеспечивает содержательную емкость и культурологический контекст диалога.
Павел Карманов — «Любимый ненавидимый город» для секстета
Его музыка нравится своей позитивностью, оптимизмом и отсутствием любой механичности или расчета — она очень открыта и доступна слушателям практически всех вкусовых предпочтений. Камерную музыку Карманова очень приятно играть для всех партнеров в ансамбле.
«Любимый ненавидимый город» (для секстета)
Антон Батагов — «Тетрактис» для струнного ансамбля
Эта вещь — единственный в своем роде космический пейзаж с полным отсутствием гравитации, свободно возникающие гармонические сочетания чистых обертонов открытых струн. Мастерское соединение алхимического процесса и пифагорейского космоса.
Плейлист полностью можно послушать здесь
Обложка: ECM Records
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